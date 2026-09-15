Trojnásobný majster bude sklamaním sezóny. Experti predpovedajú, kto vyhrá Tipsport ligu

V utorok podvečer odštartuje kompletným prvým kolom 34. ročník slovenskej najvyššej hokejovej súťaže - Tipsport ligy.
Dvanásť tímov vstupuje do sezóny 2026/27 s rôznymi ambíciami, pričom titul bude obhajovať Nitra, ktorá vo finále zdolala Slovan.
Sportnet pred štartom súťaže oslovil expertov Martina Chovana, Martina Kalináča a členov podcastu Hokejový BOSS Ondreja Rusnáka a Borisa Valábika.
Experti predpovedali, kto je najväčším favoritom na titul, ktoré tímy môžu prekvapiť či sklamať a kto sa v lete najviac posilnil. Vybrali aj kandidáta na najväčšiu hviezdu sezóny či posilu, na ktorú sú najviac zvedaví.
Expertom sme položili nasledujúce otázky:
- Koho považujete za najväčšieho favorita na titul?
- Ktorý tím bude najväčším prekvapením sezóny?
- Ktorý tím bude najväčším sklamaním sezóny?
- Ktorý tím sa v lete najviac posilnil?
- Ktoré dva tímy budú hrať baráž?
- Ktorý tréner bude odvolaný ako prvý?
- Ako vidíte šance Košíc, ktoré idú do sezóny znova so slovenským kádrom?
- Ktorý hráč bude najväčšou hviezdou sezóny?
- Na ktorú extraligovú posilu ste najviac zvedavý?
- Ako zapadne Samuel Buček do kádra Slovana Bratislava?
Koho považujete za najväčšieho favorita na titul?
Kalináč: HC Slovan Bratislava.
Chovan: Najväčší favoriti na titul sú za mňa Slovan Bratislava a Žilina. Myslím si, že skladajú najlepšie kádre. Slovan má už teraz extrémne široký káder, ktorý je v dlhodobej súťaži rozhodujúci. Ak Žilina vhodne posilní obranu, môže to byť pri nej rozdielový faktor.
Rusnák: Všetko nasvedčuje tomu, že to bude Slovan. Vedenie napĺňa trojročný cyklus. V prvom roku stabilizovali klub, výsledky neboli veľmi dobré. V druhom roku urobili finále, čo bol možno aj nadplán. Teraz manažment s mužstvom naplnil to, čo chcel. Hoci je teraz predčasné hovoriť o titule, pre mňa je Slovan najväčší favorit minimálne na výhru v základnej časti. Zároveň bude na Slovan určite aj najväčší tlak.
Valábik: Moja trojica favoritov je Slovan, Nitra a Žilina. Slovan mierne favorizujem, ale Nitru netreba nikdy odpisovať pre ich obrovské skúsenosti z ťažkých situácií v play-off.
Ktorý tím bude najväčším prekvapením sezóny?
Kalináč: Trenčín.
Chovan: Myslím si, že Trenčín sa bude zlepšovať. Vymenil sa celý manažment a obmena kádra je pomerne veľká. Priviedli kvalitu a tento rok môžu hrať prvú šestku. Zvlášť ak dokážu udržať Lakatoša celú sezónu.
Rusnák: Myslím si, že „šťuka" sezóny môže byť Zvolen. Keď dobre poskladajú partiu, môžu vyletieť hore, hoci na prvú trojku (Slovan, Nitra a Žilina) budú strácať.
Valábik: Čierny kôň ročníka bude podľa mňa Trenčín. Mužstvo má veľký potenciál.
Ktorý tím bude najväčším sklamaním sezóny?
Kalináč: Banská Bystrica.
Chovan: To je veľmi ťažká otázka, obzvlášť pred prvými zápasmi sezóny. Vo väčšine tímov prišlo k veľkým obmenám kádrov, najmä čo sa týka hráčov zo zahraničia. Tým pádom je veľmi ťažké určiť, pri ktorom tíme si to najmenej sadne a hráči nedokážu vytvoriť víťaznú atmosféru v šatni. Adepti sú viacerí. Za mňa to môžu byť Banská Bystrica, Michalovce či Prešov.
Rusnák: Banskú Bystricu by som dal do poslednej trojky. Príchody vôbec nie sú oslnivé, káder sa mi nepozdáva. Dokonca v príprave vyhrali iba jeden zápas. Zrejme budú mať ťažký rok.
Valábik: Banská Bystrica, pokojne môže hrať baráž.
Ktorý tím sa v lete najviac posilnil?
Kalináč: Žilina.
Chovan: Myslím si, že veľmi dobré posily priviedol Slovan Bratislava, Žilina takisto dokázala pritiahnuť veľmi dobrých ofenzívnych hráčov.
Rusnák: Oproti minulému roku najviac posilnil Trenčín. Dobré zmeny urobila aj Žilina.
Valábik: Keď sa pozerám na tie mená, Žilina urobila veľmi veľké nákupy.
Ktoré dva tímy budú hrať baráž?
Kalináč: Prešov a Michalovce.
Chovan: Sezóna je dlhá a družstvá, ktorým sa nepodarí úvod súťaže, svoje kádre do značnej miery upravia a posilnia. Vychádza mi to na Prešov a niekoho z dvojice Michalovce - Banská Bystrica.
Rusnák: Michalovce a Prešov.
Valábik: Michalovce a Prešov, bohužiaľ. Pokojne tam však môže skončiť aj Spišská Nová Ves spolu s Banskou Bystricou.
Ktorý tréner bude odvolaný ako prvý?
Kalináč: Bude zaujímavé sledovať, ako sa Erik Čaládi vyrovná s obrovským tlakom v Nitre. Prajem si však, aby to nebol slovenský tréner. Takže si tipnem - Aleš Totter.
Chovan: Ja dúfam, že žiadny. Ale ako sa na Slovensku stalo pravidlom, tréner je prvý na rane a viacero tímov počas sezóny trénera vymení. Myslím si, že tomu nebude inak ani tento rok. Dovolím si tipnúť, že to bude tréner Wojnar z Banskej Bystrice, dúfam však, že sa mýlim a nebude odvolaný žiadny tréner a kluby budú postupovať aj k trénerskej otázke koncepčne.
Rusnák: Povedal by som Michalovce, ale nechcem, aby bol Jakub Ručkay odvolaný.
Valábik: Momentálne je to veľmi ťažké predpovedať, uvidíme po prvých kolách.
Ako vidíte šance Košíc, ktoré idú do sezóny znova so slovenským kádrom?
Kalináč: Skončia v tabuľkovom postavení horšie ako minulú sezónu. Nahradiť Petráša, Krivošíka a Repčíka bude veľmi náročné. Z môjho pohľadu kvalita kádra stratila na sile. Ale držím im palce, aby som sa mýlil.
Chovan: Po minulom zázračnom roku sa z môjho pohľadu Košice oslabili, čo sa týka hráčskej kvality. Na druhej strane však dokázali priviesť odchovanca Tomáša Jurča, ktorý môže byť hviezdou súťaže. Spojenie s výborným trénerom môže byť pozitívnym signálom pre košického fanúšika. Myslím si, že Košice sa budú pohybovať niekde medzi 7.–10. miestom a ak sa im podarí prebojovať do štvrťfinále, tak to bude cez predkolo.
Rusnák: Skvelou akvizíciou bude Tomáš Jurčo, možno najlepší letný príchod do ligy. Stále je v ideálnom hokejovom veku. Zároveň však z tímu odišlo veľa dobrých hráčov. Odchody Krivošíka a Petráša sú pre klub nenahraditeľné. S kvalitou šli dole. Nechce sa mi veriť, že druhú sezónu po sebe urobia taký dobrý výsledok.
Valábik: Košice na prestupovom trhu viac stratili ako získali. Zároveň je dobré, že tréner Ceman môže dať opäť priestor Slovákom.
Ktorý hráč bude najväčšou hviezdou sezóny?
Kalináč: Prial by som to Tomášovi Jurčovi. Je to hráč, s ktorým som hrával, a jeho štýl hry sa mi páči. Zároveň to môže byť Ryan Dmowski, ktorý je v Slovane adaptovaný, a pokiaľ začne strieľať góly od začiatku sezóny, môže byť nezastaviteľný. Prípadne Spooner, ktorého hokejový životopis je na našu ligu nadštandardný.
Chovan: Najväčšou hviezdou by sa mohol stať Lakatoš z Trenčína, ak vydrží v Dukle celú sezónu. Myslím si, že je hráčom, ktorý by ešte pokojne mohol hrať Českú extraligu.
Rusnák: Jake Virtanen. Chcel by som, aby sa v Michalovciach chodili na neho pozerať ako na hviezdu ligy. Tiež by som tu zaradil Danicka Martela zo Spišskej Novej Vsi.
Valábik: Ťažko vyberať, ale myslím si, že Ryan Spooner by mal byť lákadlom. Samozrejme, musím spomenúť aj Virtanena, ktorý vlani v play-off ukázal, že patrí medzi najlepších hráčov súťaže.
Na ktorú extraligovú posilu ste najviac zvedavý?
Kalináč: Ritchie zo Žiliny môže byť veľkým prínosom, keďže u vlkov mi takýto typ hráča chýbal.
Chovan: Ostanem pri slovenských hráčoch. Sám som zvedavý, v akej forme sa vrátia domov Tomáš Jurčo a Adrián Holešinský, a pre mňa je veľmi zaujímavým hráčom aj Adam Cedzo, ktorý sa aj v príprave javil veľmi dobre.
Rusnák: Veľmi sa teším na Mareka Ďalogu. Hrával som s ním dlhé roky a som rád, že ho uvidím na slovenskom ľade. Myslím si, že bude super pripravený. Zaujal ma tiež mladý český útočník Adam Dvořák v Poprade, ktorý dal v príprave 10 gólov.
Valábik: Som zvedavý na Dominika Lakatoša v Trenčíne. To je veľmi dobrý hráč, skvelý korčuliar, ak je hlavou nastavený správe. Práve hlava je jeho najväčšou prekážkou. Ak si ho tréner Woodcroft ustráži, bude pre Trenčín dôležitý hráč.
Ako zapadne Samuel Buček do kádra Slovana Bratislava?
Kalináč: Po tom, čo som ho videl v tréningovom procese, som presvedčený, že Samo, pokiaľ sa mu vyhnú zranenia, bude kľúčovým hráčom Slovana. Je fyzicky veľmi dobre pripravený. Bude musieť zvládnuť tlak na svoju osobu, ale vzhľadom na to, že je dosť skúsený hráč, má na to, aby sa s tým vyrovnal. Bude dôležité, aby mu v Slovane našli spoluhráčov do formácie, v ktorej sa bude cítiť komfortne.
Chovan: Samo Buček, ktorý sa vrátil do Slovana, už nie je ten istý hráč, ako pri jeho prvom pôsobení v tomto klube. Je skúsenejší a myslím si, že bude vedieť lepšie pracovať s tlakom, ktorý na neho bude v Slovane vytváraný. Ak vytvorí dobrú chémiu so spoluhráčmi, môže byť kľúčovým hráčom Slovana na ceste za titulom.
Rusnák: Samo v Nitre pociťoval stereotyp a potreboval novú motiváciu. Slovan hľadal hráča, ktorý vie vystreliť z prvej a dať gól. V Bučekovi ho určite našiel. Pre Slovan je to výborná kúpa.
Valábik: Verím tomu, že Samo bude mať výbornú sezónu. Vlani mal roztrhnutý predný skrížený väz v kolene, čo je jedno z najťažších zranení. Verím však, že táto sezóna bude preňho opäť prelomová.