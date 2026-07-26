    ONLINE: Veľká cena Maďarska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)

    Veľká cena Maďarska 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.
    Veľká cena Maďarska 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|26. júl 2026 o 12:00
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    Sledujte spolu s nami online prenos z pretekov Veľkej ceny Maďarska, jedenásteho podujatia novej sezóny formuly 1.

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Maďarska.

    Z prvého miesta na štarte na trati Hungaroring vyrazí do pretekov Lando Norris na McLarene, ktorý obhajuje vlaňajšie víťazstvo.

    Formulu 1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Veľká cena Maďarska 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)

    Formula 1  2026
    26.07.2026 o 15:00
    Veľká cena Maďarska
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    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    V9tam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z Veľkej ceny Maďarska.
    Z pole position odštartuje prvýkrát v sezóne niekto iný ako pilot Mercedesu a bude to Lando Norris. Líder v Pohári konštruktérov navyše odštartujú až z nižších pozícií. V prvom rade doplní jazdca McLarenu Charles Leclerc na Ferrari.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Veľká cena Maďarska 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.online
    Veľká cena Maďarska 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.online
    ONLINE: Veľká cena Maďarska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)
    dnes 12:00
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