Pred Girom čítal Saganovu knihu. Magnier je profík, nezlomil ho ani najbohatší tím

V historických tabuľkách pretekov Okolo Slovenska stúpa raketovou rýchlosťou. Hoci má len 22 rokov, v počte etapových víťazstiev patrí už medzi top 6 cyklistov, ktorí písali 70-ročnú históriu podujatia.
Francúz Paul Magnier vyhral vlani štyri z piatich etáp a v úvode jubilejného ročníka márne hľadá v šprintérskych dojazdoch rovnocenného súpera.
Po Košiciach zvíťazil aj v Liptovskom Mikuláši. Technický záver zvládol na výbornú. Dokonale prešiel kľúčovú zákrutu a nechal vyniknúť svoj žltý dres.
So šiestimi víťaznými etapami sa delí o štvrté miesto s Jozefom Regecom a Jánom Svoradom st. Na otázku, či je v jeho silách prekonať rekord Františka Trkala (10 etáp), odpovedal s úsmevom.
"Prečo nie? Vždy je skvelé zvíťaziť a aj tento rok sa pokúsim vyhrať čo najviac etáp," povedal aktuálne devätnásty muž rebríčka UCI.
Chvíľu sa obával úniku
Etapa z Levoče do Liptovského Mikuláša trvala takmer päť hodín. Svoju rolu zohralo počasie, ktoré bolo najhoršie v úvodnej tretine etapy.
Po prejazde horskou prémiou na Štrbskom plese však bolo takmer isté, že sa bude rozhodovať v šprinte a že jednoznačným favoritom bude Magnier.
Francúz po etape priznal, že sa trochu obával, keď mal 30 km pred páskou trojčlenný únik vyše dvojminútový náskok. Jazdci tímu Soudal Quick-Step však poriadne zabrali a únik pohltili ďaleko pred cieľom.
VIDEO: Zostrih 2. etapy pretekov Okolo Slovenska 2026
"Tím odviedol skvelú prácu, všetko kontroloval. V závere som mal dobrú pozíciu a mohol som predviesť dobrý šprint. Som šťastný, že sme etapu doviedli do úspešného konca," povedal Magnier v mixzóne.
Sedem zelených dresov je veľa
Tento rok vyhráva rodák z amerického Texasu ešte suverénnejšie než vlani, keď bol štyrikrát za ním druhý slovenský majster Lukáš Kubiš. "Boli to veľmi pekné súboje," spomína si mladý cyklista.
V tejto sezóne má na konte už desať víťazstiev, pričom tie najcennejšie prišli na Giro d'Italia. Uspel hneď v úvodnej etape v bulharskom Burgase, a tak si obliekol ružový dres lídra talianskej Grand Tour.
"Tvrdo som pracoval na tom, aby som dosiahol takéto víťazstvo. Vďaka silnému tímu mi to vyšlo. Nosiť ružový dres bol špeciálny pocit," uviedol.
Celkovo vyhral na slávnych pretekoch až tri etapy a ovládol aj bodovaciu súťaž. Pri svojom šprinte a klasikárskych kvalitách môže v budúcnosti vyhrávať "bodovačku" nielen na Gire.
Francúzski fanúšikovia už netrpezlivo čakajú na jeho debut na Tour de France, no Magnier sa nevidí ako niekto, kto prekoná rekord Petra Sagana v počte získaných zelených dresov.
"Sedem dresov je veľmi veľa. Sagan tejto súťaži absolútne dominoval. Pre mňa by bolo veľkým zážitkom vyhrať etapu a možno raz aj zelený dres.
Za éry Sagana som ešte cyklistiku až tak nesledoval, ale počas sústredenia pred Girom som čítal jeho knihu, aby som ho trochu lepšie spoznal," priznal cyklista, ktorého vzorom bol Julian Alaphilippe.
Namiesto rivality výhoda
Magnier aktuálne "bojuje" s Belgičanom Timom Merlierom o post šprintérskej jednotky tímu Soudal Quick-Step. Je pravdepodobné, že len jeden z nich môže ísť na Tour de France, no Magnier slová o rivalite vylúčil.
"Nemyslím si, že je medzi nami rivalita. Navzájom si pomáhame a snažíme sa byť čo najlepší, čo je skôr výhoda. Verím, že aj ja sa dostanem na Tour. Možno už o rok. Musím byť pripravený," povedal.
V belgickom tíme má platný kontrakt až do roku 2029. Napriek tomu má o neho veľký záujem Red Bull - BORA - hansgrohe. Podľa L'Equipe je to tím s najvyšším rozpočtom v súčasnom pelotóne.
V rozhovore pre Sportnet sa k tomu nechcel vyjadrovať, no podľa francúzskeho denníka poslal 22-ročný jazdec Red Bullu jasnú odpoveď.
"Cítim sa tu veľmi dobre a mám okolo seba skvelý tím. Red Bull buduje silný tím, ale ja dôverujem tomu svojmu na sto percent," uviedol.
Na Slovensku ho sprevádza aj mediálny manažér Stan D´Hauwers. Ten označil Magniera za veselého mladého človeka, no zároveň príkladného profíka.
"Presne vie, kedy má jesť, piť, spať aj baviť sa. Má pred sebou veľkú budúcnosť a som rád, že s ním môžem spolupracovať. Už v mladom veku je z neho svetový cyklista," hovorí D´Hauwers.
Magnier vie, že tohtoročný profil Okolo Slovenska je hornatejší než vlani. Aj preto sa sústredí ešte najmä na etapu do Galanty. Siedmym víťazstvom by dorovnal Vlastimila Ružičku a Miroslava Sýkoru.