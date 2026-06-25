Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - piatok 26. jún (16. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú šestnástym hracím dňom.
Piatkové dianie na svetovom šampionáte otvoria zhodne o 21.00 h záverečné zápasy skupiny I.
Na štadióne vo Foxborough proti sebe nastúpia v najväčšom šlágri Nórsko a Francúzsko, v Toronte zabojuje Senegal o postup proti Iraku.
Následne o 2:00 sa odohrajú zápasy v skupine H, Kapverdy v Houstone nastúpia proti Saudskej Arábii a Uruguaj si v rovnakom čase zmeria sily so Španielskom na štadióne v Zapopane.
Deň uzavrú záverečné duely v skupine G, ktoré sú na programe od 5:00. Egypt zabojuje o postup proti Iránu, Nový Zéland vyzve reprezentáciu Belgicka.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Senegal - Irak
V zápase Senegal - Irak sa gólom presadí Nicolas Jackson.
- tento stále len 25-ročný útočník, inak hráč Bayernu Mníchov, na MS na gól čaká
- proti Francúzsku odohral 83 minút, pripísal si jeden strelecký pokus a až 14 súbojov
- tie súboje spomínam zámerne, nakoľko devízou tohto útočníka je jeho sila
- pred bránou súpera sa dokáže silovo presadiť a myslím si, že proti Iraku by toto na nich platiť malo
- proti Nórsku odohral Jackson celý zápas a už mal na konte celkovo tri strely
- zápas od zápasu teda stupňuje svoju streleckú aktivitu, má to však zrejme súvis aj so silou súpera
- Les Bleus beriem predsa len ako top tím danej skupiny, následne je to Nórsko a potom Senegal pred Irakom
- Jackson by mal rozhodne nastúpiť v základe, veď Senegal sa víťazstvom, ktoré mimochodom samozrejme očakávam, môže dostať do play off z 3.miesta
- na postup je však treba zapracovať aj na skóre, no a keďže Senegal ho má aktuálne -3, tu nastupuje Nicolas Jackson
- Jackson odohral v tejto sezóne za Bayern v Bundeslige 23 zápasov a vsietil 8 gólov, v Lige majstrov to boli 3 góly v 10 zápasoch
- pred pôsobením v Bayerne sa dokázal Jackson strelecky presadzovať aj v Premier League v drese Chelsea, ja mu rozhodne verím aj v drese Senegalu proti Iraku
- zároveň mám tento tip istený aj gólom jeho prípadného náhradníka
Analýza: Nórsko - Francúzsko
Oba tímy majú po 6 bodov. Postup teda mali jasný už pred týmto zápasom. Pôjde iba o to, kto postúpi z 1. miesta. Francúzi sú favoritmi a určite sa budú snažiť poslať na diaľku trojbodový darček trénerovi Deschampsovi, ktorý odcestoval domov na pohreb svojej matky. Pôjde aj o mikrosúboj dvoch elitných kanonierov - Mbappého a Haalanda. Obaja zatiaľ mali dvojgólové predstavenia. Ak im forma vydrží, tak by sa mohli strelecky presadiť aj vo vzájomnom zápase. Aj preto si myslím, že by mohli padnúť góly na oboch stranách.
Analýza: Uruguaj - Španielsko
Súboj krajín, ktoré vedia, ako chutí titul pre majstra sveta. Uruguaj sa tešil dokonca dvakrát (1930, 1950), Španieli zatiaľ len raz (2010), ale aj teraz patria medzi hlavných favoritov. Na úvod turnaja šokovali bezgólovou remízou s Kapverdami, tie však medzičasom obrali o dva body aj Juhoameričanov. Španieli sa už stihli nakopnúť proti Saudskej Arábii (4:0) a aj v konfrontácii s nevýrazným a často chybujúcim Uruguajom by mali ťahať za dlhší koniec povrazu. Lamine Yamal skóroval už aj proti Saudom a ak sa niekto presadí v poslednom zápase skupiny, bude to on.
Analýza: Nový Zéland - Belgicko
Nový Zéland bude mať menej ako 2 roky v prvom polčase.
Belgicko je mužstvo, ktoré si proti papierovo slabším súperom zvykne držať loptu dlhé časové úseky a kontrolovať tempo hry. Očakáva sa, že väčšina prvého polčasu sa bude odohrávať na polovici Nového Zélandu, pričom Belgičania budú diktovať hru a vytvárať si tlak smerom dopredu. Ak bude mať favorit výraznú prevahu v držaní lopty, príležitostí na útočné výpady Nového Zélandu bude minimum.
Práve rohové kopy sú štatistika, ktorá veľmi úzko súvisí s počtom útokov a pobytom na súperovej polovici. Nový Zéland pravdepodobne nebude schopný vytvárať súvislý tlak a väčšina jeho akcií môže končiť ešte pred pokutovým územím Belgicka. Na získanie dvoch alebo viacerých rohov by potreboval niekoľko nebezpečných útokov, čo proti kvalitnej belgickej obrane nebude jednoduché.
Ďalším faktorom je herný štýl Belgicka. Favorit sa snaží súpera držať ďaleko od vlastnej brány a po strate lopty rýchlo napáda. To výrazne obmedzuje počet situácií, v ktorých sa outsider dostane do priestoru na centre alebo strely z blokovaných pozícií, teda do situácií, z ktorých najčastejšie vznikajú rohové kopy.