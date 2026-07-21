Fantastický výkon trojice Sloveniek. Na svetovom šampionáte sa tešia z cenného kovu

MS vo vodnom slalome v Oklahoma City
K1 ženy hliadky - finále:
1.
Austrália
Kate Eckhardtová, Jessica Foxová, Noemi Foxová
97,87 s (0)
2.
Francúzsko
Emma Vuittonová, Camille Prigentová, Marjorie Delassusová
+ 0,64 (0)
3.
Slovensko
Eliška Mintálová, Soňa Stanovská, Zuzana Paňková
+ 2,85 (4)
Slovenské kajakárky získali bronzové medaily v hliadkach na MS vo vodnom slalome v Oklahoma City.
Trojica v zložení Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková obsadila v utorkovom finále K1 hliadok tretie miesto, keď zaostala o 2,85 sekundy za víťaznými Austrálčankami. Striebro vybojovali Francúzky (+0,64).
Slovenky vyšli na trať ako piate. Síce sa nevyhli štyrom trestným sekundám za dotyky na 6. a 13. bránke, ale inak predviedli vynikajúci výkon a v cieli sa ujali vedenia s náskokom 1,77 sekundy pred Poľkami.
Napokon ich predstihli už len reprezentantky Austrálie a Francúzska, za nimi skončili Britky, Češky i Nemky. Bez štvorsekundového trestu by slovenské reprezentantky vyhrali.
O 22.10 SELČ bolo na programe finále hliadok mužov.