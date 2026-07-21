Slovenský mládežnícky talent mieri ku gigantovi do Portugalska: Snom je hrať za prvý tím

Slovenský mládežnícky reprezentant Alan Mael Lembakoali sa stal novou posilou Benficy Lisabon. Do portugalského tímu prichádza po dvoch sezónach v Austrii Viedeň.
Šestnásťročný útočník strelil v sezóne 2025/26 za tím do 17 rokov v Rakúsku 20 gólov v 21 zápasoch.
Má na konte päť štartov za mládežnícke reprezentácie Slovenska. Za výber do 15 rokov odohral tri zápasy a strelil dva góly.
Následne reprezentoval tím do 16 rokov v dvoch stretnutiach, v ktorých taktiež zaznamenal dva presné zásahy. Mladý útočník neskrýval radosť z novej etapy svojej kariéry a prezradil, aké boli jeho prvé pocity, keď sa dozvedel o záujme Benficy.
Bolo to neuveriteľné
„Som veľmi šťastný, že som tu. Bolo to neuveriteľné. Spýtal som sa otca, či je to naozaj pravda. Povedal mi, že áno, že Benfica chce, aby som prišiel do jej akadémie.
Je to ťažké rozhodnutie, pretože opúšťam rodinu a priateľov, ale moja rodina vie, že je to pre mňa tá najlepšia voľba,“ povedal pre klubovú televíziu BTV.
Alan Lembakoali vysvetlil, že významným faktorom pri jeho rozhodovaní bola povesť Benficy vo výchove mladých talentov.
„Benfica odvádza skvelú prácu s mladými hráčmi. Páči sa mi celý tím aj jeho ofenzívny štýl hry. Keďže som útočne ladený hráč, veľmi mi to vyhovuje,“ uviedol.
Mojím najväčším snom je hrať za prvý tím Benficy
Pri opise svojich hlavných predností vyzdvihol rýchlosť a schopnosť presadiť sa v hre jeden na jedného.
„Opísal by som sa ako rýchly hráč, ktorý má rád súboje jeden na jedného. Fanúšikovia odo mňa môžu očakávať veľa gólov a asistencií.
Mojím najväčším snom je hrať za prvý tím Benficy, vyhrať všetko, čo sa dá, a vždy odovzdať maximum,“ uzavrel.