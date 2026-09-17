    Víťazka prestížneho maratónu nesmie pretekať. V tele jej našli zakázanú látku

    Ruti Agaová
    Ruti Agaová (Autor: CGTN Sports Scene)
    ČTK|17. sep 2026 o 09:29
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    Naposledy štartovala na veľkom maratóne v roku 2022 v Chicagu.

    Jednotka pre integritu atletiky (AIU) dočasne pozastavila činnosť etiópskej bežkyni Ruti Agaovej pre podozrenie z dopingu.

    Analýza odobratých vzoriek v tele víťazky Tokijského maratónu z roku 2019 odhalila zakázanú látku metylprednizolón, uviedla AIU vo svojom oznámení na webovej stránke.

    Tridsaťdvaročná vytrvalkyňa má okrem triumfu v japonskej metropole vo svojej zbierke aj ďalších päť medailových umiestnení na prestížnych maratónoch.

    V Tokiu skončila ešte raz druhá, rovnako ako dvakrát v Berlíne. Bronz získala aj v nemeckom hlavnom meste a v New Yorku.

    Naposledy štartovala na veľkom maratóne v roku 2022 v Chicagu, kde obsadila štvrté miesto. Odvtedy pretekala najmä v Ázii.

    Metylprednizolón je steroid, ktorý pomáha zmierňovať bolesť a únavu a urýchľuje regeneráciu.

    AIU vo výpočte previnení etiópskej pretekárky uvádza aj podvod alebo pokus o podvod.

    Atletika

    Atletika

      Ruti Agaová
      Ruti Agaová
      Víťazka prestížneho maratónu nesmie pretekať. V tele jej našli zakázanú látku
      dnes 09:29
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