Namiesto rešpektu nadávky. Prečítajte mu to z pier, odkazuje tréner Michaloviec

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová vstúpili do nového ročníka Niké ligy 2026/2027 víťazstvom. V sobotňajšom stretnutí 1. kola zdolali na domácom trávniku MFK Zemplín Michalovce 2:0 a ako jediní zo sobotňajšej trojice zápasov si pripísali plný bodový zisk.
V ďalších dueloch Spartak Trnava remizoval so Skalicou 1:1 a rovnakým výsledkom sa skončil aj súboj Trenčína s Komárnom.
O triumfe Podbrezovej rozhodli ešte v prvom polčase Radek Šiler a Šimon Faško. Domáci boli aktívnejším tímom, hoci prvé veľké príležitosti mali hostia.
Michalovce však svoje šance nevyužili, keď Pauschekovu strelu zneškodnil brankár Trnovský a Sukis trafil brvno. Po zmene strán už Podbrezová dianie na ihrisku kontrolovala a mohla pridať aj ďalšie góly.
„Myslím si, že je to zaslúžené víťazstvo. Zápas sa mohol skončiť v náš prospech aj vyšším gólovým rozdielom,“ povedal tréner Podbrezovej Štefan Markulík podľa webu MFK Zemplín.
VIDEO: Štefan Markulík hodnotí zápas
Spokojný bol najmä so ziskom troch bodov, hoci mužstvu vytkol slabšiu koncovku. „Trápi ma len slabšia efektivita, lebo sme mohli streliť viac gólov. Som však rád za tri body, je to dôležitý impulz do novej sezóny.“
Michalovce nastúpili na Horehroní výrazne oslabené, keď pre zranenia chýbalo viacero hráčov. Tréner Anton Šoltis priznal, že jeho tím po prestávke zaostal za súperom.
„V druhom polčase sme to chceli zdramatizovať, ale domáci boli jednoznačne lepší a my sme neboli prakticky ani v šestnástke. Musíme si druhý polčas rozobrať, lebo naša reakcia bola zlá,“ skonštatoval.
Šoltis po stretnutí upozornil aj na incident po záverečnom hvizde. „Chcel by som vyzvať kompetentných, nakoľko je tu 12 kamier v systéme, plus bol priamy prenos, aby prečítali z pier to, čo povedal pri odchode z ihriska Šiler môjmu asistentovi. Nadával našej lavičke a nepreukázal rešpekt voči súperovi,“ uviedol michalovský kouč.
VIDEO: Anton Šoltis hodnotí zápas
Zároveň pripomenul, že jeho mužstvo sa momentálne musí vyrovnať s početnou maródkou.
„Máme určité problémy, musíme sa cez ne dostať a počkať na uzdravenie viacerých hráčov a zatiaľ pracovať s tým, čo máme,“ skonštatoval niekdajší futbalista Petržalky, Lokomotívy Košice, Prešova či pražskej Slavie.