Suslov sa zo všetkých síl snažil skryť dojatie. Na odpoveď sa nezmohol, utrel si slzu

Medzitým sa etabloval v reprezentačnom áčku, hoci to nemal jednoduché. Mal náročné obdobie v klube, vyslúžil si kritiku od trénera reprezentácie Francesca Calzonu.

Suslov obzvlášť: v prvom zápase so Španielmi chladnokrvne premenil penaltu, v druhom stretnutí s Talianmi chlapsky znášal tvrdé zákroky súpera. Faulovali ho až trinásťkrát. Zápas dohrával krívajúc, so zaťatými zubami.

Futbalista Hellasu Verona sa najprv usmial, potom si vzal do rúk pohár vody a dlho sa napil. Hlboko sa nadýchol. Tréner Kentoš ho povzbudivo potľapkal po ruke.

Klobúk dole pred trénermi

Komplimenty medzi hráčom a trénerom sú vzájomné. „Herne sme obidva zápasy zvládli veľmi dobre. Klobúk dole aj pred trénermi, lebo to, čo sme trénovali, na našich súperov platilo a vedeli sme ich dostať do bloku. Škoda, že sme sa nevedeli presadiť v poslednej tretine ihriska,“ vravel Suslov.

Slováci s oboma favoritmi prehrali iba o gól, so Španielmi 2:3, pričom sa dokázali vrátiť do zápasu po dvoch rýchlych góloch súpera a s Talianmi 0:1, keď až do poslednej chvíle bojovali o vyrovnanie.