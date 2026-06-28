Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - pondelok 29. jún (19. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú devätnástym hracím dňom.
Skupinová fáza sa skončila a svetový šampionát pokračuje vyraďovacími bojmi.
Pondelkový program šestnásťfinále otvorí duel Brazílie s Japonskom, ktorý je na programe od 19.00 hod. Zápas hostí štadión NRG Stadium v Houstone.
Následne budú v akcii reprezentanti Nemecka, ktorí sa od 22:30 stretnú s Paraguajom. Tento duel sa odohrá na Gillette Stadium vo Foxborough.
Hrací deň zakončí šláger Holandska s Marokom, ktorý má plánovaný výkop o 3.00 hod na štadióne Estadio BBVA v Monterrey.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Brazília - Japonsko
Brazília patrí medzi najnebezpečnejšie tímy na turnaji, pravidelne si vytvára veľké množstvo šancí a vďaka technicky výborne vybaveným hráčom dokáže skórovať prakticky proti každému súperovi. Zároveň však pri útočnom štýle hry často vysúva obranu veľmi vysoko, čo otvára priestor na rýchle protiútoky.
Japonsko je presne tím, ktorý vie takéto situácie využívať. Hrá vo vysokom tempe, je veľmi disciplinované a v prechodovej fáze patrí medzi najnebezpečnejšie mužstvá. Proti silným súperom sa nesnaží len brániť, ale po zisku lopty okamžite vyráža dopredu a dokáže si vytvoriť kvalitné šance. Na majstrovstvách sveta už viackrát ukázalo, že vie skórovať aj proti favoritom. Ak Brazília prevezme kontrolu nad zápasom, Japonci budú mať priestor na brejky, a práve tie môžu priniesť ich gól.
Analýza: Nemecko - Paraguaj
Nemecko síce skupinou neprešlo úplne bez problémov, keď po výbornom štarte prišla prehra 1:2 s Ekvádorom, ale stále ide o mužstvo s obrovskou kvalitou. Už v prvom zápase rozstrieľalo Curacao 7:1 a ukázalo, aký obrovský ofenzívny potenciál má. Tréner Julian Nagelsmann má k dispozícii hráčov ako Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz či Deniz Undav, ktorý je zatiaľ s tromi gólmi najlepším strelcom tímu na turnaji. Nemecké médiá aj samotný realizačný tím pred osemfinále hovoria o tom, že hviezdy musia zabrať a tím musí ísť na maximum.
Paraguaj postúpil medzi najlepších 32 tímov ako jeden z najlepších tímov z tretích miest. Po vysokej prehre 1:4 s USA sa dokázal zdvihnúť, zdolal Austráliu 1:0 a remizoval s Tureckom. Tréner Gustavo Alfaro postavil úspech na organizovanej obrane a disciplinovanej hre, ale proti Nemecku bude Paraguaj pod podstatne väčším tlakom ako v skupine.
Myslím si, že práve to bude rozhodujúce. Paraguaj vie byť nepríjemný, no v ofenzíve nemá takú palebnú silu ako európske veľmoci. Na druhej strane, Nemecko vytvára veľké množstvo šancí a v zápase, kde už neexistuje priestor na chybu, očakávam maximálne sústredený výkon.
Paraguaj sa bude snažiť držať krok čo najdlhšie, ale kvalita v strede poľa a na krídlach je jednoznačne na strane Nemcov.
Analýza: Holandsko - Maroko
Holandsko je síce miernym favoritom, no Maroko už dlhodobo ukazuje, že proti silným reprezentáciám vie byť mimoriadne nebezpečné. Holanďania hrajú útočný futbal, snažia sa držať loptu, vytvárať tlak a pravidelne si vypracujú veľké množstvo šancí. Ich ofenzíva patrí medzi najsilnejšie na turnaji, no pri vysokom postavení obrany sa občas objavia medzery, ktoré dokáže kvalitný súper využiť.
Maroko je mužstvo, ktoré sa výborne cíti v zápasoch proti favoritom. Má rýchlych hráčov, kvalitný prechod do útoku a vie potrestať každú chybu súpera. Stačí jedna vydarená protiútoková akcia alebo štandardná situácia a dokáže skórovať prakticky proti komukoľvek. Ak Holandsko prevezme iniciatívu, Maroko bude mať priestor na svoje silné stránky, čo môže viesť k otvorenému zápasu s množstvom šancí na oboch stranách.