Nová destinácia pre Zapletalovú a spol. MS v atletike sa prvýkrát uskutočnia v Afrike

Atletické majstrovstvá sveta sa prvýkrát uskutočnia v Afrike, v roku 2029 ho bude hostiť kenská metropola Nairobi.
Svetový šampionát 2031 sa potom uskutoční v Mníchove. Na zasadnutí v Budapešti o tom rozhodla rada Svetovej atletiky.
Prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe ocenil kvalitu všetkých záujemcov o organizovanie vrcholného globálneho atletického podujatia v najbližších voľných termínoch.
"Dnešným rozhodnutím rady pokračujeme v napĺňaní svojej misie celosvetového rozvoja atletiky vďaka tomu, že sa budúce tri svetové šampionáty v atletike uskutočnia v Ázii, Afrike a Európe," uviedol v tlačovej správe. Najbližšie majstrovstvá sveta bude budúci rok hostiť Peking.
Africká krajina bude mať ako usporiadateľ seniorského MS premiéru. Na kontinente sa ale už konala séria iných veľkých podujatí pod hlavičkou Svetovej atletiky, naposledy tento rok botswanskej Gaborone hostilo štafetový míting World Relays.
V Nairobi sa v roku 2017 uskutočnili dorastenecké majstrovstvá sveta a o štyri roky neskôr juniorský svetový šampionát.
Teraz dostala kenská metropola dôveru pre vrcholný podnik.
"Nairobi predstavilo presvedčivú a emotívnu kandidatúru a zobrať majstrovstvá sveta v atletike prvýkrát do Afriky bude historická vec. Keňa je jeden z najväčších atletických národov.
Bolo dôležité, aby atletické majstrovstvá sveta zavítali do Afriky, keď budeme mať toho pravého usporiadateľa, tú správnu kandidatúru a vhodné okolnosti. Nairobi dôrazne ukázalo, že toto je jeho chvíľa," uviedol Coe.
Vyzdvihol veľké postavy kenskej atletiky, ako sú napríklad bežci Faith Kipyegonová, Eliud Kipchoge alebo David Rudisha. Keňa sa ale rovnako potýka s radom dopingových káuz spojených so svojimi reprezentantmi.
V Nemecku sa atletické MS uskutoční tretíkrát po Stuttgarte 1993 a Berlíne 2009. O päť rokov šampionát privíta Olympijský štadión v Mníchove, kde sa v roku 2022 v rámci multišportového podujatia konalo atletické ME.
"Nemecko znova a znova ukazuje, že je výnimočný a spoľahlivý hostiteľ vrcholných atletických podujatí. Berlín 2009 zostáva jedným z pamätných ročníkov majstrovstiev sveta a odvtedy sme videli úžasnú podporu tohto športu na európskych šampionátoch v Berlíne a Mníchove," uviedol Coe.
Posledný svetový šampionát sa konal v roku 2025 v Tokiu, v Európe bolo atletické MS naposledy o dva roky skôr v Budapešti.