Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - štvrtok 25. jún (15. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú pätnástym hracím dňom.
Štvrtkové dianie na svetovom šampionáte otvoria zhodne o 22:00 h záverečné zápasy skupiny E.
Na štadióne v Philadelphii proti sebe nastúpia Curacao a Pobrežie Slonoviny, v New Yorku zabojuje Ekvádor o postup proti Nemecku.
Následne o 1:00 sa odohrajú zápasy v skupine F, Japonsko v Arlingtone nastúpi proti Švédsku a Tunisko si v rovnakom čase zmeria sily s Holandskom na štadióne v Kansas City.
Deň uzavrú záverečné duely v skupine D, ktoré sú na programe od 4:00. Turecko si bude chcieť napraviť reputáciu proti domácemu tímu USA, Paraguaj vyzve reprezentáciu Austrálie.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza Ekvádor - Nemecko
Futbalisti Nemecka si postup do vyraďovacej fázy zabezpečili už po dvoch zápasoch v skupine, keďže v oboch zvíťazili. Najskôr si Nagelsmannovi zverenci schuti zastrieľali proti Curacau (7:1) a potom otočili skóre v dueli s nebezpečným Pobrežím Slonoviny (2:1), keď sa blysol útočník Undav. Proti Ekvádoru bude môcť dať nemecký kouč šancu aj ďalším hráčom, ale keďže proti bude stáť Ekvádor, ktorý ešte v doterajšom priebehu šampionátu neskóroval, verím aj tak nemeckému favoritovi.
Analýza Japonsko - Švédsko
Vitajte pri mojej analýze k tipu, že v zápase Japonska so Švédskom, sa oba tímy presadia minimálne jedným gólom.
Prečo verím danému tipu?
- tento zápas základnej skupiny F so sebou prinesie zrejme veľa nervozity, ja však verím, že góly chýbať nebudú
- Japonsko má pred posledným zápasom na Švédsko k dobru 1 bod, máme tu teda priamy súboj a zároveň aj priamy postup do play off
- oba tímy nám na MS zatiaľ predviedli, že ich ofenzívy sú schopné premieňať šance na gól, veď za predchádzajúce dva zápasy vsietili oba tímy po 6 gólov
- pokiaľ ide o defenzívy, tam sa zdá byť zranitelnejšou tá švédska
- oba tímy majú v ofenzíve hráčov, ktorí sa vedia presadiť, vo vzájomnom zápase týchto tímov rozhodne očakávam gól na oboch stranách
- keď som nazrel na históriu vzájomných zápasov, tak od roku 1995 som našiel štyri zápasy, keď v každom z nich dokázalo Švédsko skórovať a tri z nich skončili v rámci tipu, ktorý odporúčam aj teraz
- Švédsko by malo ťažiť najmä z útočných es Gyökeresa, Isaka, či agilného Elangu, z tímu Japonska zatiaľ sedí turnaj najmä Uedovi a Kamadovi
Analýza Tunisko - Holandsko
Ak Tunisania videli predstavenie Holanďanov proti Švédsku, tak rovno môžu vystužiť trénerský tím o ďalšieho odborníka. Africký zástupca je zatiaľ na MS tragický. V dvoch zápasoch inkasoval 9 gólov, čo je šialené číslo - 0:4, 1:5. A to ešte najťažší súper ho čaká. Holanďania dosiahli výsledky 2:2 a 5:1. Oranjes by mali potvrdiť papierové predpoklady, a keďže v spomínaných štyroch stretnutiach boli minimom štyri strelené góly, tak si myslím, že diváci by mohli vidieť minimálne tri góly v tomto zápase.
Analýza Turecko - USA
Turecko začalo naozaj veľmi zle, keď prehralo úvodný zápas s Austráliou (0:2), a aj keď mali prevahu, nestačilo to. Turci majú dobrých hráčov vpredu. Hráči ako Guler alebo Yilmaz sú výborní, a kto ich sleduje vie, že sú schopní vyhrávať tímom zápasy. Problém Turecka je skôr obrana, a akási organizovanosť, a to je to kam dnes mierim.
Na druhej strane máme Spojené Štáty, ktoré naopak od euroázijskej krajiny vstúpili do turnaja výborne. Vyhrali 4:1, v zápase, kde hrali s nebezpečným Paraguajom, kde boli mierny favorit. Na súpera vybehli, a znova ako pri Turecku im treba uznať svižnosť a kvalitu smerom dopredu. USA ma tiež dobrých hráčov naprieč top 5 európskymi ligami, ale tiež sa to jedna o hráčov, ktorí sa sústreďujú skôr na útok.
Vzhľadom k predvedeným výkonom v posledných zápasoch, a vzhľadom k silnej útočnej snahe a možno trošku zanedbávaniu obrannej činnosti oboch tímov, si myslím, že obaja dajú gól.