ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)

HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|18. sep 2026 o 14:30
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy: HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava.

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 2. kola Tipsport ligy.

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ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 2. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
18.09.2026 o 17:30
2. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Snášel, Lauff – Tomáš, Stanzel.
Prenos
V 2. kole Tipsport ligy privíta Dukla Michalovce bratislavský Slovan. Stretnutie sa začína o 17:30.

Michalovce prehrali prvý zápas v Liptovskom Mikuláši 2:5. Rozhodla tretia tretina, v ktorej Dukla inkasovala až trikrát. Prvý gól strelili Michalovčania v presilovej hre, keď sa presadil Matta. Druhý presný zásah pridal Šimun.

Slovan nastúpil na horúcom nitrianskom ľade a pripomenul si minulosezónne finále. Tento raz duel zvládol na výbornú, keď triumfoval 4:2. Góly strelili Takáč, Dmowski, Buček a Pecararo, ktorý k presnému zásahu pridal ešte aj tri asistencie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

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HC Prešov - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC Prešov - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)
dnes 15:30
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