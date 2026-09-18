ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 2. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 2. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
18.09.2026 o 18:00
2. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Vítam Vás pri sledovaní Tipos Extraligy. Dnes si rozoberieme na drobné zápas medzi HK Dukla Trenčín a HC 05 Banská Bystrica.
Dukla Trenčín otvorila sezónu náročným zápas na pôde Vlkov zo Žiliny. Po slušnom výkone napokon prehrala 2:5. Banská Bystrica začala sezónu na domácom ľade v derby so Zvolenom. Nedokázala bodovať a prehrala 3:5. Uvidíme kto dnešný zápas zvládle lepšie a urve prvé víťazstvo v sezóne. Úvodné buly je naplánované na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Dukla Trenčín otvorila sezónu náročným zápas na pôde Vlkov zo Žiliny. Po slušnom výkone napokon prehrala 2:5. Banská Bystrica začala sezónu na domácom ľade v derby so Zvolenom. Nedokázala bodovať a prehrala 3:5. Uvidíme kto dnešný zápas zvládle lepšie a urve prvé víťazstvo v sezóne. Úvodné buly je naplánované na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.