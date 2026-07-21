Touré napodobnil Zidana, tréner žasol. Nezmenený Slovan prerušil negatívnu sériu

Nebol to oslnivý výkon, ale priniesol pozitívny výsledok. Yaya Touré zvládol súťažnú premiéru na lavičke bratislavského Slovana.
Jeho tím zdolal v úvodnom dueli 2. predkola Ligy majstrov gruzínskeho šampióna Iberia 1999 Tbilisi na jeho pôde 2:0. „Prístup hráčov v stretnutí bol skvelý," citoval TASR slová Tourého po stretnutí.
„V druhom polčase to bolo náročnejšie, pretože sme sa snažili kontrolovať hru a súper sa tlačil do útoku, ale nedali sme im príliš veľa priestoru a príležitostí," dodal kouč.
VIDEO: Toure po prvom zápase 2. predkola
Vzhľadom na vonkajšie zápasy belasých v pohárovej Európe ide o skvelý výsledok. Pred stretnutím s Iberiou ťahali trinásťzápasovú šnúru bez víťazstva na ihriskách súperov.
Slovan naposledy vyhral o dva góly vonku v Európe v roku 2023 na pôde luxemburského Swift Hesperange, pričom sa v dueli zmohol len na päť striel.
Proti Gruzíncom ich mal osem, a to nastúpil bez prvých možností na krídle – Tigrana Barseghjana a Nina Marcelliho.
Premiéra v základnej zostave
V základnej zostave sa na krajoch predstavili Alasana Yirajang a Alexej Maroš, pre ktorého išlo o premiéru od prvej minúty. Doposiaľ odohral za A-tím päť súťažných zápasov. Dva v Niké lige, tri v Slovnaft Cupe, ale vždy zasiahol do hry z lavičky.
„Veľmi som si to užil. Som rád, že mi tréner dal šancu, pracuje sa mi pod ním veľmi dobre," zhodnotil 21-ročný strelec štrnástich gólov z vlaňajšej sezóny v druhej lige.
S výnimkou práve Maroša a stopéra Kevina Wimmera Slovan nastúpil rovnako ako v generálke proti cyperskému Pafosu.
Yaya Touré pred duelom zdôraznil, že Iberia mala vydarený prvý domáci polčas v zápase 1. predkola s estónskym Flora Talinn. „Strelila dva góly, takže musíme byť maximálne ostražití," povedal kouč Slovana.
Slovan pôvodne inkasoval už v piatej minúte po chybe na pravom kraji obrany. Gól, ktorý nakoniec neplatil pre ofsajdové postavenie zakončujúceho Vakha Bedoshviliho.
Alen Mustafič nezvládol nátlak Zviada Natchkebiu a ľahko prišiel o loptu, pričom veľkú pomoc od spoluhráčov nenašiel. Ďakovať však mohol Sandrovi Cruzovi, ktorý vlákal zakončujúceho hráča do ofsajdu.
Vydarený signál a vzdušná dominancia
V štrnástej minúte slovanisti po prvýkrát nádherne zakombinovali. Získaná lopta na súperovej polovici Petrom Pokorným, po ktorej si ju na jeden dotyk posúvali Šporar, Yirajang a Maroš.
Posledný menovaný nevyužil skvelú streleckú pozíciu zvnútra šestnástky.
V 25. minúte išiel Slovan do vedenia po rohovom kope. Center Sandra Cruza našiel hlavu Andraža Šporara na zadnej žrdi. Nikým nestráženého v pozícii, z ktorých sa nemýli. Jeho spoluhráči však výborným pohybom vytiahli obranu Iberie na prednú žrď.
Slovenský majster vo vzduchu dominoval. V Gruzínsku nastúpil s vysokou zostavou. Len jeden hráč mal menej ako 180 centimetrov (Alexej Maroš 179cm). Priemerná výška základnej jedenástky slovenského majstra bola 186 centimetrov.
Po polhodine hry viedol 5:0 na strely. V záverečnej pätnásťminútovke prvého polčasu však mala Iberia štyri strelecké pokusy, z ktorých nevyužila ani jeden.
Touré oslavoval ako Zidane
Krátko po tridsiatej minúte zvýšil na 2:0 krásnymi nožničkami Alasana Yirajang, ktorému ideálne naservíroval center Alexej Maroš.
Gól, na ktorý tréner Yaya Touré reagoval podobne, ako Zinedine Zidane na presný zásah nožničkami v podaní Garetha Balea vo finále Ligy majstrov v roku 2018.
Začal triasť rukou vo vzduchu a ústami silno vydýchol.
VIDEO:Gól Yirajanga
Gólová situácia vznikla po výbornom odobratí lopty Rahimom Ibrahimom na vlastnej polovici. Už o trinásť sekúnd neskôr bola lopta v sieti. Pripojil sa aj Andraž Šporar, ktorý vie fantasticky vypomáhať hlbším postavením pri rozvíjaní ofenzívnych príležitostí.
Alasana Yirajang bol z pohľadu transferovej sumy pred rokom najdrahšia letná posila Slovana.
Z Podbrezovej mal prísť za necelý milión eur. Vo svojej prvej sezóne v hlavnom meste nastúpil do 34 zápasov.
Štyrikrát skóroval, štyrikrát asistoval, no väčšinu z gólových situácií zaznamenal v Slovnaft Cupe proti tímom z nižších súťaží.
V slovenskej a Konferenčnej lige mal slabú bilanciu 1+2. Prevažne bol však žolík z lavičky. Už v generálke proti Pafosu Yirajang ukázal, že pod Tourém dostal nový nádych.
Z krajných priestorov je veľmi nebezpečný, pričom má skvelý čuch na nábehy do otvorených priestorov v obrane súpera.
Taktický druhý polčas
Iberia v druhom polčase opäť dostala loptu do siete, no po ďalšom ofsajdovom postavení zakončujúceho hráča.
Slovan si v druhom dejstve vytvoril jedinú streleckú príležitosť v podobe zakončenia Mykolu Kucharevyča, ktoré výraznejšie brankára súpera nepotrápilo.
Druhý polčas bol zo strany slovenského majstra taktický, vyčkávací a prevažne v hlbšom bloku.
Bránil sa a držal čisté konto, s ktorým nakoniec vstúpi do odvety, v ktorej bude na domácej pôde jasný favorit.
Napriek tomu, že sa do hry nedostala žiadna letná posila, sa nezmenený Slovan mohol spoľahnúť na príjemné potešenie v podobe výkonu navrátilca z hosťovania Jurijho Medveděva a debutujúceho Alexeja Maroša.
Slovan v tomto desaťročí viedol v európskych predkolách v piatich prípadoch o dva góly po prvom zápase. Do ďalšej fázy postúpil vždy.
Odvetný zápas 2. predkola Ligy majstrov je na programe v stredu (29. júla) o 20.15h na Tehelnom poli.
Víťaz sa následne stretne v treťom kvalifikačnom predkole s lepším z dvojice AIF Mjällby zo Švédska a Lincoln Red Imps z Gibraltáru.
V ich prvej vzájomnej konfrontácii uspel švédsky šampión presvedčivo 3:0.