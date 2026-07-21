Niektorí dopredu vedia, že nevyhrajú, iní chcú zarobiť. Prečo cyklisti na Tour jazdia v úniku?

Keď si fanúšik zapne priamy prenos z Tour de France, veľmi často vidí rovnaký obraz.
Vpredu ide malá skupina jazdcov označená ako Tête de la course – francúzsky výraz pre čelo pretekov – a niekoľko minút za ňou nasleduje pelotón, prípadne skupina so žltým dresom. Takýto scenár je súčasťou väčšiny etáp.
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Vzniká vo chvíli, keď sa skupine pretekárov podarí odpútať od pelotónu a vytvoriť takzvaný únik.
Niektoré úniky vydržia len niekoľko desiatok kilometrov, iné prídu až do cieľa a ich členovia sa pobijú o etapové víťazstvo.
Za pokusom dostať sa do úniku sa pritom skrýva množstvo taktiky, fyzického úsilia aj tímových záujmov.
Prečo sa cyklisti snažia dostať do úniku? Ako takáto skupina vzniká? Kto rozhoduje o tom, či ju pelotón pustí? Koľko síl stojí dostať sa do správnej skupiny a prečo niektoré úniky uspejú, zatiaľ čo iné nie?
Sportnet prináša odpovede na najčastejšie otázky o jednej z najzaujímavejších súčastí Tour de France.
Prečo jazdci chcú ísť do úniku?
Dôvodov, prečo sa cyklisti snažia dostať do úniku, je viacero. Každý jazdec doň vstupuje s vlastnou stratégiou a cieľom, ktoré sa často odvíjajú od profilu etapy, ambícií tímu či jeho postavenia v pretekoch.
Kým pre niekoho je prioritou boj o etapové víťazstvo, iný sa snaží zbierať body do vrchárskej alebo bodovacej súťaže, zviditeľniť svoj tím a sponzorov alebo získať individuálne ocenenie.
Mnohí pritom už pred nástupom vedia, že etapu s veľkou pravdepodobnosťou nevyhrajú, no únik pre nich predstavuje najlepšiu možnosť, ako sa zviditeľniť a splniť tímové ciele.
Účasť v úniku prináša aj finančnú motiváciu. Za víťazstvo na rýchlostnej prémii získa jazdec 1 500 eur, odmenené sú aj ďalšie dve pozície.
Odmeny sa udeľujú aj na horských prémiách – od 800 eur na stúpaniach najvyššej kategórie až po 200 eur na kopci štvrtej kategórie.
V rovinatých etapách, v ktorých má únik len malú šancu na úspech, býva hlavnou motiváciou najmä zviditeľnenie tímu.
Menšie stajne často považujú prítomnosť v televíznych záberoch počas niekoľkých hodín za cennejšiu než nenápadnú jazdu v pelotóne.
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„Stáť na pódiu Tour de France je sen každého cyklistu, profesionála aj amatéra. Neexistuje nič krajšie," povedal po samostatnom úniku v 5. etape francúzsky cyklista Baptiste Veistroffer, ktorý tiež získal cenu pre najbojovnejšieho pretekára etapy.
Jej držiteľ sa po dojazde postaví na pódium spolu s nositeľmi špeciálnych dresov, získa finančnú odmenu 2 000 eur a v nasledujúcej etape štartuje s charakteristickým červeným štartovým číslom.
Na konci Tour de France organizátori vyhlasujú aj celkového najbojovnejšieho jazdca pretekov. Väčšinou to býva jazdec, ktorý je počas troch týždňov neustále aktívny a často je súčasťou únikov.
Držiteľ ocenenia Super Combatif, o ktorom rozhodujú novinári, si okrem prestíže odnesie aj prémiu vo výške 20 000 eur.
Ako vzniká únik?
Vznik úniku sa začína ešte pred ostrým štartom etapy. Po odjazde z dejiska absolvujú cyklisti niekoľkokilometrovú neutralizovanú časť, počas ktorej sa rozjazdia, pripravia na preteky a zaujmú pozície.
Keď riaditeľ Tour de France Christian Prudhomme z vozidla odmáva ostrý štart, tempo sa okamžite výrazne zvýši a vpredu už čakajú jazdci, ktorí sa chcú pokúsiť o únik.
Prvých niekoľko kilometrov potom pripomína sériu neustálych útokov. Jedna skupina sa vzdiali, pelotón ju dobehne, vzápätí zaútočí ďalšia. Niekedy stačí na vytvorenie úniku päť minút, inokedy trvá aj viac než hodinu, kým sa sformuje skupina, ktorú pelotón pustí a dovolí jej vybudovať si náskok.
Jazdci s najväčším počtom kilometrov v úniku na Tour de France 2026:
- Raúl García Pierna: 588 km
- Kévin Vauquelin: 499 km
- Tom Pidcock: 448 km
- Quinn Simmons: 438 km
- Baptiste Veistroffer: 424 km
To, ako dlho sa únik tvorí, závisí najmä od profilu etapy. Na rovinách býva situácia jednoduchšia. Šprintérske tímy síce kontrolujú vývoj pretekov, no spravidla nemajú problém pustiť dopredu menšiu skupinu jazdcov, ktorú neskôr pred cieľom dobehnú.
Keďže je takmer isté, že etapa sa skončí hromadným šprintom, záujem o únik nebýva taký veľký. Naopak, v kopcovitých či horských etapách je šanca na etapové víťazstvo z úniku výrazne vyššia.
O účasť v ňom preto bojuje oveľa viac pretekárov, čo často vedie k dlhým a intenzívnym súbojom o jeho vytvorenie.
Český cyklista Jakub Otruba z tímu Caja Rural, ktorý na tohtoročnej Tour de France strávil v únikoch viac než 300 kilometrov, tvrdí, že dostať sa do správnej skupiny si vyžaduje kombináciu viacerých faktorov. „Dobrá výkonnosť, pozičná jazda, inštinkt a niekedy aj trocha šťastia,“ vysvetlil.
Koľko síl stojí dostať sa do úniku?
Dostať sa do úniku patrí medzi najnáročnejšie momenty celej etapy. Najmä v kopcovitých a horských etapách, v ktorých má únik reálnu šancu bojovať o víťazstvo, sa oň usilujú desiatky jazdcov.
Súboj o vytvorenie správnej skupiny preto môže trvať aj hodinu a neraz sa stane, že ani úspešne sformovaný únik napokon nepríde do cieľa.
Práve boj o únik často stojí cyklistov viac síl než samotná jazda pred pelotónom. Úvodných 20 až 40 kilometrov patrí k najrýchlejším úsekom celej etapy.
Jazdci opakovane útočia, reagujú na nástupy súperov a krátkodobo sa dostávajú aj nad svoje fyzické limity. Až keď sa vytvorí skupina, ktorú pelotón akceptuje, tempo sa zvyčajne ustáli.
„Keď je všetkým jasné, že únik má veľkú šancu dôjsť do cieľa, preteká sa dlho. V podstate dovtedy, kým všetkým nedôjde voda, jedlo, sily a vôľa. Potom sa už len dostať do takej skupiny je skoro ako vyhrať,“ opisoval český cyklista Jakub Otruba.
Kto rozhoduje o tom, že únik dostane priestor?
O tom, či únik dostane priestor, nerozhoduje jeden človek ani jeden tím. Vývoj etapy ovplyvňuje viacero tímov naraz a rozhodujúce je najmä to, či zloženie skupiny vyhovuje tým, ktorí bojujú o etapové víťazstvo alebo celkové poradie.
Ak v úniku nie je jazdec považovaný za hrozbu, pelotón spravidla prestane stíhať a náskok začne narastať. Naopak, ak sa dopredu dostane príliš silný pretekár alebo niekto zainteresovaný do boja o žltý dres, pelotón mu väčšinou nedovolí odísť.
V rovinatých etapách býva scenár pomerne predvídateľný. Šprintérske tímy si únik držia na kontrolovanom odstupe, zvyčajne niekoľkých minút, aby ho v závere etapy dobehli a pripravili hromadný dojazd pre svojich lídrov.
Iná situácia nastáva v kopcovitých či horských etapách, kde môže mať únik reálnu šancu na víťazstvo.
V 9. etape tohtoročnej Tour de France napríklad tím UAE Emirates neustále udržiaval odstup úniku na približne jeden a pol minúty. Výsledkom bolo, že jazdci vpredu aj celý pelotón museli desiatky kilometrov jazdiť vo vysokom tempe.
Renomovaný portál The Athletic vtedy upozornil na špekulácie viacerých expertov, podľa ktorých mohol byť v úniku jazdec, ktorého UAE nechcelo pustiť do boja o etapové víťazstvo. Mohlo ísť o pretekára z takzvaného „čierneho zoznamu“, o ktorom v roku 2024 hovoril nemecký cyklista Nils Politt.
„V pelotóne máte priateľov aj jazdcov, ktorých príliš nemusíte. V našom tímovom autobuse máme zoznam kamarátov aj čiernu listinu. Na tej nechcete skončiť,“ povedal.
Hoci Polittove slová zazneli s nadhľadom, dobre ilustrujú, že elitné tímy niekedy kontrolujú úniky aj z menej zrejmých dôvodov. Nemusí ísť len o boj o celkové poradie.
Dôvodom môže byť aj prítomnosť konkrétneho jazdca, ktorému nechcú dopriať priestor, alebo snaha prekaziť taktiku konkurenčného tímu.
Prečo niektoré úniky vydržia až do cieľa a iné nie?
Neexistuje jednoduché pravidlo, podľa ktorého sa dá určiť, či únik uspeje. O jeho osude rozhoduje kombinácia viacerých faktorov – profil etapy, poveternostné podmienky, spolupráca jazdcov vpredu aj záujmy tímov v pelotóne.
Najväčšiu šancu na úspech majú úniky v kopcovitých a horských etapách, kde sa šprintérske tímy len výnimočne pustia do dlhého stíhania.
Naopak, na rovinách býva ich osud často spečatený už krátko po štarte. Tímy s elitnými šprintérmi si totiž zvyčajne kontrolujú odstup od úniku tak, aby ho dokázali pred cieľom zlikvidovať a pripravili hromadný dojazd.
Dôležitú úlohu zohráva aj samotná spolupráca jazdcov v úniku. Ak sa pravidelne striedajú a každý prispieva svojím dielom práce, môžu si náskok udržať výrazne dlhšie.
Naopak, ak sa začnú navzájom strážiť alebo útočiť príliš skoro, pelotón ich často dobehne ešte pred rozhodujúcou časťou etapy. Vývoj môže ovplyvniť aj vietor, ktorý dokáže stíhanie výrazne uľahčiť alebo naopak skomplikovať.
Napríklad v roku 2016 vietor výrazne prispel k ikonickému víťazstvu Petra Sagana pred Chrisom Froomom z úniku.
Rozprávajú sa jazdci v úniku?
Áno, jazdci sa v úniku rozprávajú. Nie je to však pravidlom a závisí od situácie v pretekoch aj od zloženia skupiny.
Niekedy sa dohadujú na striedaní, tempe či taktike, inokedy sa sústredia výlučne na výkon a počas niekoľkých hodín si nepovedia takmer ani slovo.
Potvrdzuje to aj český cyklista Jakub Otruba z tímu Caja Rural, ktorý bol počas tohtoročnej Tour de France dvakrát po sebe súčasťou úniku. Zatiaľ čo v jednej etape sa traja jazdci prakticky vôbec nerozprávali, o deň skôr bola situácia úplne iná.
„Baptiste Veistroffer stále vymýšľal nejaké taktiky, ako môžeme vyzrieť na pelotón. Odišli sme a mali minútu a pol náskoku. Hovoril mi: Teraz spomalíme, pôjdeme tridsiatkou, necháme sa dôjsť balíkom na 30 sekúnd a potom za to zase vezmeme úplne naplno, kým náskok nenarastie na dve minúty,“ opísal Otruba.
Aj tento príklad ukazuje, že atmosféra v úniku môže byť od úplného ticha až po živé taktické debaty.
Akú veľkú šancu má únik na víťazstvo?
Šanca úniku na etapové víťazstvo závisí predovšetkým od profilu etapy. Najväčšiu nádej majú jazdci v kopcovitých a horských etapách. Naopak, v rovinatých etapách určených pre šprintérov býva úspech úniku skôr výnimočný.
V šprintérskych etapách sa pravdepodobnosť, že únik vydrží až do cieľa, odhaduje len na približne dve percentá.
Celkové čísla však nevystihujú všetky okolnosti. Na minuloročnej Tour de France sa jazdci z úniku tešili z etapového triumfu až šesťkrát.
Na tohtoročných pretekoch po úvodných pätnástich etapách uspeli traja – Mads Pedersen vo štvrtej etape, Mathieu van der Poel v deviatej a Mauro Schmid v trinástej.