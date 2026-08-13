Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - piatok 14. august (5. deň)

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, pokračujú ďalším súťažným dňom. Na programe sú vystúpenia Slovákov aj finálové disciplíny.
V dopoludňajšom programe sa predstavia slovenské bežkyne, ktoré pôjdu rozbeh v štafete na 4x400 m.
V nominácii na tieto preteky sú Gabriela Gajanová, Viktória Korbová, Daniela Ledecká, Martina Segecová, Rebecca Slezáková a Emma Zapletalová.
V prípade postupu ich čaká finále o deň neskôr v sobotu od 22.48 hod.
Vo večernom programe je naplánovaných šesť finálových disciplín. Ženy zabojujú o medaily v behu na 10 000 m, v hode diskom a v behu na 800 m, muži sa predstavia v skoku do výšky a v behoch na 400 m cez prekážky a na 200 m.
Pozrite si program Slovákov aj finálových disciplín.
Piatok 14. august:
- 12:35 Štafeta 4x400 m žien - rozbehy - Slovensko
Program finálových disciplín:
Piatok 14. august:
Čas
Disciplína
Detail
20:45
10 000 m (ženy)
21:00
Skok do výšky (muži)
21:30
Hod diskom (ženy)
21:40
400 m prekážok (muži)
22:25
200 m (muži)
22:46
800 m (ženy)