Radosť aj smútok v jednom tíme. Kráľ Evenepoel, Pogačar prehral dve bitky za tri dni

„Dnes dám do toho všetko," vravel Remco Evenepoel ešte pred štartom 15. etapy na Tour de France 2026. „Ale utorok sa pokúsim dohnať stratené a zabojovať o etapové víťazstvo."
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Belgičan mal v nedeľnej horskej skúške prekvapivo najlepšie nohy a zvíťazil pred lídrom celkového poradia Tadejom Pogačarom.
Rovnaký - no tentokrát už očakávaný - scenár sa naplnil aj v utorok počas 16. etapy. Evenepoel totálne ovládol individuálnu časovku a vyhral druhýkrát za sebou.
Pred druhým Pogačarom mal náskok 28 sekúnd, pred tretím Skjelmosem až minútu a štyri sekundy.
„Kráľ Evenepoel dobyl Ženevské jazero," znie titulok na oficiálnej stránke Tour de France zopár minút po skončení etapy.
Pre tím Red Bull – BORA – hansgrohe je to ale víťazstvo s mimoriadne trpkou príchuťou.
Počas etapy nešťastne spadol jeden z lídrov stajne Florian Lipowitz, piaty muž celkového poradia, a z pretekov musel predčasne odstúpiť.
Evenepoel videl trať šesťkrát
Počas konania Tour de France sa každoročne oslavuje francúzsky štátny sviatok Deň dobytia Bastily (14. júl). Pre domácich pretekárov je to veľká udalosť a každý z nich sa snaží bojovať o etapové víťazstvo.
Podobný deň zažívajú počas Tour aj belgickí cyklisti, 21. júl sa totiž v krajine oslavuje ako Národný deň Belgicka. Práve v tento deň v roku 1831 zložil prísahu Leopold I., prvý belgický kráľ, čím sa oficiálne začala história nezávislého Belgického kráľovstva.
Najslávnejšie cyklistické preteky sveta sa počas tohto dátumu konali 70-krát a úspech Belgičana v štátny sviatok je skôr výnimočný.
Doteraz vyhrali Belgičania v tento deň iba sedemkrát, naposledy to bol v roku 1985 Rudy Matthijs.
O 41 rokov neskôr úspech zopakoval Evenepoel.
„Vyhrať počas belgického štátneho sviatku je výnimočné. Dnes ráno som čítal, že už dlho nevyhral Belgičan, takže som veľmi hrdý, že som to dokázal práve ja," radoval sa 26-ročný pretekár.
VIDEO: Zábery zo 16. etapy na Tour de France 2026
Na 26-kilometrovú trať individuálnej časovky na brehoch Ženevského jazera sa vydal ako predposledný.
Od prvého medzičasu ale bolo jasné, že zdolať ho bude vyžadovať nadľudské sily, ktoré napokon nemal ani Pogačar.
„Nehanbím sa za to, že som skončil druhý," vravel Pogačar. „Z výsledku nemôžem byť sklamaný. Mal som dobré nohy, ale Remco (Evenepoel) bol proste rýchlejší. V časovke je najlepší."
Evenepoel zvíťazil na všetkých troch medzičasoch, vrátane druhého, ktorý končil na vrchole 9-kilometrového stúpania.
„Je to úžasné, bola to veľmi pekná časovka," radoval sa v cieli trojnásobný majster sveta v tejto disciplíne. V celkovom poradí si upevnil druhé miesto.
Trať, na ktorej predbehol Pogačara o takmer pol minúty, videl pred ostrým štartom až šesťkrát.
„Remco bol veľmi rýchly, je to výnimočný časovkár. Z jeho strany to bol fantastické preteky," uviedol k výkonu Belgičana manažér tímu Red Bull – BORA – hansgrohe Patxi Vila.
Evenepoel mal v cieli rodičov aj manželku, ktorí v nedeľu zmeškali jeho prvé tohtoročné víťazstvo na Tour.
„Dva mesiace pracoval s novým trénerom, absolvoval sústredenia, vynechal niekoľko pretekov. Ukazuje sa, že to bol správny prístup. Nový tréner, upravená strava – rozhodovali detaily. Je vo výbornej forme a vyzerá naozaj skvelo," hodnotil otec Patrick.
„Ak skončí druhý, bude to dôkaz, že jeho tvrdá práca bola odmenená a možno sa v budúcnosti bude môcť pozerať ešte vyššie."
Podľa otca Patricka Evenepoelovi dodal silu aj fakt, že dnes sa v Belgicku oslavuje štátny sviatok.
„Keď zaznie štátna hymna, je to podobný pocit, ako keď sa hrá hymna Ligy majstrov. Je to výnimočná melódia, ktorá vás vždy chytí za srdce," dodal.
Red Bull prišiel o dobrú kartu
„Je to zvláštny pocit," dodal pri hodnotení etapy manažér stajne Red Bull – BORA – hansgrohe Vila.
„Vyhrali sme, ale stratili sme Floriana (Lipowitza). Je v nemocnici a uvidíme, čo ako na tom je. Snáď sa čoskoro uzdraví. Stáva sa to, keď idete naplno. Možno že to zle vyhodnotil."
Dvadsaťpäťročnému Nemcovi sa v záverečných kilometroch pri vysokej rýchlosti v pravotočivej zákrute šmyklo predné koleso. Lipowitz tvrdo dopadol na pravú stranu tela a podľa všetkého si pri páde udrel hlavu o obrubník.
VIDEO: Pád Floriana Lipowitza
Hoci sa chvíľu po páde postavil, na bicykel si už nesadol. Následne vošiel do sanitky s pravou rukou v závese. S podozrením na zlomeninu kľúčnej kosti ho previezli do nemocnice.
Tím Red Bull neskôr informoval, že Lipowitz má zlomeninu kľúčnej kosti.
Lipowitz na vlaňajšej Tour získal prekvapivo 3. miesto v celkovom poradí a na tohtoročné pódium strácal pred 16. etapou menej ako minútu.
Po Jonasovi Vingegaardovi, ktorý spadol počas nedeľnej etapy a musel tiež odstúpiť, prišla Tour o druhé veľké meno.
„Je naozaj smutné vidieť ho v takejto situácii,“ povedal športový riaditeľ tímu Red Bull Klaas Lodewyck.
„Sú to zmiešané pocity. Sme nadšení z Remcovho víťazstva, ale strata Lipowitza je pre nás veľkou ranou. Bola to jedna z našich dobrých kariet a teraz je preč."
„Je to pre nás horkosladká pilulka,“ povedal Evenepoel. Hoci spoločné líderstvo s Lipowitzom na začiatku Tour prinášalo v tíme isté napätie, v treťom týždni pretekov by sa Belgičan o pomoc svojho tímového kolegu v horách určite rád oprel.
Evenepoel nemal počas časovky informácie o nehode nemeckého kolegu, no tím ho upozorňoval, aby v spomínanej zákrute spomalil.
„Až potom v cieli mi povedali, že Lipo spadol a v pretekoch končí," dodal Evenepoel.
Na úplne rovnakom mieste zaváhal aj Pogačar. Pádu sa vyhol na poslednú chvíľu.
VIDEO: Pogačarove zaváhanie na rovnakom mieste, kde spadol Lipowitz
„Jazdil veľmi spoľahlivo a tretí týždeň by mu určite vyhovoval. Aj pre Red Bull by bolo výhodou, keby mohli tvrdo pracovať s dvomi jazdcami.
Je to skvelý chlap a mrzí ma, že prišiel o Tour, najmä takýmto spôsobom. Spadnúť je hrozné. Dúfam, že sa čoskoro zotaví," uviedol po etape líder celkového poradia.
Napriek tomu, že Pogačar s Evenepoelom prehral v priebehu troch dní dva súboje, do záverečných piatich etáp si vezie pohodlný náskok 4 minúty a 32 sekúnd.
V stredu čaká na pelotón 174-kilometrová rovinatá etapa. Od štvrtku sú na programe tri horské etapy v Alpách, ktoré napokon rozhodnú o víťazovi 113. ročníka Tour de France.
Celkové poradia po 16. etape
Žltý dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
56:14:18 h
2.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:32 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 6:51 min
4.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 7:11 min
5.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 9:22 min
6.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 10:14 min
7.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 12:50 min
8.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro
+ 12:58 min
9.
Jordan Jegat
TotalEnergies
+ 22:50 min
10.
Yannis Voisard
Tudor Pro
+ 24:18 min
Zelený dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl-Trek
417 b
2.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
386 b
3.
Biniam Girmay
NSN Cycling
361 b
4.
Max Kanter
XDS Astana
271 b
5.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
210 b
6.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
161 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
159 b
8.
Anthony Turgis
TotalEnergies
129 b
9.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
123 b
10.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
121 b
Bodkovaný dres:
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Biely dres:
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Tímová klasifikácia:
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