ONLINE: Veľká cena Maďarska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Maďarska.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Z prvého miesta na štarte na trati Hungaroring vyrazí do pretekov Lando Norris na McLarene, ktorý obhajuje vlaňajšie víťazstvo.
Formulu 1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Maďarska 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)
Formula 1 2026
26.07.2026 o 15:00
Veľká cena Maďarska
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minúta
Plánovaný
Prenos
V9tam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z Veľkej ceny Maďarska.
Z pole position odštartuje prvýkrát v sezóne niekto iný ako pilot Mercedesu a bude to Lando Norris. Líder v Pohári konštruktérov navyše odštartujú až z nižších pozícií. V prvom rade doplní jazdca McLarenu Charles Leclerc na Ferrari.
Z pole position odštartuje prvýkrát v sezóne niekto iný ako pilot Mercedesu a bude to Lando Norris. Líder v Pohári konštruktérov navyše odštartujú až z nižších pozícií. V prvom rade doplní jazdca McLarenu Charles Leclerc na Ferrari.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.