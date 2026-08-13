    Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - piatok 14. august (5. deň)

    Emma Zapletalová počas ME v atletike 2026.
    Emma Zapletalová počas ME v atletike 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|14. aug 2026 o 00:00
    ShareTweet0

    Pozrite si program Slovákov na dnes na ME v atletike 2026. Aké výsledky prinesie piatok, 14. august?

    ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, pokračujú ďalším súťažným dňom. Na programe sú vystúpenia Slovákov aj finálové disciplíny.

    V dopoludňajšom programe sa predstavia slovenské bežkyne, ktoré pôjdu rozbeh v štafete na 4x400 m.

    V nominácii na tieto preteky sú Gabriela Gajanová, Viktória Korbová, Daniela Ledecká, Martina Segecová, Rebecca Slezáková a Emma Zapletalová.

    V prípade postupu ich čaká finále o deň neskôr v sobotu od 22.48 hod.

    Vo večernom programe je naplánovaných šesť finálových disciplín. Ženy zabojujú o medaily v behu na 10 000 m, v hode diskom a v behu na 800 m, muži sa predstavia v skoku do výšky a v behoch na 400 m cez prekážky a na 200 m.

    Pozrite si program Slovákov aj finálových disciplín.

    Piatok 14. august:

    • 12:35 Štafeta 4x400 m žien - rozbehy - Slovensko

    Program finálových disciplín:

    Piatok 14. august:

    Čas

    Disciplína

    Detail

    20:45

    10 000 m (ženy)


    21:00

    Skok do výšky (muži)


    21:30

    Hod diskom (ženy)


    21:40

    400 m prekážok (muži)


    22:25

    200 m (muži)


    22:46

    800 m (ženy)

    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová počas ME v atletike 2026.
      Emma Zapletalová počas ME v atletike 2026.
      Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - piatok 14. august (5. deň)
      dnes 00:00
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - piatok 14. august (5. deň)