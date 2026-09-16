Na Slovensko prišiel aj olympijský víťaz. Chcel skončiť, na bicykli mal panický atak

Ani jubilejný 70. ročník cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa v štartovej listine nezaobíde bez známych mien, ktoré dosiahli pozoruhodné úspechy.
Pri slávnostnej prezentácii v Košiciach mávali fanúšikom dvaja predošlí šampióni, viacero víťazov etáp na Grand Tour a tiež olympijský víťaz z Paríža.
Francúz BENJAMIN THOMAS je jednou z nádejí tímu Cofidis, ktorý prišiel na Slovensko s ambíciami vyhrať etapu a tiež byť vysoko v celkovom poradí. Bolo však obdobie, keď sa zdalo, že Thomas pod Tatry nikdy súťažiť nepríde.
"Rok 2023 bol jedným z najťažších v mojej kariére. Vtedy som uvažoval nad tým, že skončím s cyklistikou," priznal v rozhovore pre Sportnet.
Na pretekoch Okolo Slovenska štartujete prvýkrát. Čo zatiaľ viete o tomto podujatí, prípadne ste počuli nejaké pozitívne referencie?
Prvýkrát som o Okolo Slovenska počul minulý rok, keď tu Paul Magnier vyhral štyri etapy. Vtedy som sa začal zaujímať o tieto preteky a aj v tíme sme si povedali, že je to skvelá príležitosť tu štartovať.
Teším sa, že objavím tieto preteky, pričom ich profil vyzerá naozaj zaujímavo. Je to mix šancí pre šprintérov s kopcovitými a tiež horskými etapami.
V roku 2024 ste vyhrali etapu na Giro d'Italia, keď ste šprintérov zaskočili v úniku. Bol plán zaútočiť už vyše 70 kilometrov pred cieľom?
Nie som šprintér ani vrchár, takže musím dávať na svoj inštinkt a snažiť sa využívať šance. Je to môj štýl pretekania a spôsob, ako môžem vyhrať.
Bolo to trochu chaotické, keďže išlo o veľmi rýchlu etapu. Náš náskok nebol veľký, pohyboval sa v rozmedzí minúty až minúty a pol. V úniku sme aj preto nešpekulovali a vzorne spolupracovali.
Kedy ste začali veriť tomu, že Tim Merlier, Jonathan Milan a ďalší šprintéri už nedokážu dostihnúť vašu skupinu?
Asi päť kilometrov pred koncom, keď sme prišli do cieľového mesta Lucca. Stále sme mali náskok 50 sekúnd a šprintérske tímy už poriadne trpeli.
Vtedy som si povedal, že idem bojovať o víťazstvo. Nebolo to však len o mne. Boli sme vpredu štyria a stále bolo treba vyhrať záverečný šprint. Som nesmierne šťastný, že sa mi to podarilo.
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Spomínate si na posledný kilometer? Osemsto metrov pred cieľom zaútočil Andrea Pietrobon z tímu Polti Kometa, ale vy ste zostali pokojný.
Má to svoj krátky príbeh. Keď jazdec z Polti zaútočil, bol som na poslednej pozícii a môj inštinkt mi hovoril počkať. Keď som sa napokon rozhodol vyraziť za ním, trafil som dieru na ceste a spadla mi reťaz.
Musel som teda počkať, kým reťaz nahodím späť, čo sa našťastie rýchlo podarilo. Mal som šťastie, že iný francúzsky jazdec Enzo Paleni sa rozhodol sťahovať náskok, ktorý si vytvoril vedúci pretekár.
Ak by som tú medzeru musel zalepiť ja, zrejme by ma prešprintoval Michael Valgren. Bol to osud. Vyhral som aj vďaka diere na ceste a spadnutej reťazi.
Ako ste oslávili toto veľké víťazstvo?
S tímom sme mali dobrú večeru, no samozrejme sme neoslavovali príliš, keďže na druhý deň Giro pokračovalo. Naplno sme si to užili až v posledný deň v Ríme. Každé víťazstvo na Grand Tour je obrovský úspech, ktorý si ceníme.
Dá sa to porovnať s vašim olympijským zlatom v dráhovej cyklistike?
Sú to dva úplne odlišné pocity. Olympiáda bola môj osobný úspech, zatiaľ čo Giro bolo o tímovom výkone, kde za mnou stála práca celého tímu.
Olympiáda ma zmenila ako človeka, zmenila moju kariéru aj život. Cyklistickí experti by to možno porovnávali, ale pre mňa má olympijské zlato väčšiu hodnotu než akékoľvek etapové víťazstvo na Grand Tour.
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Môžete opísať vaše pocity po zisku zlata na domácej pôde v Paríži?
Boli to úžasné pocity, no zároveň som si spomenul na rok 2023, ktorý bol jedným z najťažších v mojej kariére. Vtedy som uvažoval nad tým, že skončím.
S pomocou rodiny, tímu a priateľov som našiel silu a vášeň, pre ktorú cyklistiku robím. Giro bolo prvým krokom a olympiáda bola absolútnym vrcholom emócií. Aj dnes nepretekám len kvôli výsledkom, ale aj pre emócie.
Ako blízko ste boli k tomu, aby ste ukončili športovú kariéru?
Keď sa ráno zobudíte a nechcete vstať z postele, ani vyjsť z domu, s nikým sa nechcete rozprávať a neberiete bicykel do rúk celé dni, je to ťažké.
Keď vám potom niekto povie, že musíte ísť na tréning, sadnete na bicykel a dostanete panický atak, nie je to príjemný pocit. Vyžadovalo si to týždne práce s psychológom, mentálnym koučom a priateľmi.
Vtedy to už nie je o športovom výkone, ale o duševnom zdraví a živote. Aj u mladých jazdcov dnes vidím podobné problémy a snažím sa im pripomínať, prečo tento šport robia a prečo sú na bicykli šťastní.
V roku 2025 ste skončili druhý na francúzskej klasike Cholet Agglo Tour. Spomeniete si, kto vás v závere zdolal?
Áno, váš Slovák Lukáš Kubiš (smiech). Viem, že pršalo a finále bolo veľmi technické. Zaútočil som asi 40 km pred cieľom spolu s Lukášom a neskôr sa k nám pridal ešte Niklas Larsen.
Dobre sme spolupracovali, no Lukáš bol minulý rok veľmi silný. Bol objavom sezóny, aj vďaka výsledkom na jarných klasikách. V šprinte ma zdolal silnejší jazdec a svoje kvality potvrdzuje aj v tejto sezóne.
Ako sa vám páči tohtoročná trať pretekov Okolo Slovenska a aké máte ambície? Sústredíte sa na etapy alebo celkové poradie?
Pozeral som si profil prvej etapy, ktorá bude pravdepodobne šprintérska. Väčšie ambície mám v druhej a tretej etape. Sú zvlnené, Quick-Step v nich bude ťažšie kontrolovať situáciu, a tak by mohol uspieť únik.
Mojím cieľom je vyhrať etapu, na šprinty tu máme Jentha Biermansa a v celkovom poradí budeme pracovať pre Jamieho Meehana. Ak by sa mu podarilo skončiť na pódiu, bol to by skvelý výsledok pre neho aj náš tím.