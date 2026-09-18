Ďalšia zmena národnosti v ženskom tenise. Ruska sa rozhodla reprezentovať inú krajinu

Tenistka Anna Blinkovová bude po novom reprezentovať Francúzsko. Dvadsaťosemročná rodáčka z Moskvy to oznámila v piatok, pričom vo svojej novej krajine sa stala dvojkou za Dianou Parryovou.
„Po rokoch strávených vo Francúzsku medzi Cannes a turnajmi je táto krajina pre mňa viac než tréningová základňa. Stala sa mojou krajinou,“ citovala Blinkovovú agentúra AFP.
Momentálne jej patrí 94. miesto v rebríčku WTA, najvyššie bola v auguste 2023 (34).
Na konte má dva tituly z turnajov kategórie WTA 250, a to na harde v čínskom Ťiou-ťiang a Kluži.