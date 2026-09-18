ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 2. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 2. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
18.09.2026 o 17:30
2. kolo
Michalovce
0:0
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minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Snášel, Lauff – Tomáš, Stanzel.
Prenos
V 2. kole Tipsport ligy privíta Dukla Michalovce bratislavský Slovan. Stretnutie sa začína o 17:30.
Michalovce prehrali prvý zápas v Liptovskom Mikuláši 2:5. Rozhodla tretia tretina, v ktorej Dukla inkasovala až trikrát. Prvý gól strelili Michalovčania v presilovej hre, keď sa presadil Matta. Druhý presný zásah pridal Šimun.
Slovan nastúpil na horúcom nitrianskom ľade a pripomenul si minulosezónne finále. Tento raz duel zvládol na výbornú, keď triumfoval 4:2. Góly strelili Takáč, Dmowski, Buček a Pecararo, ktorý k presnému zásahu pridal ešte aj tri asistencie.
Michalovce prehrali prvý zápas v Liptovskom Mikuláši 2:5. Rozhodla tretia tretina, v ktorej Dukla inkasovala až trikrát. Prvý gól strelili Michalovčania v presilovej hre, keď sa presadil Matta. Druhý presný zásah pridal Šimun.
Slovan nastúpil na horúcom nitrianskom ľade a pripomenul si minulosezónne finále. Tento raz duel zvládol na výbornú, keď triumfoval 4:2. Góly strelili Takáč, Dmowski, Buček a Pecararo, ktorý k presnému zásahu pridal ešte aj tri asistencie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.