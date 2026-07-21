    Sníval som o tom, že znova vyhrám. Brankár po finále MS zvažuje koniec v reprezentácii

    Emiliano Martinez.
    Emiliano Martinez. (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. júl 2026 o 15:20
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    Odohral plnú minutáž vo všetkých ôsmich zápasoch Argentíny na MS.

    Argentínsky futbalový brankár Emiliano Martinez uvažuje nad koncom reprezentačnej kariéry. Uviedol to dva dni po prehre vo finále majstrovstiev sveta.

    Tridsaťtriročný brankár Aston Villy bol zničený po záverečnom hvizde na štadióne v East Rutherforde v New Jersey, kde triumfovalo Španielsko 1:0 po predĺžení.

    „Sníval som o tom, že znova vyhrám, sníval som o tom, že prinesiem titul späť do Argentíny a opäť sa zapíšem do histórie. Úprimne, bolesť sa ťažko vyjadruje slovami. Teraz musím premýšľať o mnohých veciach, zistiť, ako sa pohnúť ďalej a rozhodnúť sa, či je čas skončiť. Skutočne ma to mrzí. Dal som do toho všetko, aby som pomohol svojej krajine a svojim spoluhráčom,“ napísal na sociálnych sieťach.

    Martinez odohral plnú minutáž vo všetkých ôsmich zápasoch Argentíny na šampionáte. Dvakrát si pritom udržal čisté konto a dokopy inkasoval osem gólov.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
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    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    1
    Argentína
    ARG
    0
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    4
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