Sparta dostala facku, ktorú potrebovala. Robíme zbytočné chyby, vraví Haraslín

Futbalisti Sparty Praha prekvapivo zakopli v úvodnom kole českej Chance ligy na ihrisku nováčika Zbrojovky Brno 1:3. Ich výkon po stretnutí kritizoval slovenský kapitán pražského tímu Lukáš Haraslín.
Slovenský tréner Branislav Fodrek mohol byť po prvom kole spokojný, jeho Liberec sa na ihrisku Viktorie Plzeň postaral o ďalšie prekvapenie na úvod nového ročníka českej najvyššej súťaže.
Sparte nevyšla už generálka na Chance ligu, keď s dánskym Nordsjaellandom prehrala 1:5, no proti nováčikovi chcela naplniť rolu favorita. Tú však nepotvrdzovala, keď už v prvom polčase Daniel Vašulín prekonal slovenského brankára Jakuba Surovčíka.
„Pri tejto situácii nastalo viac chýb. Opäť sa nám stalo, že z vlastnej útočnej štandardnej situácie inkasujeme,“ citoval Haraslína portál idnes.cz.
„Letenskí“ ešte v 50. minúte vyrovnali zásluhou Johna Mercada, no Surovčík už o niekoľko minút opäť vyťahoval loptu zo svojej siete po zásahoch Tadeáša Vachoušeka a Luckyho Ezeha.
„Nechcem sa vyhovárať na obranu, ide o celé mužstvo. Stále dostávame veľa gólov. Vedeli sme, kde je Brno silné a aj tak sme zo všetkého inkasovali. Robíme zbytočné chyby a súperi ich vedia trestať,“ hneval sa po stretnutí slovenský kapitán.
VIDEO: Zostrih zápasu Zbrojovka Brnko - Sparta Praha
Radosť z výkonu svojich zverencov prejavil tréner Zbrojovky Martin Svědík. „Dokázali sme to tímovým výkonom. Pracovali ako jeden človek a výkon chlapcov bol veľmi dobrý,“ uviedol 52-ročný kouč. Hosťujúci kormidelník Brian Priske už takú spokojnosť neprežíval.
„Bolo to hlavne o našom výkone. Nepredviedli sme to, čo sme mali. Neboli sme pripravení vyrovnať sa úsiliu súpera,“ konštatoval dánsky lodivod.
Sparťanov čaká v druhom kole domáca premiéra proti Zlínu a následne ostrá skúška v 3. predkole Ligy majstrov proti francúzskemu Olympique Lyon.
„Toto bola facka, ktorú sme potrebovali. Toto bol ostrý zápas, ktorý sme museli a chceli zvládnuť. Verím, že nás to nakopne a o týždeň podáme úplne odlišný výkon,“ dodal 30-ročný slovenský reprezentant.
Zlyhala aj Plzeň
Vstup do ročníka 2026/2027 nevyšiel ani ďalšiemu favoritovi na titul Viktorii Plzeň, ktorá na domácom ihrisku nestačila na Slovan Liberec 1:3. Hostia išli do vedenia v prvom polčase po vlastnom góle Tomáša Ladru, no Plzni sa podarilo vyrovnať v 51. minúte z pokutového kopu po ruke Lukáša Masopousta.
Z bieleho bodu sa nepomýlil slovenský obranca Dávid Krčík, ale následne už prišli chvíle ďalšieho slovenského hráča Patrika Dulaya. Dvadsaťjedenročný krídelník najprv asistoval na víťazný gól Afolabimu Soliuovi a v nadstavenom čase druhého dejstva sám pridal poistku na 3:1.
„Páči sa mi jeho prístup. Je trpezlivý, poctivý a pozitívny. Teraz sa mu to vracia, dnes hral výborne a som za neho veľmi rád,“ komentoval Dulayov výkon pre klubový web spoluhráč Masopoust.
Prvé víťazstvo na lavičke „modro-bielych“ oslavuje slovenský kouč Fodrek.
„Podali sme sebavedomý výkon proti ambicióznemu súperovi. Plzeň má veľkú individuálnu aj tímovú kvalitu. My sme však podali kvalitný kolektívny výkon podložený skvelými individuálnymi predstaveniami.
Cez týždeň sa nám bude pracovať ľahšie, ale musíme zostať nohami na zemi,“ uviedol po úvodnom dueli bývalý tréner DAC Dunajská Streda. Jeho náprotivok Martin Hyský zažil po sľubnej príprave šok.
„Som hlboko sklamaný. Nečakal som, že budeme takto nervózni a nepresní. Gratulujeme Libercu k víťazstvu, ale veľmi sme im to uľahčili. Takto hrať nemôžeme,“ povedal 50-ročný tréner Viktorky.