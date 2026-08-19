Slovan ukázal svoju silu len v úvode. Čerepkai okorenil svoj debut proti Celje jediným gólom

Uprostred vpravo Roman Čerepkai (Slovan) sa teší z gólu na 1:0 počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje.
Fotogaléria (37)
Uprostred vpravo Roman Čerepkai (Slovan) sa teší z gólu na 1:0 počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|19. aug 2026 o 22:54
ShareTweet38

Slovan neudržal svoj náskok ani do konca prvého polčasu.

Liga majstrov - 1. zápas play-off

ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 1:1 (1:1)

Góly: 15. Čerepkai - 41. Avdyli

Rozhodovali: Zwayer - Kempter, Kimmeyer (všetci Nem.)

ŽK: Bajrič, Blackman - Avdyli, Zabukovnik

Diváci: 21.640

Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez (84. Ibrahim), Pokorný, Mustafič (70. Macuoka) - Barseghjan (84. Šporar), Čerepkai (62. Yirajang), Camara (70. Kianga)

Celje: Leban - Ivanšek (58. Verbič), Hrka, Tutyškinas, Širvys (77. Diounkou) - Kvesič (86. Dukuly), Zabukovnik, Daniel (77. Čalušič) - Sešlar, Kučys (58. Kotnik), Avdyli

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v úvodnom zápase play off Ligy majstrov s NK Celje 1:1.

Postup do ligovej fázy najprestížnejšej klubovej súťaže sveta sa tak pokúsia vybojovať v budúcotýždňovej odvete v Slovinsku, ktorá je na programe v stredu 26. augusta o 21.00 h.

V 15. minúte otvoril skóre stretnutia Roman Čerepkai, ktorý dostal šancu v základnej zostave len dva dni po príchode do tímu.

Krátko pred odchodom do šatní sa o vyrovnanie postaral Milot Avdyli a druhý polčas už presný zásah nepriniesol.

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - NK Celje (play-off Ligy majstrov)
Cristian Martínez (ŠK Slovan) a Milot Avdyli (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov.
Vítos Campelos (NK Celie) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje.
Tréner ŠK Slovan Touré Yaya a tréner Vítos Campelos (NK Celie) sa vítajú pred prvým zápasom play off Ligy majstrov.
Na snímke zľava Alen Mustafič (Slovan) a Milot Avdyli (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAX
37 fotografií
Na snímke spredu Cesar Blackman (Slovan) a Mario Kvesič (Celje) v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke zľava Roman Čerepkai (Slovan) a Darko Hrka (Celje) v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke zľava Alen Mustafič (Slovan) a Svitar Sešlar (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke tréner Celje Vítor Campelos počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke tréner Slovana Yaya Touré počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke tréner Slovana Yaya Touré počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke gólová radosť hráčov Celje počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke sprava Tigran Barseghjan (Slovan) a Artemius Trtyškinas (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke uprostred vpravo Roman Čerepkai (Slovan) sa teší z gólu na 1:0 počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke uprostred vpravo Roman Čerepkai (Slovan) sa teší z gólu na 1:0 počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke Roman Čerepkai (Slovan) sa raduje z gólu počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke gólová radosť Slovanistov počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke gólová radosť Slovanistov počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke tréner ŠK Slovan Touré Yaya počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke fanúšikovia počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke fanúšikovia počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke huslistka Daniela Lovlin hrá oslavnú pieseň pred prvým zápasom play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke gólová radosť hráčov Slovana po úvodnom góle počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke gólová radosť Slovanistov, sprava Tigran Barseghjan, Sandro Cruz, Peter Pokorný a Roman Čerepkai počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXSprava dáva gól Roman Čerepkai (Slovan), obranca Darko Hrka, Papa Daniel a brankár Jean-Luk Leban (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov.Na snímke dole Kenan Bajrič (Slovan) a hore Svitar Sešlar (Celje) v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke sprava Daiki Matsuoka (Slovan), Benjamin Verbič a Svitar Sešlar (obaja Celje) v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke sprava Daiki Matsuoka (Slovan) a Milot Avdyli (Celje) v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke sprava Daiki Matsuoka (Slovan) a Milot Avdyli (Celje) v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke sprava Rahim Ibrahim (Slovan) a Darko Hrka (Celje) v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke zľava Kenan Bajrič (Slovan) a hlavný rozhodca Felix Wayer mu udeľuje žltú kartu v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke vľavo Roman Čerepkai (Slovan) a vpravo tréner Slovana Yaya Touré počas striedania v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke tréner Celje Vítor Campelo reaguje počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke uprostred Tigran Barseghjan (Slovan), vľavo Milot Avdyli a vpravo Mark Zabukovnik (obaja Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke fanúšikovia počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke zľava Tigran Barseghjan (Slovan) a Papa Daniel (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke hore sprava Sandro Cruz (Slovan) a Armandas Kučys (Celje) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAXNa snímke gólová radosť, sprava strelec gólu Roman Čerepkai a César Blackman (obaja Slovan) počas prvého zápasu play off Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 19. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Liga - majstrov - LM - 1.zápas - play - off - Slovan - Celje - BAX

Slovan bojuje o druhú účasť v hlavnej časti Ligy majstrov, v ktorej sa dosiaľ jediný raz predstavil v sezóne 2024/2025.

V tabuľke vtedy obsadil predposledné 35. miesto bez zisku bodu. Neúspešný tím z tohto dvojzápasu bude hrať ligovú fázu Európskej ligy.

Priebeh zápasu

I. polčas:

„Belasí“ začali zostra. Barseghjan napravo vysunul Čerepkaia a čerstvá posila bratislavského tímu mohla už po štyroch minútach otvoriť skóre, lobom však namierila kúsok od vzdialenejšej žrdi.

Slovan bol aktívnejší najmä po krídlach. V 15. minúte poslal výbornú prihrávku do pokutového územia Barseghjan, na ňu si nabehol Martinez a loptu pred Lebanom upratal do siete Čerepkai – 1:0.

VIDEO: Roman Čerepkai a jeho gól na 1:0

Na druhej strane zahrávalo Celje zaujímavý priamy kop, ale Ivanšekovu strelu Takáč bez problémov vyboxoval do bezpečia.

O pár minút sa dostal do nebezpečnej pozície Kvesič, Takáč skončil na zemi, no v defenzívnych radoch zaúradoval Blackman.

Pred koncom prvého polčasu však predsa nastala radosť v slovinskom tíme, keď Avdyli prenikol do šestnástky a vyrovnal peknou obaľovačkou do pravého horného rohu.

VIDEO: Roman Čerepkai

II. polčas:

Po zmene strán bolo viac na lopte Celje, smerom do ofenzívy mu však chýbala kreativita a výraznejšiu príležitosť si nevypracovalo.

V 58. minúte vybojoval priamy kop Barseghjan a jeho pokus hlavičkoval nad bránu Mustafič.

Po hodine hry v šestnástke pohrozili striedajúci Verbič s Kotnikom a situáciu hasil Takáč. Tréner Toure poslal do hry Macuoku s Kiangom, ale hra sa kúskovala a domáci sa nevedeli dostať do tempa.

Desať minút pred koncom riadneho hracieho času to po pravej strane skúsil Macuoka, no Leban bol pozorný.

V závere prišiel na trávnik uzdravený domáci kapitán Šporar, záverečný tlak domácich však nenastal a v odvete v Slovinsku sa bude začínať odznova.

Hlasy po zápase

Roman Čerepkai, útočník Slovana: „Mám zmiešané pocity. Som rád za gól, ale myslím si, že sme dnes mohli uhrať lepší výsledok a ísť s nejakým náskokom do odvety. Počas nástupu na trávnik som si to strašne užíval a dostal som sa do eufórie, stres som nepociťoval. V odvete bude potrebné zlepšiť výkon, myslím si, že máme na viac. Treba dať gól a žiadny nedostať.“

Peter Pokorný, stredopoliar Slovana: „Bol to vyrovnaný zápas od začiatku až do konca. Myslím si, že v prvom polčase sme boli trochu agresívnejší, dali sme do toho viac. V druhom polčase tam bola nedôslednosť, robili sme viac individuálnych chýb, na to si musíme dať pozor. Musíme to zlepšiť v druhom zápase. Je to v našich rukách. Keď budeme hrať našu hru, môžeme to zvládnuť. Nevadí, je to za nami, už to nezmeníme. Do Celje ideme vyhrať.“

Andraž Šporar, útočník Slovana: „Vedeli sme, že to nebude ľahký zápas. Je to play off, očakávali sme taký duel. Prvých 20-30 minút sme boli oveľa lepší, mali sme dať vtedy druhý gól. Nevadí, 1:1, všetko je otvorené. V odvete bude dôležité dať gól a neinkasovať, to by bolo perfektné. Musíme trochu pridať, Celje je dobrý tím, musíme byť nebezpečnejší smerom dopredu. Do Slovinska sa teším, urobíme všetko pre postup.“

Liga majstrov

Liga majstrov

    Hráč Celticu Camilo Duran (druhý zľava) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil druhý gól proti LASK-u v prvom zápase play off Ligy majstrov Celtic Glasgow – LASK Linz.
    Hráč Celticu Camilo Duran (druhý zľava) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil druhý gól proti LASK-u v prvom zápase play off Ligy majstrov Celtic Glasgow – LASK Linz.
    Celtic je len krok od Ligy majstrov. Bodö/Glimt prišlo o nulu až v závere
    st 23:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Slovan ukázal svoju silu len v úvode. Čerepkai okorenil svoj debut proti Celje jediným gólom