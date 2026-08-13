DAC ukázal inú tvár. O rok snáď nedostaneme takého súpera ako Twente, vravel tréner

Oba tímy vedeli, že odveta bude iba formalitou. DAC Dunajská Streda však chcel po debakli napraviť reputáciu.
V 3. predkole kvalifikácie Konferenčnej ligy žlto-modrí prehrali vonku s Twente Enschede vysoko 0:6, doma však dokázali remizovať s holandským súperom 3:3.
„Ukázali sme inú tvár. Po minulom týždni to bol náš hlavný cieľ,“ zdôraznil tréner Dunajskostredčanov Robert Klauss.
Holanďanov bolo počuť
Boli časy, keď v Dunajskej Strede bolo na prípravných zápasoch viac ľudí ako vo štvrtok večer na odvete 3. predkola kvalifikácie Konferenčnej ligy.
Po jednoznačnom víťazstve Twente Enschede 6:0 v prvom zápase však bola odveta už len tréningovým zápasom.
Oficiálna návšteva bola 3225 divákov, ale mnohí permanentkári ostali doma.
Obaja tréneri poslali na trávnik značne zmenené základné zostavy. V tíme DAC boli štyria noví hráči v porovnaní so základnou jedenástkou spred týždňa, medzi nimi aj 18-ročný Martin Jenčuš.
U Holanďanov ostali v základe iba piati hráči z prvého zápasu. Obraz hry však bol veľmi podobný. Twente sa ujalo vedenia v 7. minúte, keď po rohu Daoudu Weidmanna sa hlavou presadil stopér Max Bruns. Tréner Dunajskostredčanov Robert Klauss v bezmocnosti udrel dlaňou do konštrukcie striedačky.
DAC sa v prvej polovici prvého polčasu ledva dostal z obrannej tretiny. Vyzeralo to ako prípravné stretnutie mužstiev, medzi ktorými je rozdiel minimálne dvoch súťaží.
Atmosféru dotvárali chorály holandských fanúšikov, ktorí boli počas prvého polčasu oveľa hlasnejší ako domáci priaznivci.
Vrátili sa do zápasu
Po polhodine hry sa osmelili aj žlto-modrí, ale na svoj prvý gól v 3. predkole európskych pohárov ešte museli čakať.
V úvode druhého dejstva strelili hostia aj druhý gól, strela striedajúceho Marka Pjacu našla v spleti nôh cestu do bránky.
Tréner hostí John van der Brom po prestávke vystriedal troch hráčov, ďalšie dva striedania prišli v polovici druhého dejstva. V tej fáze hry už boli lepší domáci.
„Chceli sme trochu šetriť tých hráčov, ktorí predtým odohrali prakticky všetko. Ale nebolo to len o striedajúcich hráčoch. Celé mužstvo reagovalo v druhom polčase zle. Dostali sme tri góly, to je v takomto zápase veľa,“ povedal po stretnutí holandský tréner.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Twente Enschede
DAC bol čoraz aktívnejší. „V úvode zápasu sme mali náročných 15 – 20 minút, ale potom sme už vyzerali lepšie. V polčase som hráčom hovoril, že si majú veriť, no potom sme zase rýchlo inkasovali. Som však hrdý na svoj tím, ako zareagoval a že sa dokázal vrátiť do zápasu, aj keď sme už prehrávali o dva góly,“ poznamenal Klauss.
Domáci sa dočkali v 56. minúte, po prihrávke Žana Trontelja skóroval Abdoulaye Gueye. Vyrovnať mohol už Uroš Kabič, ale ľavačkou netrafil bránku. V 66. minúte však už bol stav vyrovnaný, po centrovanom priamom kope Simena Jukleroda hlavičkoval do siete Klemen Nemanič.
V poslednej desaťminútovke sa hralo hore-dole. Dve minúty pred koncom ušiel po ľavej strane striedajúci Prince Owusu a po výbornom šprinte strelil tretí gól Dunajskej Stredy. Robert Klauss triumfálne zdvihol ruky nad hlavu.
Ale stále nebol koniec. V pridanom čase po strieľanom centri z pravej strany vypadla lopta z rúk brankárovi Felipemu a zblízka Pjaca stanovil na konečných 3:3.
Učia sa veľmi rýchlo
„Dvojzápas nám ukázal, aká vysoká je úroveň európskeho futbalu. Ale v tomto ročníku sme mali dve víťazstvá a jednu remízu. Snáď nám to pomôže, aby sme o rok nemali takého silného súpera ako Twente,“ poznamenal tréner Klauss.
Dunajská Streda minulý víkend v lige nehrala, odložila si zápas s Košicami. Z holandskej facky sa však bolo ťažké spamätať.
„Po takýchto prehrách je dôležité úprimne si povedať, kto čo cíti, ako to vníma. Každý má začínať od seba. Musíme držať spolu aj po prehrách a nie obviňovať jeden druhého,“ vysvetľoval Klauss.
Herný prejav oboch tímov v odvete ovplyvnil fakt, že už bolo rozhodnuté. DAC však veľmi túžil po víťazstve.
„Tieto dni nám ukázali, že sa učíme veľmi rýchlo. Za týždeň sme sa dokázali poučiť z prehry, dokonca sme sa poučili aj z prvého polčasu a v druhom sme už hrali inak,“ vyzdvihol tréner Dunajskej Stredy.
Bolo to o držaní lopty
„Keby nám pred zápasom povedali, že remizujeme 3:3, asi by sme boli všetci radi, ale takto nás to veľmi mrzí. Víťazstvo nám utieklo v pridanom čase,“ vravel po zápase kapitán Dunajskej Stredy Filip Blažek.
V porovnaní s prvým zápasom podali žlto-modrí lepší výkon. „Bolo to o držaní lopty. Nesnažili sme sa to rýchlo zakončiť z prvej možnosti. Podávali sme si loptu na polovici ihriska a v tretine súpera. Hlavne v druhom polčase sme boli dominantnejší,“ poznamenal Blažek.
DAC čaká v nedeľu derby o Žitný ostrov na novom štadióne v Komárne.
„Máme na čom stavať. Bolo vidieť, že keď si veríme, tak dokážeme zvládať aj takéto ťažké zápasy. Od toho sa musíme odraziť,“ skonštatoval kapitán Dunajskej Stredy.