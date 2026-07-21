Fantastický výkon trojice Sloveniek. Na svetovom šampionáte sa tešia z cenného kovu

Na snímke zľava slovenské vodné slalomárky Stanovská, Paňková.
Na snímke zľava slovenské vodné slalomárky Stanovská, Paňková. (Autor: TASR)
TASR|21. júl 2026 o 22:22
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Zaostali o 2,85 sekundy za víťaznými Austrálčankami.

MS vo vodnom slalome v Oklahoma City

K1 ženy hliadky - finále:

1.

Austrália

Kate Eckhardtová, Jessica Foxová, Noemi Foxová

97,87 s (0)

2.

Francúzsko

Emma Vuittonová, Camille Prigentová, Marjorie Delassusová

+ 0,64 (0)

3.

Slovensko

Eliška Mintálová, Soňa Stanovská, Zuzana Paňková

+ 2,85 (4)

Slovenské kajakárky získali bronzové medaily v hliadkach na MS vo vodnom slalome v Oklahoma City.

Trojica v zložení Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková obsadila v utorkovom finále K1 hliadok tretie miesto, keď zaostala o 2,85 sekundy za víťaznými Austrálčankami. Striebro vybojovali Francúzky (+0,64).

Slovenky vyšli na trať ako piate. Síce sa nevyhli štyrom trestným sekundám za dotyky na 6. a 13. bránke, ale inak predviedli vynikajúci výkon a v cieli sa ujali vedenia s náskokom 1,77 sekundy pred Poľkami.

Napokon ich predstihli už len reprezentantky Austrálie a Francúzska, za nimi skončili Britky, Češky i Nemky. Bez štvorsekundového trestu by slovenské reprezentantky vyhrali.

O 22.10 SELČ bolo na programe finále hliadok mužov.

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