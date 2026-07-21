Chelsea vytiahla rekordnú sumu za reprezentanta. Stal sa najdrahším Britom v histórii

Anglický reprezentant Morgan Rogers prestúpil z Aston Villy do Chelsea. Londýnsky klub o tom informoval na svojej webovej stránke.
Podľa médií zaplatil za stredopoliara 117 miliónov libier a urobil z neho najdrahšieho britského futbalistu v histórii.
„Som nadšený. Chelsea je najlepší londýnsky klub a už ako malé dieťa som ho obdivoval,“ povedal dvadsaťtriročný Rogers, ktorý na Stamford Bridge podpísal šesťročnú zmluvu s opciou na ďalšiu sezónu.
Rogers za Aston Villu v minulej sezóne odohral 55 súťažných zápasov, v ktorých strelil 14 gólov a pridal 12 asistencií. V Premier League pomohol tímu k štvrtému miestu a spolu s ním vyhral Európsku ligu.
V reprezentácii sa Rogers predstavil na nedávnych majstrovstvách sveta, kde Anglicko obsadilo tretie miesto.
Bývalý hráč Middlesbrough doteraz odohral za národný tím 22 zápasov a strelil jeden gól.
Rogers o jeden milión libier prekonal britský rekord, ktorý od začiatku júla držal Elliot Anderson po prestupe z Nottinghamu do Manchestru City.
Predtým bolo maximom 115 miliónov libier, ktoré Real Madrid v roku 2023 zaplatil Dortmundu za Judea Bellinghama.