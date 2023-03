Zdolá vôbec niekto Kežmarok? Brankár nemôže chytať, preto pláta diery v poli

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V niektorých súťažiach je situácia na čele tabuľky poriadne zamotaná a sľubuje dramatický boj o postup do posledných kôl.

To by nemal byť prípad východoslovenskej V. ligy Sever. V nej je favorit jasný a v jesennej časti to náležite potvrdzoval.

Teraz prichádza na rad rozhodujúca časť sezóny. Jarná časť začína cez víkend 15. kolom.

Postup? Pri takom náskoku povinnosť

Kežmarok vedie tabuľku s výrazným deväťbodovým náskokom a má zápas k dobru. V doterajšom priebehu sezóny ešte ani raz neprehral. V desiatich stretnutiach zvíťazil, dvakrát sa zrodila remíza.