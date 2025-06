Keď celá kabína plakala, tréner sa snažil byť oporou. Verí, že ho hráči spoznajú na ulici

„Tréner si tiež zaslúži potlesk. Ďakujeme mu za všetko, čo pre nás urobil, po futbalovej stránke, ale aj po ľudskej. Je to výborný tréner, ktorý má jasnú filozofiu a tú vie vnútiť aj hráčom. Bolo to vidno aj na ihrisku,“ vravel po stretnutí Suslov.

„Keď viete hrať vyrovnanú partiu s Talianmi a so Španielmi, tak tá kvalita tu určite je. Mali sme výborný systém, ktorému sme verili a to nám určite pomohlo,“ zdôraznil Tomáš Suslov.

„Aj keby odohrám tie zápasy zle, aj tak by som to neľutoval. Pre našu krajinu nie je samozrejmosť hrať na finálovom turnaji a ešte u nás doma. Takéto veci sa neodmietajú,“ podčiarkol.

„Pred turnajom sme dostali odkazy od viacerých osobností, ale viackrát sa tam spomínalo to slovo. Hráči vedia, že to nemám rád. Ale pekne to povedal Marián Gáborík: keď dáte maximálny výkon, potom si to môžete užiť,“ povedal Kentoš.

„Za mňa chlapci hrali na maximum a ten pocit užitia si šampionátu prišiel. Dali im ho ľudia,“ uzavrel tréner Slovenska.