Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - utorok 30. jún (20. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú dvadsiatym hracím dňom.
Svetový šampionát pokračuje ďalšími vyraďovacími bojmi. Šestnásťfinále ponúkne v utorok ďalšiu trojicu zápasov na štadiónoch v USA a Mexiku.
Program otvoria o 19.00 h v Arlingtone na štadióne AT&T Stadium Pobrežie Slonoviny a Nórsko.
O 23.00 h nastúpi v East Rutherforde Francúzsko proti Švédsku. Duel sa odohrá na štadióne MetLife Stadium.
Záver dňa bude patriť jednému zo spoluhostiteľov turnaja – o 03.00 h sa v Mexico City na legendárnom Aztéckom štadióne stretne domáce Mexiko s Ekvádorom.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Pobrežie Slonoviny - Nórsko
Nórsko vstupuje do zápasu proti Pobrežiu Slonoviny s ambíciou potvrdiť svoju kvalitu a postúpiť ďalej. Jeho najväčšou prednosťou je vyvážená hra, dobrá organizácia na ihrisku a schopnosť efektívne využívať útočné príležitosti. Nórski futbalisti dokážu hrať trpezlivo, no zároveň sú veľmi nebezpeční pri rýchlych prechodoch do útoku, čo môže byť proti africkému súperovi rozhodujúcou výhodou.
Pobrežie Slonoviny sa opiera o fyzickú silu, dôraz v osobných súbojoch a bojovnosť počas celého stretnutia. Napriek tomu môže mať problémy s organizovanou hrou Nórska, ktoré vie kontrolovať tempo zápasu a nenecháva súperovi veľa priestoru na vytváranie nebezpečných situácií. Ak sa Nórsku podarí presadiť svoj herný plán, bude mať priebeh stretnutia pod kontrolou.
Rozhodujúcim faktorom by mala byť vyššia efektivita v ofenzíve a väčšia herná disciplína na strane Nórska. Očakáva sa, že nórsky výber si vytvorí viac kvalitných príležitostí a dokáže ich premeniť na góly. Práve schopnosť zvládať dôležité momenty zápasu by mala Nórsku zabezpečiť víťazstvo a potvrdenie úlohy favorita v tomto stretnutí.
Analýza: Francúzsko - Švédsko
V play-off na majstrovstvách sveta bývajú úvody zápasov opatrné, pretože nikto nechce spraviť chybu, ktorá by mohla rozhodnúť o postupe. Francúzsko je favorit a očakávam, že od začiatku bude viac na lopte a bude diktovať tempo hry. Švédsko sa podľa mňa zameria hlavne na pevnú defenzívu a bude čakať na protiútoky, takže sa nebude často dostávať do situácií, z ktorých vznikajú rohové kopy. Na to, aby získalo dva rohy ešte pred prestávkou, by potrebovalo vytvoriť väčší tlak, čo proti kvalitnej francúzskej obrane nebude jednoduché. Ak sa zápas bude vyvíjať podľa očakávaní, Francúzsko bude kontrolovať hru a Švédsko sa bude sústrediť najmä na bránenie, čo robí z tipu Švédsko menej ako 1,5 rohového kopu v prvom polčase dobrý tip.
Analýza: Mexiko - Ekvádor
Začína nám play-off a domáce Mexiko čaká Ekvádor, ktorý sa senzačne prebojoval zo skupiny vďaka výhre nad Nemeckom. Predtým tie výkony boli slabé ale proti Nemcom ukázal Ekvádor svoju silu a teda aj to, že dokáže poraziť hocikoho. Mexiko bude nabudené, hrá doma, skupinu zvládlo s prehľadom a ja v tomto zápase očakávam góly. Mexiko najmä útočí a menej mysli na bránenie a často v ich zápasoch vidíme prestrelky. Tu očakávam niečo ako 2:1; 3:1 a teda verím, že obaja dajú gól.