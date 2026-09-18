ONLINE: HK Nitra - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)

HK Nitra - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy.
HK Nitra - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|18. sep 2026 o 15:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy: HK Nitra - HC Košice.

Hokejisti HK Nitra a HC Košice dnes hrajú zápas 2. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Nitra - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 2. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
18.09.2026 o 18:00
2. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z Tipsport ligy, keď sa v rámci 2. kola stretne HK Nitra a HC Košice.

Nitra ako obhajca majstrovského titulu vstúpila do nového ročníka porážkou na domácom ľade, keď nestačila na Slovan Bratislava v repríze tohtoročného finále 2:4. Pochváliť sa však môže zatiaľ úspešným učinkovaním v Lige majstrov, kde dokázala zvíťaziť v posledných dvoch vystúpeniach proti fínskym celkom.

Košičanov čakali na úvod hokejisti z Prešova. Cestu za víťazstvom odštartoval už po pár minútach Jellúš, presadil sa aj Bíreš. Po znížení Archibalda sa však v druhom dejstve presadili aj Jurčo s Lunterom a oceliari sa tak mohli tešiť z víťazstva 4:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC Prešov - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy.online
HC Prešov - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC Prešov - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)
dnes 15:30
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