ONLINE: Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava dnes, Liga majstrov 2026 LIVE (2. predkolo)

Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 2. predkola Ligy majstrov: Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.
Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia dnes v Gruzínsku proti Iberia 1999 Tbilisi v zápase 2. predkola Ligy majstrov.
Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava začína svoju tohtosezónnu kontinentálnu púť. Pre gruzínsky tím ide o druhú účasť v tejto fáze súťaže v klubovej histórii, pričom v prvom predkole vyradil estónsku Floru Tallinn po celkovom výsledku 5:4.
Belasí vstupujú do tohto dvojzápasu v pozícii favorita na postup. Ich cieľom je zabojovať o návrat do prestížnej ligovej fázy Ligy majstrov, v ktorej sa predstavili v sezóne 2024/2025.
Kde dnes sledovať Slovan Bratislava v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Stretnutie na štadióne Mikheila Meskhiho je zároveň premiérou pre nového kormidelníka Slovana. Yaya Touré povedie bratislavský tím do svojho prvého ostrého súťažného zápasu.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava dnes (futbal, Liga majstrov 2026, výsledok, utorok, NAŽIVO)
Žltá karta pre tím Iberia 1999 Tbilisi (Makaridze).
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Slovan dal gól!
ANDRAŽ ŠPORAR otvára skóre dnešného zápasu, keď zostal trestuhodne neustrážený v pokutovom území, pričom si skvelo nabehol na zadnú žrď a poslal úspešné hlavičkové zakončenie, ktorým posiela Slovan Bratislava do vedenia 1:0!
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Teraz už ale sledujeme útočnú akciu bratislavského Slovana, ktorý to skúšal cez pravú stranu. Medveděv sa snažil hľadať v pokutovom území Šporara, akcia sa napokon končí rohovým kopom aj pre slovenského zástupcu.
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Nacvičený signál domácich dostal Iberiu do nebezpečnej pozície, keď sa prezentovali zakončením pred pokutovým územím po nábehu Didianiho. Jeho strelu však nešťastne zblokoval hlavný rozhodca Fähndrich, ktorý sa následne ospravedlnil domácemu hráčovi. Slovan mal teraz obrovské šťastie.
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Strelecký pokus z ľavej strany od Natchkebiu končí len zblokovaním na rohový kop. Iberia ho zahrá znova z pravej strany.
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Aktuálne evidujeme pomer držanie lopty 63% – 37% v prospech domácej Iberie.
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Dopredu mohli smerovať aj domáci futbalisti, napokon sa ale stihol vrátiť dozadu Cruz, ktorý prebral loptu a bezpečne ju posunul na spoluhráča.
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Pri lopte sú aktuálne futbalisti zo slovenskej najvyššej súťaže, ktorí sa postupne snažia presunúť na útočnú polovicu cez pravé krídlo.
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Sledovali sme ofenzívnu snahu domáceho mužstva, tá sa napokon končí útočným nedovoleným zákrokom. Hrať bude môcť Slovan.
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Teraz sa do akcie dostal Šporar, ktorý našiel prihrávkou nabiehajúceho Maroša, ktorý dnes dostal šancu v základnej zostave a takmer sa odvďačil trénerovi za dôveru rovno presným zásahom. Jeho koncovka v pokutovom území ale konči priamo do priestoru, kde stál brankár Makaridze.
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Wimmer sa snažil poslať dlhý pas na nabiehajúceho spoluhráča, táto akcia ale Slovanu nevyšla. Vzápätí sa ale k lopte znova dostáva slovenský zástupca, ktorý začína od vlastných defenzívnych radov.
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V strede pola došlo k nedovolenému zákroku, keď si faulom počínal Natchkebia. Hrať bude môcť bratislavské mužstvo.
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K zisku lopty skutočne aj prišlo, následne to chcel vyskúšať streleckým pokusom obranca Medveděv. Jeho koncovka ale bola nepresná a končí výrazne mimo brány.
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Hrá sa už na obrannej polovici Iberie, ktorá má zároveň loptu. Slovan sa ale prezentuje vysokým napádaním, čo zrejme vyvrcholí v zisk lopty.
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Akcia domáceho tímu je napokon prerušená postavením mimo hry, ocitol sa v ňom Sikharulashvili, ktorý si prebral loptu už v samotnom ofsajde.
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Napokon ale prichádza prvý rohový kop v dnešnom zápase, Iberia ho bude zahrávať z pravej strany. Loptu si už berie kapitán Jinjolava.
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Kombinovať už môže aj bratislavský celok, ktorý však musí hrať iba smerom dozadu na brankára Takáča, ktorý vypomôže tímu s rozohrávkou.
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Ale pozor! Napokon ide o postavenie mimo hry, gól domácich tak neplatí a naďalej evidujeme nerozhodný stav 0:0.
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Do hry ešte vstupuje systém VAR, ktorý preverí postavenie Bedoshviliho. V hre je možný ofsajd.
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Tím Iberia 1999 práve strelil gól!
Napokon však prišlo zaváhanie Bajrića s Mustafićom, po ktorom sa k lopte dostali domáci futbalisti. Pred bránou sa ocitol osamotený VAKHO BEDOSHVILI, ktorý tečoval zakončenie spoluhráča z ľavej strany a strieľa prvý gól v dnešnom zápase! Iberia vedie 1:0.
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Domáci futbalisti sa snažili prejsť cez svoju ľavú stranu, napokon si ale Medveděv poradil so situáciou.
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Rozohrávka Iberie bola zatlačená až k samotnému brankárovi Makaridzemu, ktorý si musel dávať pozor pri napádaní od hráčov Slovana.
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Dopredu už smeroval znova Yirajang, ktorý si však napokon počínal nedovoleným spôsobom. Hrať bude môcť domáce mužstvo.
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Sledovali sme aj prvý strelecký pokus v zápase, zakončoval Yirajang. Ten sa snažil prehodiť loptu na pravačku, ktorou spoza šestnástky preveril do stredu brány Makaridzeho.
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Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava (Mustafić).
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Píska sa nedovolený zákrok približne v strede ihriska, na trávniku sa ocitol faulovaný Jinjolava.
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Odštartoval nám dnešný duel, po úvodnom výkope sa kombináciou prezentujú práve domáci futbalisti.
Dnešný zápas povedie trojica švajčiarskych rozhodcov na čele s hlavným Lukasom Fähndrichom. Na čiarach mu budú asistovať Jonas Erni a Susanne Küng. Z pozície štvrtého rozhodcu ich doplní krajan Mirel Turkes. Za systémom VAR sa následne predstaví Robert Schröder z Nemecka a jeho asistentka Michèle Schmölzer zo Švajčiarska.
ŠK Slovan Bratislava
Naopak slovenskému majstrovi začína európska púť až v druhom predkole, pričom by v prípade postupu čakala Slovanistov pomerne prijateľná konkurencia. Zverenci Yayu Tourého majú za sebou letnú prípravu, ktorú odštartovali víťazstvom proti rakúskemu Grazeru. Po remíze s Crvenou zvezdou prišla porážka s Puskas Academy, následne si však poradili so Slaviou Praha 1:0 a taktiež doma proti Pafosu 3:2.
Iberia 1999 Tbilisi
Gruzínsky majster sa aj v súčasnosti nachádza na líderskej pozícii v domácej súťaži, ktorá má za sebou už 19 odohratých zápasov. Svoju európsku cestu pritom započal už v prvom predkole proti estónskej FC Flora. Úvodný zápas na vonkajšej pôde priniesol cenné víťazstvo 3:2, na domácom trávniku tak Iberii stačila remíza 2:2, hoci gruzínsky klub vbiedol po prvom polčase už dvojgólovým náskokom.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní 2. predkola Ligy majstrov, kde sa v rámci prvého zápasu stretne Iberia 1999 Tbilisi a ŠK Slovan Bratislava.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné stretnutie týchto dvoch tímov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.