ONLINE: HC Prešov - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)

HC Prešov - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy.
HC Prešov - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|18. sep 2026 o 15:30
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy: HC Prešov - HK Poprad.

Hokejisti HC Prešov a HK Poprad dnes hrajú zápas 2. kola Tipsport ligy.

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ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 2. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
18.09.2026 o 18:30
2. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 2. kola Tipsport ligy, v ktorom sa proti sebe postavia HC Prešov a HK Poprad.

Prešov vstúpil do sezóny domácim zápasom proti favorizovaným Košiciam. Nováčik síce dokázal skórovať, no napokon prehral 1:4. Prešovčania tak zostali bez bodu a pred vlastnými fanúšikmi budú chcieť proti Popradu ukázať lepší výkon a pripísať si prvé body do tabuľky.

Poprad začal sezónu takisto prehrou, no o body bojoval až do posledných sekúnd. V domácom východniarskom derby proti Spišskej Novej Vsi prehral 3:4 po predĺžení. „Kamzíci“ tak získali aspoň jeden bod, no určite budú chcieť v Prešove napraviť stratu víťazstva z úvodného kola.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC Prešov - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy.online
HC Prešov - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC Prešov - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)
dnes 15:30
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