Lotyš Freibergs má extra motiváciu: Rusáci sú teroristi a viem, aká je politika Slovákov

Útočník Ralfs Freibergs v mixzóne po zápase proti Fínsku prezradil, že bude mať extra motiváciu. Vie, že za Slovensko hrajú aj hráči, ktorí pôsobia, alebo pôsobili v ruskej KHL.

„My, Lotyši, sme stále za Ukrajinu. Poznám názor Slovákov, ich ministrov, aká je ich politika. To je pre nás tiež trochu motivácia. Aspoň teda pre mňa," vravel novinárom útočník, cituje ho Denník N.

Keď pred troma rokmi ruské vojská napadli Ukrajinu, Freibergs hral za Dinamo Riga, ktoré v reakcii na inváziu vystúpilo z KHL. Hráči Dinama si narýchlo hľadali nové pôsobisko, Freibergs odišiel do Nemecka.

„Bolo to ťažké, začala sa vojna a Rusáci, teroristi, ju chceli ukončiť za tri dni. Keby sa to tak rýchlo skončilo, mohlo sa stať, že by o týždeň bolo na rade Lotyšsko. Vojna je veľmi blízko a všetci musíme pomáhať Ukrajine, aby ju vyhrala," komentoval.