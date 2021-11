Prešov sa konečne dočkal. Výstavbe futbalového štadióna už nič nebráni

Ako ovplyvní výstavbu prešovského štadióna avizované zvyšovanie cien materiálov?

Berieme na vedomie, že ceny rastú, ale ovplyvniť to nevieme. Jedna vec sú práce, ktoré sú naviac, neboli v projektovej dokumentácii a ani vysúťažené. Druhá vec sú jednotkové ceny. Keďže sme firma vo verejnom vlastníctve, zmeniť ich nedokážeme. Nie je na to žiadna zákonná možnosť.

Budeme sa snažiť o to, aby práce naviac nevznikali. Ak sa objavia, čo sa pri veľkých stavbách stáva, budeme to riešiť. V takom prípade by sa postupovalo štandardným legislatívnym procesom a putovalo by to do oboch zastupiteľstiev (mestského a krajského, pozn. red.), ktoré by sa vyjadrili, či to budú financovať.