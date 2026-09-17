Víťazka prestížneho maratónu nesmie pretekať. V tele jej našli zakázanú látku

Jednotka pre integritu atletiky (AIU) dočasne pozastavila činnosť etiópskej bežkyni Ruti Agaovej pre podozrenie z dopingu.
Analýza odobratých vzoriek v tele víťazky Tokijského maratónu z roku 2019 odhalila zakázanú látku metylprednizolón, uviedla AIU vo svojom oznámení na webovej stránke.
Tridsaťdvaročná vytrvalkyňa má okrem triumfu v japonskej metropole vo svojej zbierke aj ďalších päť medailových umiestnení na prestížnych maratónoch.
V Tokiu skončila ešte raz druhá, rovnako ako dvakrát v Berlíne. Bronz získala aj v nemeckom hlavnom meste a v New Yorku.
Naposledy štartovala na veľkom maratóne v roku 2022 v Chicagu, kde obsadila štvrté miesto. Odvtedy pretekala najmä v Ázii.
Metylprednizolón je steroid, ktorý pomáha zmierňovať bolesť a únavu a urýchľuje regeneráciu.
AIU vo výpočte previnení etiópskej pretekárky uvádza aj podvod alebo pokus o podvod.