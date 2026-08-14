Zapletalová po zlate nekončí. Kto sú súperky slovenskej štafety?

Slovenskú ženskú štafetu čaká na majstrovstvách Európy v atletike 2026 rozbeh na 4x400 metrov, ktorý je na programe v piatok, 14. augusta o 12.35 hod.
Do súťaže je nominovaná šestica pretekárok, na trať však môžu nastúpiť len štyri z nich.
Najzvučnejším menom je Emma Zapletalová, ktorá na tomto šampionáte získala zlato v behu na 400 metrov cez prekážky. V aktuálnej sezóne vyhrala štyri preteky Diamantovej ligy a stala sa aj majsterkou Slovenska na 200 metrov v národnom rekorde.
Zostavu dopĺňa Daniela Ledecká, ktorá s ňou zdieľala už jednu disciplínu. V behu na 400 metrov cez prekážky sa prebojovala do semifinále, kde obsadila nepostupové piate miesto.
Ďalším skúseným menom je Gabriela Gajanová, obhajkyňa striebra na 800 metrov, ktorej tohtoročná púť skončila v prvom semifinále.
Do štvorice sa môže dostať aj Viktória Korbová, pre ktorú je Birmingham premiérovým európskym šampionátom, na dvestovke skončila v treťom rozbehu šiesta a celkovo obsadila 17. miesto.
Nominácia počíta aj s Martinou Segečovou a Rebeccou Slezákovou, ktoré doteraz na tohtoročných majstrovstvách Európy nezasiahli.
Slovenky pobežia vo štvrtej dráhe a do rozbehu idú so sezónnym maximom 3:29,87, ktoré je zároveň ich národným rekordom. Spomedzi ôsmich tímov v prvom rozbehu je to šiesty najrýchlejší čas.
Najväčším favoritom je Španielsko zo šiestej dráhy, ktorého sezónne maximum 3:21,25 je zhodné s národným rekordom a zároveň druhé najlepšie v Európe v tomto roku.
Len o tri stotiny pomalší čas 3:21,28 má Veľká Británia z piatej dráhy, ktorá figuruje v európskych tabuľkách hneď za Španielskom.
Ambície má aj Írsko z ôsmej dráhy so sezónnym časom 3:23,83.
Nasleduje Francúzsko zo siedmej dráhy s výkonom 3:24,48 a Poľsko z deviatej s časom 3:26,17.
Pomalšie sezónne maximá než Slovenky majú len Belgicko z tretej dráhy a Fínsko z druhej.
Do finále postupujú prvé tri tímy z každého rozbehu a k nim sa pridajú ďalšie dva podľa času.
Dopoludňajší blok piateho dňa budete môcť sledovať na STVR Šport či Eurosporte. Online prenos bude dostupný na Sportnet.sk.
Pozrite si súperky slovenskej štafety na 4x400 metrov v rozbehu na ME v atletike 2026.
Dráha
Krajina
Národný rekord
Sezónne maximum
2
3:25.87
3:32.10
3
3:22.12
3:32.04
4
3:29.87
3:29.87
5
3:19.72
3:21.28
6
3:21.25
3:21.25
7
3:21.41
3:24.48
8
3:19.90
3:23.83
9
3:20.53
3:26.17