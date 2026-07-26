ONLINE: ŠK Slovan Bratislava B - FC ViOn Zlaté Moravce dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 1. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B a FC ViOn Zlaté Moravce dnes hrajú zápas 1. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava B - FC ViOn Zlaté Moravce (II. liga, MONACObet liga, 1. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
26.07.2026 o 10:30
1. kolo
Slovan Bratislava U21
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zlaté Moravce
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, nový ročník MONACObet ligy pokračuje atraktívnym duelom medzi ŠK Slovan Bratislava U21 a FC ViOn Zlaté Moravce.
Slovan Bratislava U21 odohral počas letnej prestávky iba jedno prípravné stretnutie, v ktorom podľahol Trenčínu 1:2. Mladý výber belasých sa bude opäť spoliehať na talentovaných hráčov z klubovej akadémie, ktorí budú chcieť zbierať cenné skúsenosti v seniorskom futbale.
Zlaté Moravce absolvovali vydarenú letnú prípravu. V ôsmich prípravných zápasoch zaznamenali až šesť víťazstiev, jednu remízu a jedinú prehru. Postupne zdolali Inter Bratislava 1:0, Tatran Ladce 5:1, Banskú Bystricu 2:0, Baník Prievidza 5:3, Šaľu vysoko 8:0 a naposledy aj Cracoviu II výsledkom 3:1. Remizovali s Novými Zámkami 1:1 a jedinú prehru utrpeli proti Skalici (1:2).
Slovan Bratislava U21 odohral počas letnej prestávky iba jedno prípravné stretnutie, v ktorom podľahol Trenčínu 1:2. Mladý výber belasých sa bude opäť spoliehať na talentovaných hráčov z klubovej akadémie, ktorí budú chcieť zbierať cenné skúsenosti v seniorskom futbale.
Zlaté Moravce absolvovali vydarenú letnú prípravu. V ôsmich prípravných zápasoch zaznamenali až šesť víťazstiev, jednu remízu a jedinú prehru. Postupne zdolali Inter Bratislava 1:0, Tatran Ladce 5:1, Banskú Bystricu 2:0, Baník Prievidza 5:3, Šaľu vysoko 8:0 a naposledy aj Cracoviu II výsledkom 3:1. Remizovali s Novými Zámkami 1:1 a jedinú prehru utrpeli proti Skalici (1:2).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
1
1
0
0
5:0
3
V
2
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
1
1
0
0
3:1
3
V
3
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
1
1
0
0
2:1
3
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
1
0
1
0
3:3
1
R
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
1
0
1
0
3:3
1
R
6
MFK ZvolenMFK Zvolen
1
0
1
0
1:1
1
R
7
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
1
0
1
0
1:1
1
R
8
FC PetržalkaFC Petržalka
0
0
0
0
0:0
0
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
0
0
0
0
0:0
0
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
0
0
0
0
0:0
0
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
0
0
0
0
0:0
0
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
0
0
0
0
0:0
0
13
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
0
0
0
0
0:0
0
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
1
0
0
1
1:2
0
P
15
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
1
0
0
1
1:3
0
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body