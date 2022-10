Ligistu trápil tím z piatej ligy. Domáci kapitán ďakoval aj futbalovému zväzu

Duel na ihrisku piatoligistu bolo otvorený až do úplného záveru, favorit vyhral najtesnejším rozdielom 1:0 . Jediný gól strelil v prvom polčase skúsený útočník David Depetris.

A na výkone mužstva to bolo poznať. Rozbehnutý fortunaligový nováčik v utorkovom súboji 4. kola Slovnaft Cupu v Kežmarku príliš neoslnil.

O tom, či ho hráči pri chudobnom víťazstve svojimi výkonmi presvedčili, príliš hovoriť nechcel. „Niečo bolo dobré, niečo menej. Sú to veci, ktoré si povieme v šatni,“ tvrdil Ščasný.

„Súper nám to znepríjemnil, aj keď ide o mužstvo z piatej ligy. Terén nebol ideálny a príležitosť dostali chlapci z lavičky, ktorí mali možnosť sa ukázať. Splnili sme svoju povinnosť, teraz je už pre nás dôležitý sobotňajší zápas s Ružomberkom,“ vravel Ščasný.

Depetris mal viacero možností streliť druhý poisťujúci gól. Na hrote bol viditeľný. Kapitán Kupčík pôsobil v trojčlennej obrane istým dojmom.

„Vedeli sme, že to bude bojovný zápas. Kežmarok podáva vo svojej súťaži dobré výkony. Prišli sme sem vyhrať, to sa nám podarilo a sme za to radi,“ netajil Kupčík.