Hviezda MS čelí škandálu s tajnou dcérou. Matka dieťaťa ho obviňuje z odmietania výživného

Francúzsky futbalista Michael Olise čelí právneho sporu o výživné pre jeho 20-mesačnú dcéru. Doteraz sa nevedelo o jej existencii, ktorú odtajnila až matka dieťaťa - Nemka marockého pôvodu.
Stalo sa tak len pár dní po návrate zo svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku, kde hráči "galského kohúta" skončili na 4. miesto po prehre s Anglickom 4:6.
Nemecké noviny Bild zverejnili svedectvo Fatimy Zonbrischerovej na titulnej strane.
Aktuálne 34-ročná žena, ktorá žije v Düsseldorfe, potvrdila, že bola s hráčom vo vzťahu pred štyrmi rokmi, keď bol hráčom Crystal Palace.
Vzťah trval dva roky a zistila, že je tehotná dva týždne po rozchode.
Test otcovstva preukázal, že Olise je otcom dieťaťa. Zonbrischerová obvinila hráča, že sa odmietol stretávať so svojou dcérou a platiť primerané výživné.
Poukázala na to, že jeho právnici pôvodne ponúkali iba 836 eur mesačne, kým to nezvýšili na 2-tisíc eur, no za dva roky vraj žiadne peniaze nedostala.
"Bolí ma vidieť jeho postoj voči svojmu dieťaťu. Nehovorí so mnou priamo, ale posiela ku mne právnikov, ktorí mu radili, aby sa s dieťaťom nestretával, a jeden z nich dokonca navrhol, aby dcére kúpil oblečenie zo second-handu," povedala pre Bild.
Oliseho právny tím sa postavil proti obvineniam a poprel ich.
Potvrdili, že hráč od začiatku ponúkal pomoc a zostáva otvorený priateľskej dohode, pričom odhalili, že Zonbrischerová požadovala mesačné výživné vo výške 60-tisíc eur pred francúzskymi súdmi, ale bezvýsledne.
Záložník Bayernu Mníchov podľa nich ponúkol zaplatiť sumu presahujúcu maximálnu zákonom povolenú cifru v Nemecku.
Načasovanie pre Oliseho nemohlo byť horšie. Na MS 2026 nazbieral najviac asistencií (7) a je spájaný s prestupom do Realu Madrid. Pre hráča, ktorý si starostlivo stráži súkromie, je toto verejné odhalenie tvrdou ranou.