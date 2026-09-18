    Ďalšia zmena národnosti v ženskom tenise. Ruska sa rozhodla reprezentovať inú krajinu

    Anna Blinkovová.
    Anna Blinkovová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. sep 2026 o 15:40
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    Momentálne jej patrí 94. miesto v rebríčku WTA.

    Tenistka Anna Blinkovová bude po novom reprezentovať Francúzsko. Dvadsaťosemročná rodáčka z Moskvy to oznámila v piatok, pričom vo svojej novej krajine sa stala dvojkou za Dianou Parryovou.

    „Po rokoch strávených vo Francúzsku medzi Cannes a turnajmi je táto krajina pre mňa viac než tréningová základňa. Stala sa mojou krajinou,“ citovala Blinkovovú agentúra AFP.

    Momentálne jej patrí 94. miesto v rebríčku WTA, najvyššie bola v auguste 2023 (34).

    Na konte má dva tituly z turnajov kategórie WTA 250, a to na harde v čínskom Ťiou-ťiang a Kluži.

    Tenis

    Tenis

    Anna Blinkovová.
    Anna Blinkovová.
    Ďalšia zmena národnosti v ženskom tenise. Ruska sa rozhodla reprezentovať inú krajinu
    dnes 15:40
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