Z bratislavskej Jamy do najväčších hokejových chrámov. Peter Šťastný je svetový unikát

Pestrý hokejový životopis z neho robí výnimočnú postavu histórie tohto športu. V mladom veku získal v drese Československa dva tituly majstra sveta a so Slovanom domáci ligový titul.
Po dramatickom úteku za oceán korčuľoval pätnásť rokov po klziskách NHL, kde patril v prvej polovici 80. rokov k najproduktívnejším hráčom a ukázal, že aj v Európe vyrastajú budúce superhviezdy.
Na sklonku kariéry ešte vytiahol ako kapitán samostatné Slovensko medzi hokejovú elitu. Peter Šťastný, bývalý skvelý center, neskôr generálny manažér reprezentácie aj politik, má 70.
Deti Jamy
Šťastného prvé ihrisko, na ktorom aj s ďalšími šarvancami zvádzal tvrdé hokejové či futbalové súboje na život a na smrť, bola Jama na Kvetnej ulici v Bratislave. Tá sa každú zimu zmenila na originálne hokejové klzisko.
VIDEO: Peter Šťastný a jeho hokejové umenie
Peter sa naučil korčuľovať, až keď mal desať, no rýchlo napredoval - aj vďaka lekciám najstaršieho brata Vlada.
Prvý veľký deň D v jeho hokejovej kariére nadišiel, keď sa s kamarátom Mariánom Bezákom vydali skúsiť šťastie na výber nových nádejí Slovana Bratislava.
„Sotva sme urobili pár kolečiek a niekoľko ďalších jednoduchých korčuliarskych úkonov, tréner ukázal na mňa a hovorí: Poď sem, ako sa voláš? Peter Šťastný - odpovedal som so srdcom v hrdle. Začínal som tušiť, že malá brána do veľkého hokejového sveta sa otvára. Dobre, tu máš, povedal tréner a podal mi červenú indexovú kartičku s nápisom Slovan D...
Nemôžem inak než s uznaním kvitovať oko Jožka Szelešiho, ktorý si ma vtedy všimol. Veď som ani zďaleka nebol dobrý korčuliar, stále bolo vidieť, že som s tým začal pomerne neskoro. Navyše som bol takmer o hlavu nižší a fyzicky slabší ako ostatné deti. A napriek tomu som trénera zaujal,“ opisoval Peter Šťastný vo svojej autobiografii Hokej na dvoch kontinentoch.
Zlatý dážď v Katoviciach
V sedemnástich mal premiéru v drese slovanistického áčka vo vtedajšej najvyššej federálnej súťaži a pridal sa k staršiemu bratovi Mariánovi. Obaja sa onedlho prepracovali aj do československej reprezentácie.
Na svetovom šampionáte 1976 v Katoviciach bol 19-ročný mladík Peter Šťastný jeden zo štyroch debutantov na MS vo výbere trénerov Jána Staršieho a Karla Guta.
Do turnaja naskočil v druhej tretine zápasu proti NDR namiesto zraneného Eduarda Nováka a hneď zaujal gólom a tromi gólovými prihrávkami Novému. Šampionát ukončil s bilanciou 8 gólov a 4 asistencie, čo ho zaradilo v tabuľke produktivity do Top 10. Skóroval aj v prvom zápase proti Sovietom (3:2), ktoré výrazne priblížilo Československo k štvrtému titulu.
„Keď sme dostávali zlaté medaily, niektorí chlapci plakali. Trochu ma to zarazilo, pretože ja som to až tak citovo neprežíval. Získali sme titul celkom jasne, dva zápasy pred koncom sme to už vedeli, preto som voči tomuto faktu ochladol.
Nepociťoval som toľko spontánnosti, ako by to nepochybne bolo v prípade, keby sme o zlato bojovali až do posledného zápasu. Až neskôr som si uvedomil, že som sa na to pozeral pohľadom mladíka, na ktorého padá zlatý hokejový dážď a ktorý má celú kariéru pred sebou.
Ani sa mi nesnívalo, že budem v takom mladom veku hrať za národné mužstvo a už vôbec, že budem majster sveta. Až neskôr, keď sme získali titul so Slovanom, som pochopil, že v Katoviciach sa pre starších hráčov ziskom titulu skončilo čosi, čomu zasvätili celý život.
Mnohí z nich vedeli, ako trpko sa odchádzalo zo šampionátov s večnou striebornou medailou, ako horko sa prehĺtali večné prehry so Sovietmi. Teraz sa im na hrudi ligotali zlaté medaily,“ spomínal Šťastný na Katovice 76 vo svojej autobiografii.
Proti hviezdam v hokejovom chráme
V septembri toho istého roka sa Peter s Mariánom predstavili aj v Severnej Amerike na Kanadskom pohári, prvom turnaji, na ktorom hrali aj najlepší hráči z NHL.
„Nemal som ešte ani dvadsať - a zrazu som stál na ľade v hokejovom chráme - v montrealskej hale Forum. Čo som ešte viac mohol chcieť?“ rozplýval sa Peter Šťastný v autobiografii.
V útoku hral s bratom Mariánom a Jaroslavom Pouzarom. Československo prekvapilo v skupinovej fáze hviezdami nabitý tím Kanady a aj vďaka famóznemu výkonu brankára Vladimíra Dzurillu vyhralo 1:0.
Vo finálovej sérii už boli úspešnejší domáci. Kanada vyhrala 6:0 a 5:4 po predĺžení. Výkony mladíka s číslom 26 nezostali bez povšimnutia manažérov tímov NHL.
Druhé zlato v drese Československa pridal na MS 1977 vo Viedni, kde strelil tri góly a pridal päť asistencií.
Titul so Slovanom - osobný Everest
Na jeseň toho istého roka sa k Mariánovi a Petrovi pridal v Slovane aj najmladší z bratov Anton. Všetci traja vytvorili v bratislavskom klube a neskôr aj v reprezentácii produktívnu formáciu.
Peter Šťastný nebol iba šikovný zakončovateľ, od ostatných ho odlišovala jeho všestrannosť. Dokázal dávať góly, pripravovať šance spoluhráčom a čítať hru o niekoľko ťahov dopredu.
Dlhoročné úsilie Slovana o prvenstvo vo federálne lige vyvrcholilo v sezóne 1978/79. Belasí pečatili zisk titulu (prvého v histórii pre slovenský klub) 23. marca 1979 domácim víťazstvom 6:2 nad Pardubicami.
S hráčmi ho oslavovalo na štadióne vyše dvanásťtisíc fanúšikov. Základom úspechu bola súdržná partia, ktorej velil tréner Ladislav Horský.
Výnimočné trio Šťastných na ľade často dominovalo. Ich útok dal dovedna 103 gólov (Marián 39, Peter a Anton po 32).
„Okrem súperov sme sa museli prehrýzť cez hory predsudkov, že Slovákom to nakoniec zas niekto vyfúkne, ako sa to stalo našim večne strieborným predchodcom. Na elektrizujúcu atmosféru nikdy nezabudnem, doteraz to vnímam ako osobný Everest. Uvedomoval som si, že sme sen viacerých generácií premenili na realitu,“ spomínal Peter Šťastný v knižnej pamätnici My sme Slovan.
Dramatický útek
Po majstrovskom titule sa situácia v Slovane výrazne zmenila. V sezóne 1979/80 skončil klub tretí, čo sa vnímalo ako neúspech. Československá reprezentácia navyše obsadila na zimnej olympiáde v Lake Placid až piate miesto.
Peter Šťastný sa dostal do konfliktu s trénerom Ladislavom Horským. V klube inicioval hráčsku petíciu za jeho odvolanie, funkcionári však trénera podržali. Šťastný sa ocitol v nemilosti a predstavitelia klubu sa mu vyhrážali, že ak sa „nevprace do kože“, môže prísť o reprezentáciu, aj o hokejovú kariéru. Pre neho to bol jasný signál. Spolu s mladším bratom Antonom sa rozhodol utiecť na Západ.
Ich voľba padla na Quebec Nordiques. Klub v roku 1978 draftoval Antona a jeho skaut Gilles Léger sa o bratov Šťastných dlhodobo zaujímal. Nordiques boli v NHL nováčikom a po prechode z WHA potrebovali kvalitných hráčov, aby dokázali konkurovať zabehnutým klubom.
Príležitosť prišla v auguste 1980 počas turnaja o Európsky pohár majstrov v Innsbrucku. S mužstvom bola aj Petrova manželka Darina, ktorá bola v ôsmom mesiaci tehotenstva.
Peter našiel v ročenke NHL telefónne číslo na kanceláriu Quebec Nordiques a zavolal. Chcel vedieť, či má klub o bratov stále záujem. Na druhej strane linky bol Gilles Léger. Odpoveď bola jednoznačná.
Léger spolu s prezidentom klubu Marcelom Aubutom dorazili do Innsbrucku za menej ako 24 hodín. Nasledovali hodiny rokovaní. Peter vyjednával nielen za seba a Antona, ale aj za najstaršieho Mariána, pre ktorého bol útek v tom čase nemožný. Doma mal manželku a deti.
„Vtedy som si uvedomil, že Peter vie o peniazoch v NHL azda viac než ja. Bol vždy mimoriadne bystrý, nosil v hlave všetky detaily. Presne vedel, čo robí. Ten kontrakt sme prepisovali dvakrát, možno trikrát. Trvalo to dlho," spomínal prednedávnom Aubut.
Po poslednom zápase proti CSKA Moskva sa Peter a Anton neskoro večer vytratili z hotela každý iným východom. Peter nastúpil do pristaveného auta, Anton sa najskôr vydal pešo smerom k železničnej stanici. Napokon sa opäť stretli.
Mercedes s oboma hokejistami a tehotnou Darinou potom uháňal nocou do Viedne. Šoféroval ho Ľudovít Katona, emigrant žijúci v Toronte, ktorého kanadskí novinári neskôr prezývali Agent 007.
Aubut ani po príchode do rakúskej metropoly nemal pokoj. Okolo hotela sa pohybovali podozriví muži a na recepcii neustále zvonili telefóny. Obával sa zásahu československých bezpečnostných zložiek, preto sa skupina presunula na kanadské veľvyslanectvo.
Na letisko vo Schwechate ich napokon sprevádzala rakúska policajná eskorta. Aubut si bol istý úspechom až vo chvíli, keď lietadlo opustilo Rakúsko.
„Cítil som napätie, vzrušenie aj strach. Úplne všetko. Treba si uvedomiť, že som bol tiež mladý. Asi som nebol dostatočne zrelý na to, aby som si uvedomil, aké je to celé šialené. Bol som otec dvoch detí – z dnešného pohľadu moje správanie nedáva zmysel. Ale nemali sme čas nad tým premýšľať. Možno nás práve to zachránilo," spomínal Aubut na napätie počas riskantnej operácie.
Po prílete do Kanady Nordiques usporiadali veľkú tlačovú konferenciu priamo v Montreale, meste svojho najväčšieho rivala. Útek vyvolal veľký ohlas. Montreal Gazette vyšli 27. augusta na titulnej strane s fotografiou bratov a titulkom, ktorý hlásal skóre: Nordiques 2, komunisti 0.
V Quebecu boli králi
Začiatok v NHL nebol okamžite rozprávkový. Peter s Antonom sa v prvých zápasoch hľadali. Šéf hlavného sponzora klubu dokonca zavolal Aubutovi a opatrne sa ho spýtal, či si je istý, že Nordiques priviedli správnych hráčov. Pochybnosti však rýchlo zmizli.
„Keď som ich prvýkrát videl na ľade, bol som ohromený. Peter doslova lietal okolo mantinelov,“ spomínal neskorší tréner Quebecu Michel Bergeron.
Po Vianociach začali bratia bodovo explodovať. Vo februári 1981 zažili dva nezabudnuteľné zápasy. Pri víťazstve 9:3 vo Vancouveri zaznamenali Peter aj Anton po šesť bodov. O niekoľko dní neskôr vyhral Quebec vo Washingtone 11:7. Peter mal štyri góly a štyri asistencie, Anton tri góly a päť prihrávok.
Nordiques sa v ich prvej sezóne prvýkrát dostali do play-off a Peter získal Calder Trophy pre najlepšieho nováčika NHL.
O rok neskôr už boli bratia opäť spolu. Marián po úteku Petra a Antona zostal v Československu, vyradili ho z mužstva a ocitol sa pod dohľadom ŠtB. V lete 1981 však aj on emigroval s rodinou cez Juhosláviu a pripojil sa k mladším bratom v Quebecu.
Nordiques tak získali niečo, čo nemal žiadny iný klub. Kompletnú útočnú formáciu zloženú z troch bratov.
„To bolo niečo výnimočné. Žiadny iný tím NHL ani v Európe sa nemohol pochváliť ničím podobným. To ešte zvýraznilo hodnotu produktu s názvom Quebec Nordiques," vravel Aubut.
V prvej spoločnej sezóne nastrieľali spolu 107 gólov. Peter bol najproduktívnejším hráčom Quebecu a tretím v celej NHL. Nordiques v play-off vyradili Montreal Canadiens, potom Boston Bruins a zastavili ich až New York Islanders vo finále Walesovej konferencie.
Šťastní sa zároveň stali tvárami klubu aj celého mesta. Naučili sa po francúzsky, čo bolo vo frankofónnom Quebecu mimoriadne dôležité, a fanúšikovia si ich rýchlo osvojili.
„Boli tu králi a navždy nimi zostali,“ povedal po desaťročiach Aubut. Podľa neho práve bratia pomohli z Nordiques vytvoriť jeden z popredných tímov ligy.
Najväčšou hviezdou z trojice sa stal Peter. Bergeron ho označil za veľkého, rýchleho a technicky vyspelého centra, ktorý vedel hrať aj tvrdo. Proti najlepším hráčom ligy sa presadzoval v období, keď bola NHL výrazne fyzickejšia než dnes.
Jeho výkony ho rýchlo zaradili medzi absolútnu špičku súťaže. V 80. rokoch bol druhým najproduktívnejším hráčom NHL. Viac bodov nazbieral iba Wayne Gretzky.
V Quebecu strávil desať sezón a polovicu z nich nosil na drese kapitánske céčko. Stal sa jednou z najväčších osobností v histórii klubu a Nordiques sa s ním v 80. rokoch zaradili medzi najsilnejšie mužstvá NHL.
Ich spoločný príbeh sa skončil postupne. Marián po štyroch sezónach odišiel do Toronta, Anton po deviatich rokoch v Quebecu pokračoval vo Švajčiarsku. Peter zostal najdlhšie.
V roku 1984 sa Peter Šťastný dočkal v Kanade ďalšej pocty. Vybrali ho do tímu javorových listov na Kanadský pohár (kanadské občianstvo mal zopár mesiacov). Skóroval práve v zápase proti Československu (7:2).
V roku 1990 ho Nordiques vymenili do New Jersey Devils. Aubut po rokoch vysvetľoval, že klub mu chcel dať šancu zabojovať o Stanleyho pohár a trejd vnímal ako prejav vďaky za všetko, čo pre Quebec urobil.
Šťastný neskôr zavŕšil kariéru v NHL v drese St. Louis Blues, kde neskôr pracoval aj ako skaut.
V základnej časti nazbieral celkovo 1239 bodov za 450 gólov a 789 asistencií. Dodnes je to najvyšší počet bodov slovenského hokejistu v NHL.
Na olympiáde so slovenskou vlajkou
Ak boli úspechy v československej reprezentácii prvou tretinou jeho kariéry, titul so Slovanom prostrednou a roky v NHL treťou, predĺženie odohral Peter Šťastný v drese samostatného Slovenska.
Po rozdelení spoločného štátu s Čechmi v roku 1993 skončila formujúca sa slovenská hokejová reprezentácia takmer v suteréne medzinárodného hokeja. Nástupníctvo po bývalom Československu prebrali v hokeji Česi.
Slováci začínali v C-kategórii majstrovstiev sveta a prvý rok dokonca pauzovali. Vďaka úspešnej diplomacii však dostali šancu zabojovať o účasť na zimných olympijských hrách 1994 v Lillehammeri, ktorú využili. Peter Šťastný pochodoval na otváracom ceremoniáli so slovenskou vlajkou.
Mužstvo vedené trénerom Júliusom Šuplerom s kapitánom Petrom Šťastným a strelecky disponovaným mladíkom Miroslavom Šatanom prekvapilo svet. Vyhralo bez prehry svoju skupinu, v ktorej zdolali aj Kanadu a remizovalo so Švédskom a USA, ale v dramatickom štvrťfinále prehralo gólom v predĺžení s Ruskom (2:3).
„Bolo to, akoby ma niekto ovalil kladivom. Také rozčarovanie som nezažil vari nikdy v živote. Nikdy v živote som sa necítil tak ťažko, tak zle, ako po tomto zápase,“ líčil Šťastný.
Desať rokov v politike
S aktívnou kariérou sa rozlúčil na jar 1995. Najskôr ešte pomohol Slovensku v štyroch zápasoch na MS B-kategórie v Bratislave k postupu medzi elitu a ešte stihol zakončiť svoju poslednú sezónu v NHL v drese St. Louis.
Keď o rok neskôr skončil na poste reprezentačného trénera Július Šupler, vtedajší šéf SZĽH Ján Mitošinka sa dohodol s Petrom Šťastným. Výkonný výbor SZĽH mu adresoval ponuku, aby sa stal na dve sezóny šéfom realizačného tímu a hlavným trénerom, no napokon bolo všetko inak.
Začiatkom júla 1996 zväz angažoval Jozefa Golonku. „Spôsob, akým ma odstavili, smrdí,“ vravel Šťastný pre denník Pravda zo svojho sídla v St. Louis.
Do slovenského hokeja sa vrátil až o päť rokov neskôr - ako generálny manažér reprezentácie. Šťastný bol pri titule majstrov sveta 2002 v Göteborgu, aj bronze v Helsinkách o rok neskôr. Na ZOH 2006 v Turíne slovenský tím vyhral svoju skupinu, ale vypadol vo štvrťfinále po prehre s Českom.
Šťastnému po olympiáde nepredĺžili zmluvu a o niekoľko dní vystúpil s tvrdou kritikou dlhoročného šéfa Slovenského zväzu ľadového hokeja Juraja Širokého. Šťastný poukazoval na Širokého pôsobenie v komunistickej rozviedke a obvinil podnikateľa z netransparentného riadenia financií v slovenskom hokeji. „Široký bol komunistický špión a vedomý dôstojník ŠtB. Je to nebezpečný človek,“ tvrdil bývalý hokejista. Široký ho zažaloval.
Súdy sa kauzou zaoberali takmer šesť rokov. Šťastný sa musel Širokému ospravedlniť v médiách za výroky týkajúce sa „sabotáže slovenského hokeja“ a „ožobráčenia desiatok tisíc ľudí cez Harvardské fondy“. Nemusel sa ospravedlňovať za slová o Širokého komunistickej minulosti (keďže jeho spolupráca s rozviedkou bola preukázateľná z archívnych dokumentov).
Šťastného politická kariéra trvala desať rokov. Vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004 bol lídrom kandidátky vládnej strany SDKÚ, získal viac než 32-tisíc prednostných hlasov. Pozíciu europoslanca obhájil aj o päť rokov neskôr.
Hokeju sa venovali aj jeho dvaja synovia Yan a Paul, ktorí sa narodili v zámorí. Paul dosiahol status hviezdy NHL a reprezentoval USA na veľkých turnajoch.