Medzinárodný maratón mieru hlási nabitú listinu. Košický štart prilákal rekordný počet krajín

Na 103. ročníku Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach sa predstavia aj obhajcovia prvenstva v oboch kategóriách vrátane Mosesa Kipngeticha Kemeia, ktorý vytvoril rekord podujatia.
V prvý októbrový víkend sa v Košiciach predstaví rekordný počet bežcov, keďže organizátorom sa podarilo úpravou trate sobotňajšieho minimaratónu vyjsť v ústrety väčšiemu počtu záujemcov.
Záujem neutícha ani po storočnici
V roku 2023 sa uskutočnil jubilejný stý ročník MMM a následne uplynulo sto rokov od prvého. Tieto dve jubileá vzbudili mimoriadny záujem u športovej verejnosti, no ten neutícha ani po oslavách storočnice.
Záujem o košický maratón naďalej rastie a k 16. septembru sa na 103. ročník prihlásilo 19.017 bežcov zo 74 krajín.
Podľa riaditeľa MMM Branislava Koniara nestúpa iba počet záujemcov, ale aj schopnosť maratónu rozhýbať ľudí, mesto i spoločnosť: „Záujem neutícha. Sme z toho nadšení, a tak trochu aj prekvapení. Mysleli sme si, že po tých storočnicových rokoch 2023 a 2024 budú Slováci lenivieť, no nie je to pravda. Po minulom roku sa nám ešte podarilo narásť o päť percent. Je to aj vďaka tomu, že minimaratón pobežíme jednoduchším spôsobom cez Komenského ulicu, takže sme mohli prijať väčší počet záujemcov o túto disciplínu. Košický maratón zapĺňa verejný priestor a prirodzene spája vrcholový šport s pohybom ľudí, ktorí ešte pred niekoľkými rokmi neuvažovali o štarte na bežeckom podujatí. Sme z toho nadšení," povedal Koniar.
Podľa neho sú účastníci maratónu, ktorí sa dlhodobo pripravujú na toto podujatie a pravidelne trénujú, živou reklamou na zdravý životný štýl a prinášajú pohľad na to, ako má vyzerať moderný a zdravý život.
Štart, obrátka aj cieľ kráľovskej disciplíny bude tradične na Hlavnej ulici v Košiciach. Tieto priestory sú už niekoľko týždňov v rekonštrukcii, no riaditeľ košického maratónu nepochybuje, že sa práce skončia včas.
Obhajcovia titulu aj útok na rekord
Organizátori 103. ročníka postupne predstavia najväčších favoritov, ktorými budú tradične vytrvalci z Afriky, predovšetkým z Kene a Etiópie. Istá je účasť oboch vlaňajších víťazov - Mosesa Kipngeticha Kemeia a Balemay Shumet Kebedeovej.
Prvý menovaný sa vlani zapísal do histórie MMM nielen víťazstvom, ale aj novým traťovým rekordom 2:06:47 h. Medzičasom zlepšil svoj osobný rekord z Košíc o 56 sekúnd na 2:05:51 počas maratónu v Barcelone.
Aj Kebedeová si v roku 2025 v Košiciach vytvorila osobný rekord, a to dosť výrazne - o vyše päť minút na 2:21:59 h.
Predovšetkým od africkej špičky sa očakáva útok na celkové prvenstvo, ku ktorému patria aj finančné prémie. Záujem o kvalitných bežcov na veľkých maratónskych podujatiach vo svete núti aj košických organizátorov reagovať zvyšovaním odmien a bonusov.
Pre víťazov oboch kategórií, mužskej i ženskej, je stanovená základná odmena v závislosti od dosiahnutého času od 15-tisíc do 20-tisíc eur. Ak by víťazi prekonali traťové rekordy (2:06:30, resp., 2:20:30), ich držitelia dostanú aj bonusy vo výške 10-tisíc eur.
Najmasovejšou časťou súťažného programu je tradične polmaratón, na ktorý sa prihlásilo 8400 bežcov.
Figurujú medzi nimi aj najlepší slovenskí maratónci 20. a 21. storočia - Róbert Štefko s osobným rekordom 2:09:53 z roku 1998 a Košičan Tibor Sahajda (2:15:25 z 2019).
Polák ide po päťdesiatku s charitatívnym odkazom
Osobitná pozornosť bude smerovať na Petra Poláka. Legendárneho košického vytrvalca čaká jubilejná 50. účasť na MMM. Prvýkrát na ňom štartoval už v roku 1974.
„Vek nikto neoklame. Moja príprava spočíva v tom, že raz behám viac, inokedy menej. Pripravujem sa svedomito a dúfam, že mi pán Boh dopraje a dobehnem do cieľa. Už si len musím nájsť klinec, na ktorý potom zavesím moje maratónske behy,“ poznamenal Polák.
Jeho štart bude spojený s charitatívnou iniciatívou na pomoc malému Vilkovi Olexovi, ktorý žije s Duchennovou svalovou dystrofiou. Vážne genetické ochorenie postupne oslabuje jeho svalstvo.
Vilkova rodina spolu s odborníkmi bojuje o možnosť zabezpečiť mu špecializovanú liečbu. Symbolika jubilejnej účasti Petra Poláka je jednoduchá - 50. účasť, 50 kníh, 50 eur.
Ide o špeciálne očíslované a podpísané výtlačky Polákovej životopisnej knihy „Bež chlapče bež“ a vyzbieraná suma z jej predaja pôjde na pomoc Vilkovi.
Beh mieru z Kyjeva do Košíc
Organizátori MMM si uvedomujú spoločenský význam tohto podujatia, ktoré už svojím názvom apeluje na mier.
Jeho posolstvo dostane v roku 2026 ďalšiu podobu, o ktorú sa postará iniciatíva Petra Gombitu. Jeho projekt „Peace Run Kyjev - Košice“ bude zahŕňať desiatku bežcov z oboch krajín, ktorí pobežia trať s dĺžkou cca 900 kilometrov.
Odštartujú vo štvrtok 24. septembra a príchod do Košíc plánujú na piatok 2. október.
„Je to myšlienka, ktorá spája ľudí solidaritu, mier a to, aby sme si pomáhali. Považujeme za dôležité, aby sme sa zamysleli a vyslali signál za mier a pokoj. Je to moja modlitba, ktorá má slúžiť na dobro, pokoj a ukončenie akéhokoľvek násilia vo svete,“ uviedol Gombita.
Organizátori MMM sa stotožnili s touto myšlienkou a rozhodli sa privítať účastníkov behu v atmosfére najstaršieho európskeho maratónu.
„Nie je to jednoduchý beh. Vysielame posolstvo mieru, ktoré vyzýva k ukončeniu vojny. Chceme prísť do Košíc v piatok 2. októbra. Dúfame, že sa nám to podarí a vyšleme posolstvo, ktoré má svoju silu,“ poznamenal Eduard Buraš z občianskeho združenia Feman.
Zakladateľ berlínskeho maratónu mieri do Košíc
Mimoriadnym hosťom MMM 2026 bude 87-ročný Horst Milde, výrazná osobnosť európskej maratónskej histórie a zakladateľ maratónu v Berlíne, ktorý stojí aj za vznikom maratónskeho múzea.
„Presvedčil som ho, aby prišiel. Je to veľký priateľ Košíc, ktorý s rešpektom hovorí o odkaze, ktorí v tomto meste založili naši predkovia,“ uviedol Koniar.