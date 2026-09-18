Fanúšikovia sú nadšení z rodáka zo Slovenska. Pasujú ho za nového trénera reprezentácie

V lete si pohneval fanúšikov svojho bývalého klubu, išiel do rizika. Teraz už však nikto jeho rozhodnutie nespochybňuje.
Svoj nový tím doviedol do hlavnej fázy európskej súťaže a tú začal výborným výsledkom na horúcej pôde.
Futbalisti Ferencvárosu Budapešť zvíťazili v 1. kole Európskej ligy na pôde Celticu Glasgow 3:1. Za ich úspechom stojí Balázs Borbély, tréner zo Slovenska.
Góly padli v správnych chvíľach
Borbély dobre vie, ako chutí úspech proti škótskemu veľkoklubu: ako hráč bol pri tom, keď ho Artmedia Petržalka vyradila v kvalifikácii Ligy majstrov.
V sezóne 2005/2006 slovenský majster doma vyhral 5:0 a hoci Celtic na svojom ihrisku zvíťazil 4:0, na obrat to nestačilo.
Celtic aj v tejto sezóne utrpel veľký šok v kvalifikácii Ligy majstrov. Doma zdolal LASK Linz 3:0, vonku však prehral 1:5, takže sa môže predstaviť iba v Európskej lige.
„Po tom, čo sa nemysliteľné stalo realitou proti LASK, škótsky majster dúfal v pozitívny štart v druhej najprestížnejšej európskej súťaži proti Ferencvárosu,“ napísali britské noviny Daily Record.
Prvý gól stretnutia však zaznamenal Fradi, keď skóroval Dele. Tesne pred prestávkou vyrovnal Mika Baur, avšak ešte v pridanom čase prvého polčasu opäť poslal maďarský tím do vedenia Kristoffer Zachariassen umnou pätičkou.
Následne sa po zmene strán presadil z väčšej vzdialenosti Daniel Arzani.
Oba presné zásahy sa dostali aj medzi najkrajšie góly kola.
VIDEO: Najkrajšie góly 1. kola EL
„Bol to asi náš najkrajší gól, ale nerád by som medzi nimi robil rozdiely. Všetky boli pekné a dali sme ich v správnych chvíľach,“ vravel po stretnutí Balázs Borbély.
46-ročný tréner v minulej sezóne získal titul s Győrom, po sezóne však prijal ponuku Ferencvárosu.
„Vyzeralo to celkom fajn“
Jeho tímy zdobí útočný futbal, ktorým sa prezentujú aj v európskej súťaži.
„Bolo by samovraždou stiahnuť sa proti takému mužstvu. Náš plán bol, že chceme kontrolovať zápas a využiť našich krídelníkov, ktorí sú vo výbornej forme. Chceli sme vytvoriť čo najviac situácií jeden na jedného,“ hovoril o taktike po zápase s Celticom Balázs Borbély.
„Rátali sme s tým, že súper začne agresívne, tak sme od hráčov žiadali, aby nepanikárili, lebo zápas sa dá kontrolovať aj bez lopty,“ doplnil rodák z Dunajskej Stredy.
„Vyzeralo to celkom fajn,“ poznamenal skromne v rozhovore pre maďarskú televíznu stanicu M4 Sport.
„Som rád, že sme dokázali hrať takto uvoľnene, plní sebavedomia,“ vyzdvihol.
Najkrajší futbal za posledné roky
Fanúšikovia sú nadšení z nového trénera. V niektorých diskusiách ho už dokonca pasujú za nového reprezentačného kormidelníka maďarskej reprezentácie.
„Klobúk dole pred Borbélyom. Fradi hrá najkrajší futbal za posledné roky, hoci musel predať veľa hráčov,“ poznamenal jeden z nich.
„Borbély bol skvelou akvizíciou, Győr sa nestal majstrom náhodou. Pod jeho vedením hrá mnoho hráčov oveľa lepšie ako v minulosti a mužstvo je neskutočne kompaktné,“ znel ďalší názor z fanúšikovského tábora.
„Mám pocit, že máme budúceho reprezentačného trénera,“ vyhlásil ďalší futbalový priaznivec.
Fanúšikovia odišli pred koncom
Priaznivci Celticu Glasgow majú úplne iné starosti. Kouč Martin O'Neill stráca ich dôveru.
„Dostali sme európsku lekciu. Musíme sa dať dokopy a nakopnúť sa, ako sa len dá,“ zdôraznil po zápase tréner škótskeho majstra.
„Hostia dali gól hneď z prvej šance. Vrátili sme sa do zápasu tesne pred koncom polčasu, no zase sme inkasovali. Je to veľká frustrácia,“ uznal skúsený tréner.
Frustrovaní boli aj fanúšikovia, ktorí vo veľkom odchádzali domov už v 75. minúte.
„Nemali sme dostatočné držanie lopty a nešli sme do rizika v tých priestoroch, kde sme mali hrať oveľa odvážnejšie,“ vysvetľoval.
Celtic cez víkend prehral v Ligovom pohári s mestským rivalom Rangers 0:3. Teraz zase inkasoval tri góly.
Pred reprezentačnou prestávkou ho v nedeľu znova čaká súboj s Rangers, tentoraz v rámci škótskej ligy.