Chelsea vytiahla rekordnú sumu za reprezentanta. Stal sa najdrahším Britom v histórii

Morgan Rogers
Morgan Rogers (Autor: Ben Jacobs)
ČTK|21. júl 2026 o 23:42
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Zaplatila za stredopoliara 117 miliónov libier.

Anglický reprezentant Morgan Rogers prestúpil z Aston Villy do Chelsea. Londýnsky klub o tom informoval na svojej webovej stránke.

Podľa médií zaplatil za stredopoliara 117 miliónov libier a urobil z neho najdrahšieho britského futbalistu v histórii.

„Som nadšený. Chelsea je najlepší londýnsky klub a už ako malé dieťa som ho obdivoval,“ povedal dvadsaťtriročný Rogers, ktorý na Stamford Bridge podpísal šesťročnú zmluvu s opciou na ďalšiu sezónu.

Rogers za Aston Villu v minulej sezóne odohral 55 súťažných zápasov, v ktorých strelil 14 gólov a pridal 12 asistencií. V Premier League pomohol tímu k štvrtému miestu a spolu s ním vyhral Európsku ligu.

V reprezentácii sa Rogers predstavil na nedávnych majstrovstvách sveta, kde Anglicko obsadilo tretie miesto.

Bývalý hráč Middlesbrough doteraz odohral za národný tím 22 zápasov a strelil jeden gól.

Rogers o jeden milión libier prekonal britský rekord, ktorý od začiatku júla držal Elliot Anderson po prestupe z Nottinghamu do Manchestru City.

Predtým bolo maximom 115 miliónov libier, ktoré Real Madrid v roku 2023 zaplatil Dortmundu za Judea Bellinghama.

Premier League

    Morgan Rogers
    Morgan Rogers
    Chelsea vytiahla rekordnú sumu za reprezentanta. Stal sa najdrahším Britom v histórii
    dnes 23:42
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