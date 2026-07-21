    21.07.2026 13:00
    16. etapa
    Evian les Bains > Thonon les Bains
    26,1 km
    sport-ground-additional-data
    individuálna časovka
    Remco Evenepoel
    Red Bull - BORA - hansgrohe
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    Radosť aj smútok v jednom tíme. Kráľ Evenepoel, Pogačar prehral dve bitky za tri dni

    Remco Evenepoel sa raduje z výhry v 16. etape Tour de France 2026.
    Fotogaléria (100)
    Remco Evenepoel sa raduje z výhry v 16. etape Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|21. júl 2026 o 21:41
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    Tour de France prišla o druhé veľké meno.

    „Dnes dám do toho všetko," vravel Remco Evenepoel ešte pred štartom 15. etapy na Tour de France 2026. „Ale utorok sa pokúsim dohnať stratené a zabojovať o etapové víťazstvo."

    Belgičan mal v nedeľnej horskej skúške prekvapivo najlepšie nohy a zvíťazil pred lídrom celkového poradia Tadejom Pogačarom.

    Rovnaký - no tentokrát už očakávaný - scenár sa naplnil aj v utorok počas 16. etapy. Evenepoel totálne ovládol individuálnu časovku a vyhral druhýkrát za sebou. 

    Pred druhým Pogačarom mal náskok 28 sekúnd, pred tretím Skjelmosem až minútu a štyri sekundy. 

    „Kráľ Evenepoel dobyl Ženevské jazero," znie titulok na oficiálnej stránke Tour de France zopár minút po skončení etapy. 

    Fotogaléria z 16. etapy na Tour de France 2026
    Britský cyklista Joshua Tarling počas 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.
    Belgium's Remco Evenepoel rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Holandský cyklista Franck Van Den Broek počas individuálnej časovky 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.
    100 fotografií
    Taliansky cyklista Filippo Ganna počas individuálnej časovky 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.Belgický cyklista Jasper Philipsen počas individuálnej časovky 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.Nemecký cyklista Niklas Markl počas individuálnej časovky 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.Švajčiarsky cyklista Silvan Dillier počas individuálnej časovky 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.France's Benjamin Thomas rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Franck Van Den Broek rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Britain's Max Walker rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)A woman draws as Belgium's Edward Planckaert rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Italy's Filippo Ganna rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)A woman draws as Britain's Fred Wright rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Hugo Page rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Brent Van Moer rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Emiel Verstrynge rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Italy's Filippo Ganna rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Hugo Page rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)New Zealand's Murray Gate rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Dylan Van Baarle rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Italy's Edoardo Affini rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Jasper Philipsen rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Switzerland's Silvan Dillier rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Britains' Joshua Tarling rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Germany's Niklas Markl rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Norway's Anders Skaarseth rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spain's Javier Romo rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ireland's Ben Healy rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Mathieu van der Poel rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Žena maľuje, zatiaľčo belgický cyklista Edward Planckaert jazdí počas individuálnej časovky 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.Žena maľuje britského cyklistu Freda Wrighta počas individuálnej časovky 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Mexico's Isaac Del Toro Rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Paul Seixas rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Paul Seixas during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Germany's Florian Lipowitz during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Britain's Tom Pidcock during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Britain's Tom Pidcock during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Britain's Adam Yates rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Colombia's Egan Bernal during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Tim Wellens during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Norway's Tobias Johannessen during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Sean Quinn of the U.S. rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Tiesj Benoot rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Quinn Simmons of the U.S. rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Kevin Vauquelin rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Maxim Van Gils rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Quinten Hermans rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Matthew Riccitello of the U.S. rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Mathieu van der Poel rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Valentin Paret Peintre rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Valentin Paret Peintre rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Switzerland's Mauro Schmid rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgický cyklista Remco Evenepoel po jeho víťazstve 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France, ktorou bola individuálna časovka na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.Belgický cyklista Remco Evenepoel po jeho víťazstve 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France, ktorou bola individuálna časovka na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.Belgický cyklista Remco Evenepoel prichádza do cieľa počas 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France, ktorou bola individuálna časovka na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.Belgický cyklista Remco Evenepoel prichádza do cieľa počas 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France, ktorou bola individuálna časovka na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.Belgický cyklista Remco Evenepoel jazdí počas individuálnej časovky 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, dlhej 26,1 km vo francúzskom meste Thonon-les-Bains.Slovenia's Tadej Pogacar , wearing the best climber's dotted jersey, celebrates on the podium after the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (( (AP Photo/Thibault Camus)Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey, celebrates on the podium after the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Remco Evenepoel arrives on the podium after winning the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. ( (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Remco Evenepoel arrives on the podium after winning the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. ( (AP Photo/Thibault Camus)Photographs take pictures of Belgium's Remco Evenepoel on the podium after winning the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. ((AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, arrives on the podium after the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, arrives on the podium after the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Denmark's Mads Pedersen, wearing the best sprinter's green jersey, celebrates on the podium after the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey, celebrates on the podium after the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey, celebrates on the podium after the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey, celebrates on the podium after the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Remco Evenepoel arrives on the podium after winning the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Remco Evenepoel celebrates on the podium after winning the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Remco Evenepoel arrives on the podium after winning the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Remco Evenepoel arrives on the podium after winning the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Mexico's Isaac Del Toro crosses the finish line of the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, crosses the finish line of the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Remco Evenepoel rides to the podium after the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Mexico's Isaac Del Toro crosses the finish line of the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Remco Evenepoel rides to the podium after the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, crosses the finish line of the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, crosses the finish line of the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spain's Juan Ayuso crosses the finish line of the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spain's Juan Ayuso crosses the finish line of the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas crosses the finish line of the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas crosses the finish line of the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Victor Campenaerts crosses the finish line of the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Per Strand Hagenes crosses the finish line of the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Jonas Rickaert crosses the finish line of the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Quinn Simmons of the U.S. crosses the finish line of the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Quinn Simmons of the U.S. crosses the finish line of the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race, an indivdual time-trial with start in Evian-Les-Bains and finish in Thonon-les-Bains, France, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

    Pre tím Red Bull – BORA – hansgrohe je to ale víťazstvo s mimoriadne trpkou príchuťou.

    Počas etapy nešťastne spadol jeden z lídrov stajne Florian Lipowitz, piaty muž celkového poradia, a z pretekov musel predčasne odstúpiť. 

    Evenepoel videl trať šesťkrát

    Počas konania Tour de France sa každoročne oslavuje francúzsky štátny sviatok Deň dobytia Bastily (14. júl). Pre domácich pretekárov je to veľká udalosť a každý z nich sa snaží bojovať o etapové víťazstvo. 

    Podobný deň zažívajú počas Tour aj belgickí cyklisti, 21. júl sa totiž v krajine oslavuje ako Národný deň Belgicka. Práve v tento deň v roku 1831 zložil prísahu Leopold I., prvý belgický kráľ, čím sa oficiálne začala história nezávislého Belgického kráľovstva.

    Najslávnejšie cyklistické preteky sveta sa počas tohto dátumu konali 70-krát a úspech Belgičana v štátny sviatok je skôr výnimočný. 

    Doteraz vyhrali Belgičania v tento deň iba sedemkrát, naposledy to bol v roku 1985 Rudy Matthijs. 

    O 41 rokov neskôr úspech zopakoval Evenepoel. 

    „Vyhrať počas belgického štátneho sviatku je výnimočné. Dnes ráno som čítal, že už dlho nevyhral Belgičan, takže som veľmi hrdý, že som to dokázal práve ja," radoval sa 26-ročný pretekár. 

    VIDEO: Zábery zo 16. etapy na Tour de France 2026

    Na 26-kilometrovú trať individuálnej časovky na brehoch Ženevského jazera sa vydal ako predposledný. 

    Od prvého medzičasu ale bolo jasné, že zdolať ho bude vyžadovať nadľudské sily, ktoré napokon nemal ani Pogačar. 

    „Nehanbím sa za to, že som skončil druhý," vravel Pogačar. „Z výsledku nemôžem byť sklamaný. Mal som dobré nohy, ale Remco (Evenepoel) bol proste rýchlejší. V časovke je najlepší."

    Evenepoel zvíťazil na všetkých troch medzičasoch, vrátane druhého, ktorý končil na vrchole 9-kilometrového stúpania. 

    „Je to úžasné, bola to veľmi pekná časovka," radoval sa v cieli trojnásobný majster sveta v tejto disciplíne. V celkovom poradí si upevnil druhé miesto. 

    Trať, na ktorej predbehol Pogačara o takmer pol minúty, videl pred ostrým štartom až šesťkrát. 

    „Remco bol veľmi rýchly, je to výnimočný časovkár. Z jeho strany to bol fantastické preteky," uviedol k výkonu Belgičana manažér tímu Red Bull – BORA – hansgrohe Patxi Vila. 

    Remco Evenepoel prichádza do cieľa počas 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026.
    Remco Evenepoel prichádza do cieľa počas 16. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)

    Evenepoel mal v cieli rodičov aj manželku, ktorí v nedeľu zmeškali jeho prvé tohtoročné víťazstvo na Tour. 

    „Dva mesiace pracoval s novým trénerom, absolvoval sústredenia, vynechal niekoľko pretekov. Ukazuje sa, že to bol správny prístup. Nový tréner, upravená strava – rozhodovali detaily. Je vo výbornej forme a vyzerá naozaj skvelo," hodnotil otec Patrick. 

    „Ak skončí druhý, bude to dôkaz, že jeho tvrdá práca bola odmenená a možno sa v budúcnosti bude môcť pozerať ešte vyššie." 

    Podľa otca Patricka Evenepoelovi dodal silu aj fakt, že dnes sa v Belgicku oslavuje štátny sviatok.

    „Keď zaznie štátna hymna, je to podobný pocit, ako keď sa hrá hymna Ligy majstrov. Je to výnimočná melódia, ktorá vás vždy chytí za srdce," dodal. 

    Red Bull prišiel o dobrú kartu

    „Je to zvláštny pocit," dodal pri hodnotení etapy manažér stajne Red Bull – BORA – hansgrohe Vila. 

    „Vyhrali sme, ale stratili sme Floriana (Lipowitza). Je v nemocnici a uvidíme, čo ako na tom je. Snáď sa čoskoro uzdraví. Stáva sa to, keď idete naplno. Možno že to zle vyhodnotil."

    Dvadsaťpäťročnému Nemcovi sa v záverečných kilometroch pri vysokej rýchlosti v pravotočivej zákrute šmyklo predné koleso. Lipowitz tvrdo dopadol na pravú stranu tela a podľa všetkého si pri páde udrel hlavu o obrubník.

    VIDEO: Pád Floriana Lipowitza

    Hoci sa chvíľu po páde postavil, na bicykel si už nesadol. Následne vošiel do sanitky s pravou rukou v závese. S podozrením na zlomeninu kľúčnej kosti ho previezli do nemocnice. 

    Tím Red Bull neskôr informoval, že Lipowitz má zlomeninu kľúčnej kosti.

    Lipowitz na vlaňajšej Tour získal prekvapivo 3. miesto v celkovom poradí a na tohtoročné pódium strácal pred 16. etapou menej ako minútu. 

    Po Jonasovi Vingegaardovi, ktorý spadol počas nedeľnej etapy a musel tiež odstúpiť, prišla Tour o druhé veľké meno. 

    „Je naozaj smutné vidieť ho v takejto situácii,“ povedal športový riaditeľ tímu Red Bull Klaas Lodewyck. 

    „Sú to zmiešané pocity. Sme nadšení z Remcovho víťazstva, ale strata Lipowitza je pre nás veľkou ranou. Bola to jedna z našich dobrých kariet a teraz je preč." 

    „Je to pre nás horkosladká pilulka,“ povedal Evenepoel. Hoci spoločné líderstvo s Lipowitzom na začiatku Tour prinášalo v tíme isté napätie, v treťom týždni pretekov by sa Belgičan o pomoc svojho tímového kolegu v horách určite rád oprel.

    Evenepoel nemal počas časovky informácie o nehode nemeckého kolegu, no tím ho upozorňoval, aby v spomínanej zákrute spomalil. 

    „Až potom v cieli mi povedali, že Lipo spadol a v pretekoch končí," dodal Evenepoel. 

    Na úplne rovnakom mieste zaváhal aj Pogačar. Pádu sa vyhol na poslednú chvíľu. 

    VIDEO: Pogačarove zaváhanie na rovnakom mieste, kde spadol Lipowitz

    „Jazdil veľmi spoľahlivo a tretí týždeň by mu určite vyhovoval. Aj pre Red Bull by bolo výhodou, keby mohli tvrdo pracovať s dvomi jazdcami.

    Je to skvelý chlap a mrzí ma, že prišiel o Tour, najmä takýmto spôsobom. Spadnúť je hrozné. Dúfam, že sa čoskoro zotaví," uviedol po etape líder celkového poradia. 

    Napriek tomu, že Pogačar s Evenepoelom prehral v priebehu troch dní dva súboje, do záverečných piatich etáp si vezie pohodlný náskok 4 minúty a 32 sekúnd. 

    V stredu čaká na pelotón 174-kilometrová rovinatá etapa. Od štvrtku sú na programe tri horské etapy v Alpách, ktoré napokon rozhodnú o víťazovi 113. ročníka Tour de France. 

    Celkové poradia po 16. etape

    Žltý dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    56:14:18 h

    2.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:32 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 6:51 min

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 7:11 min

    5.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 9:22 min

    6.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 10:14 min

    7.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 12:50 min

    8.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro

    + 12:58 min

    9.

    FRA

    Jordan Jegat

    TotalEnergies

    + 22:50 min

    10.

    CHE

    Yannis Voisard

    Tudor Pro

    + 24:18 min

    Zelený dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl-Trek

    417 b

    2.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    386 b

    3.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    361 b

    4.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    271 b

    5.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    210 b

    6.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    161 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    159 b

    8.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    129 b

    9.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    123 b

    10.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    121 b

    Bodkovaný dres:

    aktualizujeme

    Biely dres:

    aktualizujeme

    Tímová klasifikácia:

    aktualizujeme

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    22.07.2026
    13:20
    17. etapa
    Chambery > Voiron
    174,7 km
    rovinatý
    rovinatý
    23.07.2026
    12:35
    18. etapa
    Voiron > Orciers-Merlette
    185,2 km
    hornatý
    hornatý
    24.07.2026
    14:00
    19. etapa
    Gap > Alpe d'Huez
    127,9 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Remco Evenepoel sa raduje z výhry v 16. etape Tour de France 2026.
    Remco Evenepoel sa raduje z výhry v 16. etape Tour de France 2026.
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Remco Evenepoel sa raduje z výhry v 16. etape Tour de France 2026.
    Remco Evenepoel sa raduje z výhry v 16. etape Tour de France 2026.
    Radosť aj smútok v jednom tíme. Kráľ Evenepoel, Pogačar prehral dve bitky za tri dni
    Martin Turčindnes 21:413
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