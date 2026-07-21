Zapletalová vytvorila rekord aj napriek zakopnutiu: Myslela som, že letím na zem a padnem

Vyše päťtisíc divákov prišlo pozrieť nielen slovenskú, ale aj svetovú hviezdu atletiky. EMMA ZAPLETALOVÁ uzatvárala program mítingu PTS v Banskej Bystrici.
V behu na 400 metrov cez prekážky vyhrala o takmer sekundu a vytvorila rekord mítingu, aj napriek tomu, že na ôsmej prekážke sa potkla a takmer sa nevyhla pádu.
V rozhovore pre médiá po pretekoch hovorila o svojich pocitoch, ďalších plánoch a aj o tom, aké ciele si dáva pred majstrovstami Európy, ktoré sa konajú už v auguste.
Aké sú vaše prvé pocity po dobehu?
Je škoda tej zakopnutej prekážky, pretože si myslím, že som to mala rozbehnuté dobre. Samozrejme, ešte si to s trénerom podrobne preberieme, ale z mojich prvých pocitov to bolo fajn.
Pri tom zakopnutí som už mala pocit, že letím na zem a padnem, ale našťastie som to ustála. Prekvapilo ma, že som stále bola vpredu a mohla som zvíťaziť, aj keď som po kolízii takmer zastala na mieste a musela som sa znova rozbiehať. Som veľmi spokojná s tým, že som zvíťazila pred domácimi fanúšikmi, pretože atmosféra bola úžasná.
VIDEO: Rozhovor s Emmou Zapletalovou
Viete popísať, čo sa v tom momente na tej prekážke stalo? Prebehlo vám niečo hlavou?
Ani neviem, jednoducho som zakopla. Neviem presne, či som nechala koleno dole, alebo čo sa tam udialo. Hlavu som však mala čistú a bežala som si svoj beh, nebolo tam žiadne iné zaváhanie, ktoré by to zakopnutie spôsobilo.
Trochu ma to štve, pretože si myslím, že bez toho by to bol naozaj dobrý čas. Ale nič sa nedeje, ideme ďalej, čakajú nás ďalšie preteky.
Po tom zakopnutí ste trochu vybehli zo svojej dráhy. Ako ste to vnímali?
Viem, že som vyletela do vedľajšej dráhy, ale našťastie tam nikto nebol a nezrazili sme sa. Vtedy som si uvedomila, že nie som na zemi a som stále v hre. Skúsila som to dobehnúť do cieľa a som vďačná, že som mala taký dobrý náskok, že to nakoniec stačilo na víťazstvo.
VIDEO: Beh na 400 m cez prekážky na mítingu PTS
Máte za sebou štarty v Osle či Dauhe. Aké je to byť opäť doma?
Je to super. Samozrejme, toto nie je Diamantová liga, ale atmosféra domáceho publika je úplne iná. Tento míting mám veľmi rada práve preto, že tu môže byť moja rodina, známi a všetci slovenskí fanúšikovia. Cítim tu obrovskú energiu.
Na štadióne bolo 5 400 divákov. Čo hovoríte na túto kulisu?
Bolo to úžasné. Už pred štartom, keď predstavovali moje meno, som mala zimomriavky. Vedela som, že je to domáce publikum a slovenskí fanúšikovia. Veľmi som sa na to tešila a atmosféru som si naplno užila.
Čo ste sa z dnešných pretekov naučili?
Musím to ešte prebrať s trénerom. Prekážky sú jednoducho zradné a niekedy sa to stane. Treba byť stopercentne koncentrovaný, aby sa takéto chyby nestávali. Nabudúce si budem dávať väčší pozor.
Čas 53,70 s by bol v Európe tento rok top časom. Je to pre vás povzbudenie?
Áno, hoci s tým už teraz nič neurobím. Vtipkovala som, že som to chcela trochu zdramatizovať, ale sama som ostala v šoku. Chcela som vyhrať a bála som sa, že som to takto pokazila. Našťastie som mala dostatočný náskok, aby som to dobehla. Stratila som tam určite veľa, keďže som v podstate úplne zastavila.
Išli ste do toho naplno, aj keď vaše dnešné súperky nemali také časy ako na Diamantovej lige?
Vždy to vnímam tak, že každá súperka na štarte je hrozbou a môže prekvapiť. Nesústredila som sa na ne, ale na svoj vlastný beh. S trénerom sme mali premyslené scenáre, čo robiť, ak by som zaostávala, ale viem, že som dobrá v závere, takže netreba panikáriť. Vždy si idem svoje v mojej dráhe.
Videli sme vás po dobehu diskutovať s rozhodcom. O čom ste hovorili?
Bol to len vtip o tej prekážke, nič technické alebo vážne. Pri behu som nemyslela na to, aby som nepadla, proste sa to stalo a chvalabohu som to ustala.
Cez víkend vás čaká štart na 200 metrov na majstrovstvách Slovenska. Prečo ste sa rozhodli práve pre túto disciplínu a nie pre 400 metrov?
Chceme si s trénerom vyskúšať, akú mám rýchlosť. Keďže sme teraz bežali prekážky, nepotrebujem bežať ďalšiu štyristovku o pár dní. Dvestovka nám prišla ako dobrá alternatíva na otestovanie rýchlostnej formy.
Nedávno ste sa vrátili zo sústredenia v Španielsku. Plánujete ešte nejakú špeciálnu prípravu pred majstrovstvami Európy?
Áno, mal by nás čakať ešte jeden kemp, kde budeme ladiť posledné detaily. Musím si to ešte presne prebrať s trénerom, ale určite chystáme niečo, aby som bola s ním v tých posledných dňoch pred šampionátom spolu.
Premýšľate už nad blížiacimi sa ME?
Áno, premýšľam, keďže je to vrchol sezóny. Snažím sa na to postupne mentálne nastaviť, aby som tam bola čo najlepšie pripravená a podala maximálny výkon.
V Birminghame sa začína program hneď v úvode. Vyhovuje vám to?
Keďže prvých dvanásť pretekárok v rebríčku ide priamo do semifinále, ušetrím jeden beh v rozbehoch. Mala by som teda začínať až semifinálovým kolom.
Okrem ME a finále Diamantovej ligy sa objavil aj nový formát súťaže, Ultimátne MS v atletike. Zostáva Európa stále vaším hlavným vrcholom?
Určite áno. Šampionáty ako majstrovstvá Európy alebo sveta sú pre mňa vždy tou najvyššou métou. Ten nový formát je zaujímavý, ale prvý vrchol ostáva Európa. Až po nej sa budeme sústrediť na ďalšie preteky.
Budete mať v tom nabitom kalendári aspoň chvíľu čas na oddych s blízkymi?
Úplne nie. Teraz budem asi dva týždne doma v Bystrici, ale budem trénovať. Skutočné uvoľnenie nastane až po sezóne.