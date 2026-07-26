VIDEO: Joshua sa pripravil na Furyho jasnou výhrou. Súpera knokautoval v druhom kole

Anthony Joshua
Anthony Joshua (Autor: TASR/AP)
ČTK|26. júl 2026 o 08:56
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Brit sa vrátil do ringu prvýkrát po vážnej autonehode.

Bývalý majster sveta v profesionálnom boxe ťažkej váhy Anthony Joshua sa vrátil víťazne do ringu sedem mesiacov po tragickej autonehode v Nigérii, pri ktorej prišli o život dvaja členovia z jeho tímu.

36-ročný Brit knokautoval v Rijáde v druhom kole Albánca Kristiana Prengu, aj keď sa predtým po jeho úderoch ocitol dvakrát na zemi.

V 34. dueli v profesionálnom ringu si Joshua pripísal 30. víťazstvo. Jeho ďalším súperom by mal byť koncom roka krajan Tyson Fury, rovnako bývalý majster sveta, ktorý už niekoľkokrát ohlásil koniec kariéry, ale vždy sa vrátil.

VIDEO: Zostrih zápasu Joshua - Prenga

V piatok Fury porazil v Thajsku Poliaka Mariusza Wacha. Rovnako ako v Rijáde nešlo v zápase o žiadny titul.

Joshua pri havárii neďaleko Lagosu utrpel ľahké zranenia a strávil tri dni v nemocnici na pozorovaní. Nehodu neprežili jeho kondičný tréner Sina Ghami a ďalší kouč Latif Ayodele.

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    Anthony Joshua
    Anthony Joshua
    VIDEO: Joshua sa pripravil na Furyho jasnou výhrou. Súpera knokautoval v druhom kole
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