Országh: Chalani chcú, bojujú, no jednoducho to nejde. To nás zlomilo

VIDEO: Slovensko - Lotyšsko na MS v hokeji 2025

Vladimír Országh, tréner SR: „Mali sme veľmi dobrý vstup a celkovo veľmi dobrú prvú tretinu. V druhej sme spravili dve zbytočné chyby, ktoré Lotyšov naštartovali. Nás to dalo dolu psychicky a Lotyši si to už potom postrážili. Naši hráči sa snažili, bojovali, ale súper trestal naše zbytočné chyby. To nás zlomilo. Chalani chcú, bojujú, no jednoducho to nejde. Vždy chcete dosiahnuť viac. Hráčom, ktorí tu sú, sa nedá vytknúť snaha. Možno chýbajú skúsenosti a viac kreativity.“

Matin Chromiak, útočník SR: „Bohužiaľ to nevyšlo. Štart sme mali dobrý, aj celá prvá tretina bola dobrá. Ale v druhej strelili Lotyši pár rýchlych gólov a myslím si, že to nás položilo. Mali sme šance, ale oni dali gól z každej strely.“ Matúš Sukeľ, kapitán SR: „Prvá tretina bola vyrovnaná, no v druhej sme spravili chyby, po ktorých sme dostali góly. Potom sa to už ťažko doťahovalo. Keď sme my mali šance, nedokázali sme skórovať. Trvá to celý turnaj, gólov dávame málo. V budúcnosti musíme byť dôraznejší a dávať viac gólov, pretože s jedným sa nedá víťaziť. Do zápasu s Fínskom dáme všetko, určite nebudeme odovzdaní.“