Touré napodobnil Zidana, tréner žasol. Nezmenený Slovan prerušil negatívnu sériu

Na snímke základná zostava Slovana pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava 21. júla 2026 v Tbilisi.
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Na snímke základná zostava Slovana pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava 21. júla 2026 v Tbilisi. (Autor: TASR)
Martin Kozinka|21. júl 2026 o 21:26
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Pod trénerom sa mi pracuje dobre, pochvaľoval si debutant.

Nebol to oslnivý výkon, ale priniesol pozitívny výsledok. Yaya Touré zvládol súťažnú premiéru na lavičke bratislavského Slovana

Jeho tím zdolal v úvodnom dueli 2. predkola Ligy majstrov gruzínskeho šampióna Iberia 1999 Tbilisi na jeho pôde 2:0. „Prístup hráčov v stretnutí bol skvelý," citoval TASR slová Tourého po stretnutí.

„V druhom polčase to bolo náročnejšie, pretože sme sa snažili kontrolovať hru a súper sa tlačil do útoku, ale nedali sme im príliš veľa priestoru a príležitostí," dodal kouč.

VIDEO: Toure po prvom zápase 2. predkola

Vzhľadom na vonkajšie zápasy belasých v pohárovej Európe ide o skvelý výsledok. Pred stretnutím s Iberiou ťahali trinásťzápasovú šnúru bez víťazstva na ihriskách súperov.

Slovan naposledy vyhral o dva góly vonku v Európe v roku 2023 na pôde luxemburského Swift Hesperange, pričom sa v dueli zmohol len na päť striel.

Proti Gruzíncom ich mal osem, a to nastúpil bez prvých možností na krídle – Tigrana Barseghjana a Nina Marcelliho.

Premiéra v základnej zostave

V základnej zostave sa na krajoch predstavili Alasana Yirajang a Alexej Maroš, pre ktorého išlo o premiéru od prvej minúty. Doposiaľ odohral za A-tím päť súťažných zápasov. Dva v Niké lige, tri v Slovnaft Cupe, ale vždy zasiahol do hry z lavičky.

„Veľmi som si to užil. Som rád, že mi tréner dal šancu, pracuje sa mi pod ním veľmi dobre," zhodnotil 21-ročný strelec štrnástich gólov z vlaňajšej sezóny v druhej lige.

S výnimkou práve Maroša a stopéra Kevina Wimmera Slovan nastúpil rovnako ako v generálke proti cyperskému Pafosu.

Na snímke zľava Aleksandre Amisulašvili (Iberia), Alexej Maroš (Slovan) a Giorgi Kobuladze (Iberia) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava 21. júla 2026 v Tbilisi.
Na snímke zľava Aleksandre Amisulašvili (Iberia), Alexej Maroš (Slovan) a Giorgi Kobuladze (Iberia) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava 21. júla 2026 v Tbilisi. (Autor: TASR)

Yaya Touré pred duelom zdôraznil, že Iberia mala vydarený prvý domáci polčas v zápase 1. predkola s estónskym Flora Talinn. „Strelila dva góly, takže musíme byť maximálne ostražití," povedal kouč Slovana.

Slovan pôvodne inkasoval už v piatej minúte po chybe na pravom kraji obrany. Gól, ktorý nakoniec neplatil pre ofsajdové postavenie zakončujúceho Vakha Bedoshviliho.

Alen Mustafič nezvládol nátlak Zviada Natchkebiu a ľahko prišiel o loptu, pričom veľkú pomoc od spoluhráčov nenašiel. Ďakovať však mohol Sandrovi Cruzovi, ktorý vlákal zakončujúceho hráča do ofsajdu.

Vydarený signál a vzdušná dominancia

V štrnástej minúte slovanisti po prvýkrát nádherne zakombinovali. Získaná lopta na súperovej polovici Petrom Pokorným, po ktorej si ju na jeden dotyk posúvali Šporar, Yirajang a Maroš.

Posledný menovaný nevyužil skvelú streleckú pozíciu zvnútra šestnástky.

V 25. minúte išiel Slovan do vedenia po rohovom kope. Center Sandra Cruza našiel hlavu Andraža Šporara na zadnej žrdi. Nikým nestráženého v pozícii, z ktorých sa nemýli. Jeho spoluhráči však výborným pohybom vytiahli obranu Iberie na prednú žrď.

Na snímke zľava Kevin Wimmer (Slovan), Andraž Šporar (Slovan) a Alasana Yirajang (Slovan) sa tešia z gólu počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava 21. júla 2026 v Tbilisi.
Na snímke zľava Kevin Wimmer (Slovan), Andraž Šporar (Slovan) a Alasana Yirajang (Slovan) sa tešia z gólu počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava 21. júla 2026 v Tbilisi. (Autor: TASR)

Slovenský majster vo vzduchu dominoval. V Gruzínsku nastúpil s vysokou zostavou. Len jeden hráč mal menej ako 180 centimetrov (Alexej Maroš 179cm). Priemerná výška základnej jedenástky slovenského majstra bola 186 centimetrov.

Po polhodine hry viedol 5:0 na strely. V záverečnej pätnásťminútovke prvého polčasu však mala Iberia štyri strelecké pokusy, z ktorých nevyužila ani jeden.

Touré oslavoval ako Zidane

Krátko po tridsiatej minúte zvýšil na 2:0 krásnymi nožničkami Alasana Yirajang, ktorému ideálne naservíroval center Alexej Maroš.

Gól, na ktorý tréner Yaya Touré reagoval podobne, ako Zinedine Zidane na presný zásah nožničkami v podaní Garetha Balea vo finále Ligy majstrov v roku 2018. 

Začal triasť rukou vo vzduchu a ústami silno vydýchol. 

VIDEO:Gól Yirajanga

Gólová situácia vznikla po výbornom odobratí lopty Rahimom Ibrahimom na vlastnej polovici. Už o trinásť sekúnd neskôr bola lopta v sieti. Pripojil sa aj Andraž Šporar, ktorý vie fantasticky vypomáhať hlbším postavením pri rozvíjaní ofenzívnych príležitostí.

Alasana Yirajang bol z pohľadu transferovej sumy pred rokom najdrahšia letná posila Slovana.

Z Podbrezovej mal prísť za necelý milión eur. Vo svojej prvej sezóne v hlavnom meste nastúpil do 34 zápasov. 

Fotogaléria zo zápasu Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava (2. predkolo Ligy majstrov)
Na snímke zľava Nikoloz Dadiani (Iberia) a Alasana Yirajang (Slovan) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke hráči Iberie sa tešia z gólu počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke zľava Vacho Bedošvili (Iberia) a brankár Dominik Takáč (Slovan) dostáva gól počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke základná zostava Slovana pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.
19 fotografií
Na snímke zľava Jemal-Giorgi Jinjolava (Iberia) a Jurij Medveděv (Slovan) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke sprava Giorgi Kobuladze (Iberia) a tréner Iberie Androj Demčenko počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke tréner Slovana Yaya Touré počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke tréner Slovana Yaya Touré počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke tréner Slovana Yaya Touré počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke fanúšikovia Slovana počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Nikoloz Dadiani (Iberia), Alen Mustafič (Slovan) a Aleksandre Amisulašvili (Iberia) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke Alasana Yirajang (Slovan) sa teší z gólu počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Kevin Wimmer (Slovan), Andraž Šporar (Slovan) a Alasana Yirajang (Slovan) sa tešia z gólu počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Giorgi Makaridze (Iberia) a Andraž Šporar (Slovan) počas gólu v prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Aleksandre Amisulašvili (Iberia), Alexej Maroš (Slovan) a Giorgi Kobuladze (Iberia) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava tréner Slovana Yaya Touré, Alasana Yirajang (Slovan) a Jurij Medveděv (Slovan) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Andria Bartišvili (Iberia) a Andraž Šporar (Slovan) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Artur Gajdoš (Slovan) a Jemal-Giorgi Jinjolava (Iberia) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Mykola Kucharevyč (Slovan), Vahid Selimovic (Iberia) a Jemal-Giorgi Jinjolava (Iberia) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.

Štyrikrát skóroval, štyrikrát asistoval, no väčšinu z gólových situácií zaznamenal v Slovnaft Cupe proti tímom z nižších súťaží.

V slovenskej a Konferenčnej lige mal slabú bilanciu 1+2. Prevažne bol však žolík z lavičky. Už v generálke proti Pafosu Yirajang ukázal, že pod Tourém dostal nový nádych.

Z krajných priestorov je veľmi nebezpečný, pričom má skvelý čuch na nábehy do otvorených priestorov v obrane súpera.

Taktický druhý polčas

Iberia v druhom polčase opäť dostala loptu do siete, no po ďalšom ofsajdovom postavení zakončujúceho hráča.

Slovan si v druhom dejstve vytvoril jedinú streleckú príležitosť v podobe zakončenia Mykolu Kucharevyča, ktoré výraznejšie brankára súpera nepotrápilo.

Na snímke Alasana Yirajang (Slovan) sa teší z gólu počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava 21. júla 2026 v Tbilisi.
Na snímke Alasana Yirajang (Slovan) sa teší z gólu počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava 21. júla 2026 v Tbilisi. (Autor: TASR)

Druhý polčas bol zo strany slovenského majstra taktický, vyčkávací a prevažne v hlbšom bloku.

Bránil sa a držal čisté konto, s ktorým nakoniec vstúpi do odvety, v ktorej bude na domácej pôde jasný favorit.

Napriek tomu, že sa do hry nedostala žiadna letná posila, sa nezmenený Slovan mohol spoľahnúť na príjemné potešenie v podobe výkonu navrátilca z hosťovania Jurijho Medveděva a debutujúceho Alexeja Maroša.

Slovan v tomto desaťročí viedol v európskych predkolách v piatich prípadoch o dva góly po prvom zápase. Do ďalšej fázy postúpil vždy. 

Odvetný zápas 2. predkola Ligy majstrov je na programe v stredu (29. júla) o 20.15h na Tehelnom poli. 

Víťaz sa následne stretne v treťom kvalifikačnom predkole s lepším z dvojice AIF Mjällby zo Švédska a Lincoln Red Imps z Gibraltáru.

V ich prvej vzájomnej konfrontácii uspel švédsky šampión presvedčivo 3:0.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Na snímke základná zostava Slovana pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava 21. júla 2026 v Tbilisi.
    Na snímke základná zostava Slovana pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava 21. júla 2026 v Tbilisi.
    Touré napodobnil Zidana, tréner žasol. Nezmenený Slovan prerušil negatívnu sériu
    Martin Kozinkadnes 21:261
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