Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - sobota 15. august (6. deň)

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, pokračujú ďalším súťažným dňom. Na programe sú vystúpenia Slovákov aj finálové disciplíny.
Sobotný program otvoria už o 8:30 chodci, ktorých čaká priamo finálové vystúpenie. V chodeckom maratóne sa predstaví trojica Dominik Černý, Michal Duda a Michal Morvay.
V rovnakom čase odštartuje aj chodecký polmaratón žien, do ktorého zasiahne Hana Černá.
Popoludní vstúpi do súťaže ženská štafeta na 4x100 metrov, pre ktorú je nominovaná šestica Viktória Forster, Viktória Korbová, Ema Bendová, Lenka Kovačovicová, Della Farajpour a Monika Weigertová.
Rozbehy sú na programe o 13:40, pričom v prípade postupu sa Slovenky predstavia vo finále o 22:48.
Pozrite si program Slovákov aj finálových disciplín.
Sobota 15. august:
- 08:30 Chodecký maratón – finále – Dominik Černý, Michal Duda, Michal Morvay
- 08:30 Chodecký polmaratón – finále – Hana Černá
- 13:40 Štafeta 4x100 m žien - rozbehy - Slovensko
- 22:48 Štafeta 4x100 m žien - finále - Slovensko??
Program finálových disciplín:
Sobota 15. august:
Čas
Disciplína
Detail
8:30
Chôdza – polmaratón (ženy)
8:30
Chôdza – polmaratón (muži)
8:30
Chôdza – maratón (ženy)
8:30
Chôdza – maratón (muži)
21:01
Hod oštepom (ženy)
21:07
Skok do výšky (ženy)
21:10
400 m (ženy)
21:17
Trojskok (muži)
21:25
10 000 m (muži)
22:07
1500 m (ženy)
22:33
4 x 100 m štafeta (muži)
22:48
4 x 100 m štafeta (muži)