Českí experti čakali, že tím sa zomkne a ukáže bojovnosť. Výkon Slovákov je pre nich sklamanie

„Ukazuje to psychiku mladého mužstva, ktoré ide mentálne dole a kopí chyby. Samo Kňažko bol dnes pri prvom, druhom, treťom aj štvrtom góle. Dovtedy bol jediný plusový hráč,“ uviedol Hudec.

„Vyzerá to, akoby sme nechali v šatni to, čo sme dobre robili v prvej tretine. Lotyši nás prehrali vo všetkom – v súbojoch, vo vhadzovaniach. Ukázali nám, ako sa dávajú góly. Nie je tam nikto, kto by zdvihol zástavu a zavelil k obratu. Chyby nás zrážajú,“ pokračoval Radivojevič.

Trpká, ale cenná skúsenosť

Slovenskí hokejisti sa pokúsili niečo urobiť s výsledkom v hre bez brankára. Pokusu o vyrovnanie počas hry bez brankára však využili Lotyši a skórovali do prázdnej brány.

„Bolo to pre mňa sklamanie, aký výkon predviedli Slováci na šampionáte. Vedeli, že v zostave nemajú strelcov a geniálnych hráčov, ale mali sa zomknúť a ukázať, že vedia bojovať a odvedú poctivú prácu,“ kritizoval Hosták.

„Čakal som, že tím sa dá dokopy a uvidím Slovákov, ktorí bojujú o každý puk. To sa však nepodarilo. Prišlo mi to ako tápanie a čakanie, či to niekto vezme na seba. Zdalo sa mi, že hráči nebojovali za výsledky tak, ako by mali v mužstve niekoho, kto by riadil hru,“ pokračoval Antoš.