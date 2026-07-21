Vingegaardova slabina? Nevie padať. Sagan sa po súperoch zviezol a ešte im aj vynadal

Slovinský cyklista Tadej Pogačar je veľmi blízko k tomu, aby sa zaradil medzi päťnásobných šampiónov Tour de France. Jeho najväčší rival je totiž z hry von.
Dán Jonas Vingegaard avizoval, že o žltý dres bude bojovať až do Paríža, no jeho púť na "Starej dáme" sa predčasne skončila. Jeho pád v 15. etape je smutným momentom druhého súťažného bloku.
"Podľa mňa spanikáril, išiel na brzdy, ušli mu kolesá a už sa šmýkal," hovorí v ďalšom Sportnet podcaste šesťnásobný účastník Tour PETER VELITS.
Jonas Vingegaard vôbec prvýkrát nedokončí Tour de France, keď v 15. etape spadol a zlomil si kľúčnu kosť. Ako ste videli túto situáciu?
Už sme sa o tom bavili, že sú typy pretekárov, ktorí keď spadnú, tak nastupujú do sanitky. Ich telo akoby nemalo reflex schovať sa, zabaliť a dopadnúť tak, aby bolo čo najmenej poškodené.
Vingegaard je jedným z nich. Jazdci Vismy išli do kruhového objazdu veľmi rýchlo. Bol tam obrubník, ktorý sa stáčal akoby do protismeru, no Jonas spadol ešte skôr, ako prišiel do kontaktu s ním.
Podľa mňa spanikáril, keď zbadal, že sa výjazd zužuje a obrubník je bližšie, než očakával. Išiel na brzdy, ušli mu kolesá a už sa šmýkal. Jonas je skvelý cyklista, ale toto je jeho obrovská slabina.
VIDEO: Peter Velits hodnotí druhý súťažný blok Tour de France 2026
Bola práve rýchlosť v tomto prípade rozhodujúca?
Prestreliť zákrutu alebo kruhový objazd je pomerne bežné. O Francúzsku je známe, že tam nie sú normálne križovatky, ale všade sú kruhové objazdy, ostrovčeky a kadejaké obrubníky.
Pretekári sú na to zvyknutí a je to niečo, čo musia na bicykli vedieť vyriešiť. Musia mať tie zručnosti a vedieť rýchlo reagovať. Navyše, stalo sa to 20 km pred cieľom, kde treba byť maximálne pozorní.
V zručnostiach na bicykli vynikal Peter Sagan, ktorý v detstve jazdil aj horskú cyklistiku či cyklokros. Je to výhoda oproti iným jazdcom, ktorí začali neskôr alebo v inom športe?
Určite by to stálo za výskum. Verím, že na tom niečo bude, ale myslím si, že je to skôr o tom reflexe tela. Ja si ako pretekár pamätám, že keď som vedel, že idem padnúť, tak som s tým už nevedel nič urobiť.
Niektorí pretekári nemajú ten reflex taký dobrý, no potom boli jazdci ako Peter, ktorý mal jednak zručnosti a tiež jeho telo vedelo padať.
Pamätám si jeden obrovský pád, myslím, že to bolo na Korzike. Všade sa váľali ľudia, kričali od bolesti. A Peter padol tak, že sa po nich zviezol, postavil sa, všetkým vynadal a išiel ďalej.
Vingegaard má zlomenú kľúčnu kosť, viacero odrenín a čaká ho operácia. Ako to ovplyvní zvyšok jeho sezóny?
Kľúčna kosť sa vie dať rýchlo dokopy. Ja som mal zlomeninu na mieste, ktoré sa neoperovalo, a preto to trvalo dlhšie. Keď sa to zoperuje a spojí, liečenie je relatívne rýchle a pretekár môže onedlho jazdiť.
A ako bude vyzerať zvyšok sezóny? Bude záležať od motivácie, či chce niečo dosiahnuť alebo sa zameria už na ďalší rok. Netreba zabúdať, že vyhral Giro, takže nedá sa povedať, že celá sezóna je zlá.
Veľa sa hovorí o dopingových kontrolách. K Vingegaardovi prišli komisári o druhej ráno, k Pogačarovi o piatej. Mohlo to mať vplyv na pád?
Zobudiť pretekára o druhej v noci určite nie je ideálne. My sme mávali kontroly skoro ráno o pol šiestej alebo o šiestej, takže sme už potom nespali a mali dlhší čas. Zobudiť sa v strede noci je iné.
Avšak antidopingoví komisári to nerobia zo srandy a nejaký dôvod na to mali. Keď chceme, aby bol šport čo najčistejší, cyklisti musia byť uzrozumení s tým, že takéto kontroly prídu.
Pätnástu etapu napokon vyhral Remco Evenepoel, keďže Tadej Pogačar neútočil, ale pracoval pre Isaaca Del Tora. Bolo to správne?
Tadej suverénne kráča za ďalším titulom. Má päťminútový náskok, s ktorým sa ťažko dá niečo urobiť. Preto sa možno sústredí na Del Tora. Pre tím by to bolo skvelé, keby získali prvé a druhé miesto.
Del Toro však v ten deň nebol úplne stopercentný. V závere spravil dva nástupy, ale Remco mu bol hneď na kolese. A keď potom nastúpil on, Isaac strácal a ani Tadej ho už neprešprintoval.
Je teda Evenepoel hlavný kandidát na uvoľnené druhé miesto?
Určite má šancu. Jeho výkon v 15. etape bol naozaj dobrý, ale Remco nie je úplne taký konzistentný ako trebárs Vingegaard. Ten síce vedel, že na Pogačara nemá, ale predvádzal stále svoj štandard.
Evenepoelovi bude vyhovovať individuálna časovka, v ktorej sa cíti ako doma. V Alpách to však bude veľmi náročné a stačí jeden nevydarený deň, v ktorom sa bude trápiť a všetko sa môže zmeniť.
Druhý blok priniesol aj ďalšie témy. Napríklad, prekvapivé víťazstvo Sörena Waerenskjolda, ktorý opäť zviditeľnil tím Uno-X Mobility.
Toto víťazstvo ma úprimne potešilo. Uno-X má veľmi pekný príbeh, je za ním Thor Hushovd, s ktorým sme spolu jazdili a toto bolo také vyústenie po netypickom až chaotickom šprinte.
Bol tam leadout, potom zrazu nebol. Jeden jazdec odskočil, šprintéri sa na seba pozerali, lebo bolo ešte ďaleko do cieľa a Sören to dokonale využil. Nebolo to však určite zadarmo, musel mať na to nohy.
Keď sme my jazdili v tíme HTC s Markom Cavendishom, v závere sa vytvorili štyri vláčiky a vyhral ten, ktorý bol najrýchlejší. Dnes je to chaotickejšie.
Svoju prvú etapu na Tour vyhral aj Mauro Schmid, bývalý víťaz Okolo Slovenska a vyučený automechanik. Čo hovoríte na jeho príbeh?
Každý pretekár má svoj príbeh a toto sú tie zaujímavé, keď niekto príde z úplne iného odvetvia a vyhrá etapu na najväčších pretekoch sveta.
Koniec koncov, aj Jonas ešte pred pár rokmi prekladal ryby alebo Primož Roglič skákal na lyžiach, čo je diametrálne odlišný šport ako cyklistika. Tých príbehov je veľa a v tom je cyklistika pekná, že je pestrá.
V poslednom týždni bude dôležitá časovka s 10 km dlhým stúpaním s priemerom 4,3 %. Svedčí tento profil časovkárom alebo vrchárom?
Štvorpercentné stúpania sa idú na veľkej placke. Časovkár vie ísť takýto kopec zaľahnutý v aerodynamickej pozícii a aj podľa profilu je to plynulé stúpanie. Preto si nemyslím, že vrchári budú mať navrch.
Remco Evenepoel bude pre mňa favoritom. Pogačar pôjde určite dobrú časovku, ale nemyslím si, že ten kopec je preňho nejaká obrovská výhoda.
Vyvrcholením budú 19. a 20. etapa, obe s dojazdom na Alpe d’Huez. Uvidíme netypický obraz, že žltý dres bude pomáhať bielemu?
Vôbec by ma to neprekvapilo, je to správna úvaha. Budú chcieť pódium, ale Del Toro na to musí mať. Na Tourmalete išiel super, ale keď to v tíme takto prehodia, Mexičan musí ísť naplno až do konca.
Dvadsiata etapa so štyrmi HC stúpaniami bude masaker. Keď však bude mať Del Toro dobré dni, tak môžu byť s Tadejom na prvých dvoch priečkach.
Tour tradične vyvrcholí v Paríži – vlani tam Pogačar prehral s Woutom van Aertom. Pôjde si za víťazstvom, aj keby už bolo rozhodnuté?
Viem si to predstaviť. Je to predsa Tadejov štýl, že preteká hlava nehlava. Ostatné etapy v tíme UAE Emirates skôr vyriešia tak, aby boli prví dvaja v cieli, ale v tej poslednej si Tadej bude chcieť napraviť chuť.
Musí sa Mark Cavendish pomaly začať obávať o svoj rekord na Tour de France? Tadej Pogačar stráca už len desať víťazných etáp.
To, čo vidíme, nie je normálna cyklistika, ale Tadejova dominancia. On si vyberá etapy, ktoré chce vyhrať a ani zďaleka sa jeho kariéra nekončí.
Mark sa na ten rekord (35 víťazstiev, pozn.) poriadne nadrel, musel odísť, vrátiť sa a dotlačiť sa k tomu. Tadej ho však pokojne môže pokoriť.