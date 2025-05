Chýbali góly aj lídri. Slováci môžu skončiť na šampionáte najhoršie od bojkotu

Niekoľko šancí mal aj Pavol Regenda, no ani on v koncovke neuspel. "Taký je hokej. Niekedy sa darí, niekedy nie. Robíme všetko pre to, každý jeden chalan ide na doraz svojich síl. Máme mladší tím, Lotyši si to uhrali," vysvetľoval.

Účasť mladých hráčov na turnaji je podľa neho investícia do budúcnosti, absencia viacerých skúsených hokejistov však znížila potenciál tohto výberu.

"Mne ne sa páčia títo mladí chalani. Donesú energiu, sú to fakt dobrí hráči. Ale na druhej strane, chýbajú tu chalani ako Pospec (Martin Pospíšil), Kelo (Kelemen) či Tatar."