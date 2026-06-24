    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - štvrtok 25. jún (15. hrací deň)

    MS vo futbale 2026: Program na dnes (štvrtok, 25. jún).
    MS vo futbale 2026: Program na dnes (štvrtok, 25. jún). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|25. jún 2026 o 00:00
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    Pozrite si program na dnes na MS vo futbale 2026. Aké výsledky prinesie štvrtok, 25. jún?

    MS vo futbale 2026 dnes pokračujú pätnástym hracím dňom.

    Štvrtkové dianie na svetovom šampionáte otvoria zhodne o 22:00 h záverečné zápasy skupiny E.

    Na štadióne v Philadelphii proti sebe nastúpia Curacao a Pobrežie Slonoviny, v New Yorku zabojuje Ekvádor o postup proti Nemecku.

    Následne o 1:00 sa odohrajú zápasy v skupine F, Japonsko v Arlingtone nastúpi proti Švédsku a Tunisko si v rovnakom čase zmeria sily s Holandskom na štadióne v Kansas City.

    Deň uzavrú záverečné duely v skupine D, ktoré sú na programe od 4:00. Turecko si bude chcieť napraviť reputáciu proti domácemu tímu USA, Paraguaj vyzve reprezentáciu Austrálie.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Curaçao
    Curaçao
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Japonsko
    Japonsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Dallas | Dallas
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Holandsko
    Holandsko
    Kansas City | Kansas City
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    vs.
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Paraguaj
    Paraguaj
    vs.
    Austrália
    Austrália
    San Francisco | San Francisco

    Analýza Ekvádor - Nemecko

    Futbalisti Nemecka si postup do vyraďovacej fázy zabezpečili už po dvoch zápasoch v skupine, keďže v oboch zvíťazili. Najskôr si Nagelsmannovi zverenci schuti zastrieľali proti Curacau (7:1) a potom otočili skóre v dueli s nebezpečným Pobrežím Slonoviny (2:1), keď sa blysol útočník Undav. Proti Ekvádoru bude môcť dať nemecký kouč šancu aj ďalším hráčom, ale keďže proti bude stáť Ekvádor, ktorý ešte v doterajšom priebehu šampionátu neskóroval, verím aj tak nemeckému favoritovi.

    Analýza Japonsko - Švédsko

    Vitajte pri mojej analýze k tipu, že v zápase Japonska so Švédskom, sa oba tímy presadia minimálne jedným gólom.

    Prečo verím danému tipu?

    • tento zápas základnej skupiny F so sebou prinesie zrejme veľa nervozity, ja však verím, že góly chýbať nebudú
    • Japonsko má pred posledným zápasom na Švédsko k dobru 1 bod, máme tu teda priamy súboj a zároveň aj priamy postup do play off
    • oba tímy nám na MS zatiaľ predviedli, že ich ofenzívy sú schopné premieňať šance na gól, veď za predchádzajúce dva zápasy vsietili oba tímy po 6 gólov
    • pokiaľ ide o defenzívy, tam sa zdá byť zranitelnejšou tá švédska
    • oba tímy majú v ofenzíve hráčov, ktorí sa vedia presadiť, vo vzájomnom zápase týchto tímov rozhodne očakávam gól na oboch stranách
    • keď som nazrel na históriu vzájomných zápasov, tak od roku 1995 som našiel štyri zápasy, keď v každom z nich dokázalo Švédsko skórovať a tri z nich skončili v rámci tipu, ktorý odporúčam aj teraz
    • Švédsko by malo ťažiť najmä z útočných es Gyökeresa, Isaka, či agilného Elangu, z tímu Japonska zatiaľ sedí turnaj najmä Uedovi a Kamadovi

    Analýza Tunisko - Holandsko

    Ak Tunisania videli predstavenie Holanďanov proti Švédsku, tak rovno môžu vystužiť trénerský tím o ďalšieho odborníka. Africký zástupca je zatiaľ na MS tragický. V dvoch zápasoch inkasoval 9 gólov, čo je šialené číslo - 0:4, 1:5. A to ešte najťažší súper ho čaká. Holanďania dosiahli výsledky 2:2 a 5:1. Oranjes by mali potvrdiť papierové predpoklady, a keďže v spomínaných štyroch stretnutiach boli minimom štyri strelené góly, tak si myslím, že diváci by mohli vidieť minimálne tri góly v tomto zápase.

    Analýza Turecko - USA

    Turecko začalo naozaj veľmi zle, keď prehralo úvodný zápas s Austráliou (0:2), a aj keď mali prevahu, nestačilo to. Turci majú dobrých hráčov vpredu. Hráči ako Guler alebo Yilmaz sú výborní, a kto ich sleduje vie, že sú schopní vyhrávať tímom zápasy. Problém Turecka je skôr obrana, a akási organizovanosť, a to je to kam dnes mierim.

    Na druhej strane máme Spojené Štáty, ktoré naopak od euroázijskej krajiny vstúpili do turnaja výborne. Vyhrali 4:1, v zápase, kde hrali s nebezpečným Paraguajom, kde boli mierny favorit. Na súpera vybehli, a znova ako pri Turecku im treba uznať svižnosť a kvalitu smerom dopredu. USA ma tiež dobrých hráčov naprieč top 5 európskymi ligami, ale tiež sa to jedna o hráčov, ktorí sa sústreďujú skôr na útok.

    Vzhľadom k predvedeným výkonom v posledných zápasoch, a vzhľadom k silnej útočnej snahe a možno trošku zanedbávaniu obrannej činnosti oboch tímov, si myslím, že obaja dajú gól.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hráčky Slovenska Lucia Martincová, Nina Štrbáková, Laura Hambálková a Sofia Podoláková
    Hráčky Slovenska Lucia Martincová, Nina Štrbáková, Laura Hambálková a Sofia Podoláková
    Slovenky vyzvú USA a cyklisti idú na časovku. Športový program na dnes (25. jún)
    dnes 00:00
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