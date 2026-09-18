ONLINE: HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)

HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy.
HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|18. sep 2026 o 14:30
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy: HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina.

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 2. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 2. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
18.09.2026 o 17:30
2. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prehľad
Rozhodca: Konc, Hronský – Knižka, Tvrdoň.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 2. kola Tipsport ligy medzi HK Spišská Nová Ves a Vlci Žilina.

Spišská Nová Ves vstúpila do sezóny víťazne, keď v derby zdolala na vonkajšom ľade svojho úhlavného rivala z Popradu 4:3 po predĺžení. O víťazstve Rysov rozhodla nová posila Simon Mack.

Žilina v zostave s posilami ako Janus, Cehlárik či Petráš zdolala v úvodnom kole Trenčín 5:2. 2 gólmi sa blysli Petráš a Holenda.

Tieto tímy sa naposledy stretli v marci. Vtedy sa z víťazstva 5:2 tešila Žilina.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC Prešov - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy.online
HC Prešov - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC Prešov - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)
dnes 15:30
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