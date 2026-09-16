Česi velebia Slováka: Je to terno. Zo Slovana spravil nechutný a zábavný tím

Kométou českej ligy je Slovan Liberec, ktorý od leta vedie Slovák – Branislav Fodrek. V Poľsku zase kraľuje Górnik Zabrze pod vedením Michala Gašparíka a v Maďarsku môže na čelo vystúpiť Ferencváros s Balázsom Borbélym.
Traja slovenskí tréneri, takmer rovesníci, sa presadili za hranicami. Všetci traja pritom majú spoločnú minulosť. Kedysi boli súpermi v slovenskej lige, niektorí dokonca spoluhráčmi. Dnes na seba upozorňujú v troch rôznych krajinách.
Liberec je jedným z najväčších prekvapení úvodu českej ligy. Momentálne figuruje na druhom mieste s 19 bodmi, na prvú Slaviu stráca iba bod.
Z ôsmich zápasov vyhral šesť a prehral iba raz. Navyše inkasoval len štyri góly, vďaka čomu má najlepšiu obranu v súťaži a zároveň najlepší defenzívny štart do sezóny od ročníka 2006/2007.
„Fodrek očividne nemá s adaptáciou na českú ligu žiadny problém. Z Liberca urobil v dobrom zmysle slova nechutný, ale zároveň zábavný tím, ktorý dokáže fanúšikov vtiahnuť skvelými momentmi individuálnej kvality,“ opisoval Bartoloměj Černík z iSport.cz.
Fodrek zmenil Liberec
Po ôsmich kolách už o Fodrekovej práci hovoria aj v širšom kontexte.
„Osem kôl je za nami a Slovan Liberec v Chance Lige nezastavuje. Naopak, akoby ešte viac šliapal na plyn. Branislav Fodrek bol terno, tento tím bude šialene náročný súper po defenzívnej stránke. Neviem, či im to vydrží celú sezónu, ale každý to bude mať proti nim ťažké,“ dodal Černík.
Súperov trápi predovšetkým organizácia hry bez lopty.
„Zápasy Liberca sú podobné – sú veľmi dôslední v defenzíve, súperi si ani nevytvoria veľa šancí. Veď Slavia tu prakticky nemala gólovú šancu. Sú v tom veľmi silní,“ vyhlásil Aleš Majer, tréner FK Mladá Boleslav.
Fodrek však zostáva opatrný. Po tom, čo Liberec v sobotňajšom súboji druhého s tretím doma zmietol Mladú Boleslav 3:0, sa takmer celý víkend vyhrieval na prvom mieste. Ani vtedy však zo svojej povestnej tváre neodhodil takmer dokonalý poker face.
Je úplne jedno, či ste prvý
„Máme veľkú radosť z toho, koľko sme nazbierali bodov. Zároveň sme však stále vo fáze sezóny, keď je úplne jedno, či ste prvý, druhý alebo tretí. Musíme zostať nohami na zemi a ďalej s pokorou tvrdo pracovať.“
Liberec až v nedeľu večer zosadila Slavia. V Tepliciach ju nerozhodil ani výpadok svetiel počas druhého polčasu a po víťazstve 2:0 sa dostala v tabuľke o bod vyššie.
V porovnaní so Spartou, ktorá cez víkend doma zdolala Jablonec, má však rozbehnutý Liberec náskok už sedem bodov. Ešte pred polovicou septembra stihol nazbierať šesť ligových víťazstiev. V minulých rokoch pritom na šiestu výhru čakal vždy minimálne do novembra.
Fodrek pritom zaujal aj tým, čo nerobí. A síce tým, že po zápasoch nepúšťa emócie príliš na povrch.
Nepovie viac, než musí
„Skúste si počas jeho pozápasových rozhovorov schválne vziať do ruky ceruzku a papier a urobiť si čiarku zakaždým, keď na jeho tvári zazriete aspoň náznak úsmevu. Je dosť možné, že aj po niekoľkých pokusoch dospejete iba k cimrmanovskému: Ani raz, priatelia! Branislav Fodrek, kouč futbalového Liberca, je už jednoducho taký,“ píše Jiří Čihák z iDNES.cz.
„Nepovie viac, než musí. Zrejme nikdy nebude na tlačových konferenciách do detailu rozoberať hernú stratégiu a výkony jednotlivých hráčov či dokonca zabávať vtipmi ako jeho predchodca Radoslav Kováč.
Pre Liberec, ktorý vlani pustil fanúšikov prostredníctvom televíznych kamier priamo do kabíny a od príchodu výrazného majiteľa Ondřeja Kaniu si veľmi zakladal na tom, že bude vidieť a počuť, to v lete musela byť obrovská zmena. Pri pohľade na doterajšie výsledky a ligovú tabuľku však veľmi vydarená,“ dodal Čihák.
„Musíme zostať nohami na zemi, ale chlapci sa už presvedčili, že môžu hrať s každým, reagoval Fodrek. Stal sa trénerom mesiaca augusta. „Aj preto je štyridsaťpäťročný „přísňák“ Fodrek zrazu v kurze,“ dodal Čihák.
Gašparík v Poľsku opäť útočí na vrchol
Kým Fodrek púta pozornosť v Česku, ďalší Slovák kraľuje poľskej lige.
Na čele je Górnik Zabrze, ktorý vedie Michal Gašparík. Z ôsmich zápasov vyhral sedem.
Gašparík bol kométou už minulú sezónu, keď s Górnikom získal druhé miesto a vyhral národný pohár. Pre klub to bola najlepšia sezóna od čias socializmu (rok 1988).
„S Michalom Gašparíkom na lavičke možno siahať na hviezdy,“ napísal Jacek Czaplewski z denníka Gol24.
Gašparík tak ani po výnimočnej minulej sezóne nespomaľuje. Naopak, Górnik opäť patrí medzi tímy, ktoré sa pozerajú smerom k úplnému vrcholu.
Borbély dobyl Ferencváros
V Maďarsku je síce Ferencváros pod vedením Balázsa Borbélyho momentálne na piatom mieste, ale ak zvládne dohrávku, vyšvihne sa na čelo súťaže.
Pre štyridsaťšesťročného Borbélyho ide o ďalšiu kapitolu pozoruhodného vzostupu. Bývalý slovenský reprezentant a kapitán Artmedie Petržalka vlani senzačne vyhral titul s ETO Győr, v klube však nezostal.
Keď odišiel od majstra, niektorí fanúšikovia ho vyhlásili za zradcu. Iní hodnotili jeho rozhodnutie triezvejšie, no upozorňovali, že urobil riskantný krok.
V lete prevzal najslávnejší maďarský klub Ferencváros Budapešť a doviedol ho do hlavnej fázy Európskej ligy.
Ferencváros pritom rozhodne nemal ľahký žreb. Na ceste do ligovej fázy musel vyradiť Vojvodinu Novi Sad, Twente Enschede, Górnik Zabrze a napokon Trabzonspor.
Kedysi súperi, dnes slovenská stopa
Po výhre 4:0 nad tureckým veľkoklubom, za ktorý nastúpil aj Mo Salah, domáci kotol vyvolával meno Borbélyho.
„Iní tréneri na takéto ovácie od fanúšikov museli čakať oveľa dlhšie,“ poznamenal pre Sportnet maďarský novinár a spolupracovník portálu 24.hu Gergely Marosi.
Fodrek má 45 rokov, Borbély 46 a Gašparík 44. Traja takmer rovesníci, ktorí kedysi pôsobili v slovenskom futbale, dnes robia dobré meno Slovensku za hranicami.
Boli súpermi v slovenskej lige, ale ich kariéry sa aj pretli v spoločných kabínach.
Fodrek s Borbélym zažili najslávnejšie éry Petržalky v Lige majstrov. Fodrek bol krátky čas spoluhráčom Gašparíka v DAC Dunajská Streda.