Slováci si pomýlili prvú tretinu s predzápasovým spánkom (power ranking)

Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Samuel Grega|3. jan 2026 o 16:40
ShareTweet0

Rebríček síl IIHF vedie pred semifinále MSJ Fínsko, Slovensko je ôsme.

Na MS do 20 rokov v Spojených štátoch ostali v hre už len štyri tímy. Slovensko zažilo už verne známy scenár - rovnako ako na posledných troch turnajoch skončili vo štvrťfinále.

Za posledných desať rokov sa to stalo už deviatykrát. V roku 2022 nepostúpili ani medzi najlepšiu osmičku.

IIHF vydala nový rebríček síl a našim chlapcom v ňom patrí opäť ôsme miesto, čo zrkadlí aj ich konečné umiestnenie.

Vo štvrťfinále nestačili na Kanadu a prehrali hladko 1:7, prvých päť gólov inkasovali v rozmedzí šiestich minút prvej tretiny.

"Predzápasový spánok sme si dali v prvej tretine," znie popis pri Slovensku v power rankingu.

Touchdown Kanada. Odpor trval 14 minút, pre Slovákov bolo štvrťfinále príliš rýchle
Súvisiaci článok
Touchdown Kanada. Odpor trval 14 minút, pre Slovákov bolo štvrťfinále príliš rýchle

Kanada je v rebríčku druhá, v semifinále si zmeria sily s Českom. "Pamätáme si, čo Hašek spravil v Nagane."

Práve v tomto japonskom meste v roku 1998 legendárny brankár Dominik Hašek vychytal súperov na ceste za historickým olympijským zlatom. Nad Kanadou vtedy vyhrali 2:1 po nájazdoch v semifinále.

Rivalita medzi Českom a Kanadou je v juniorskej vekovej kategórii v posledných rokoch výrazná. Vo vyraďovacej fáze sa stretávajú piatykrát za sebou.

Práve Česi ukončili medailové nádeje "javorových listov" dvakrát za sebou. Vo štvrťfinále ich zdolali vlani aj v roku 2024. V oboch prípadoch rozhodol jeden gól.

V roku 2023 sa oba celky stretli vo finále, Kanada vyhrala 3:2 po predĺžení. Rok predtým vyhralo zámorské mužstvo nad Českom v semifinále a v roku 2021 zase vo štvrťfinále.

Česi sú v rebríčku štvrtí. A glosy IIHF zrejme číta Adam Jiříček. Obrancu chválili v poslednom vydaní rebríčka a on pokračuje vo výbornej forme. Ako obranca má na konte už štyri góly.

Vieme naklonovať Chrenka? Švajčiari by brali viac vysokých hokejok (power ranking)
Súvisiaci článok
Vieme naklonovať Chrenka? Švajčiari by brali viac vysokých hokejok (power ranking)

Druhým semifinálovým duelom bude severské derby Fínska so Švédskom. Suomi patrí v rebríčku prvé miesto, "trom korunkám" tretie.

Oba celky sa stretli v semifinále aj vlani a bol to dramatický zápas. Fíni sa tešili 4:3 po predĺžení.

Na tento zápas mieri aj narážka rebríčka pri popise Švédska: "Čo by sa mohlo pokaziť?"

Na piatom mieste rebríčka je výber USA, šieste patrí Švajčiarom a siedme Lotyšsku.

Power ranking IIHF uzatvára Nemecko s Dánskom, teda celky, ktoré si zahrali o záchranu v elitnej kategórii.

Duel zvládli vďaka výhre 8:4 lepšie Nemci a pozerajú sa už na ďalší rok: "Alberta je krásna v decembri."

Práve v tejto kanadskej provincii sa v mestách Edmonton a Red Deer odohrá juniorský šampionát 2027.

Dáni tam už nebudú. Nahradí ich ďalšia severská krajina. Postup si z 1A divízie vybojovali Nóri.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
    Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
    Slováci si pomýlili prvú tretinu s predzápasovým spánkom (power ranking)
    Samuel Grega|dnes 16:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Slováci si pomýlili prvú tretinu s predzápasovým spánkom (power ranking)