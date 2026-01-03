Slováci si pomýlili prvú tretinu s predzápasovým spánkom (power ranking)

Na MS do 20 rokov v Spojených štátoch ostali v hre už len štyri tímy. Slovensko zažilo už verne známy scenár - rovnako ako na posledných troch turnajoch skončili vo štvrťfinále.
Za posledných desať rokov sa to stalo už deviatykrát. V roku 2022 nepostúpili ani medzi najlepšiu osmičku.
IIHF vydala nový rebríček síl a našim chlapcom v ňom patrí opäť ôsme miesto, čo zrkadlí aj ich konečné umiestnenie.
Vo štvrťfinále nestačili na Kanadu a prehrali hladko 1:7, prvých päť gólov inkasovali v rozmedzí šiestich minút prvej tretiny.
"Predzápasový spánok sme si dali v prvej tretine," znie popis pri Slovensku v power rankingu.
Kanada je v rebríčku druhá, v semifinále si zmeria sily s Českom. "Pamätáme si, čo Hašek spravil v Nagane."
Práve v tomto japonskom meste v roku 1998 legendárny brankár Dominik Hašek vychytal súperov na ceste za historickým olympijským zlatom. Nad Kanadou vtedy vyhrali 2:1 po nájazdoch v semifinále.
Rivalita medzi Českom a Kanadou je v juniorskej vekovej kategórii v posledných rokoch výrazná. Vo vyraďovacej fáze sa stretávajú piatykrát za sebou.
Práve Česi ukončili medailové nádeje "javorových listov" dvakrát za sebou. Vo štvrťfinále ich zdolali vlani aj v roku 2024. V oboch prípadoch rozhodol jeden gól.
V roku 2023 sa oba celky stretli vo finále, Kanada vyhrala 3:2 po predĺžení. Rok predtým vyhralo zámorské mužstvo nad Českom v semifinále a v roku 2021 zase vo štvrťfinále.
Česi sú v rebríčku štvrtí. A glosy IIHF zrejme číta Adam Jiříček. Obrancu chválili v poslednom vydaní rebríčka a on pokračuje vo výbornej forme. Ako obranca má na konte už štyri góly.
Druhým semifinálovým duelom bude severské derby Fínska so Švédskom. Suomi patrí v rebríčku prvé miesto, "trom korunkám" tretie.
Oba celky sa stretli v semifinále aj vlani a bol to dramatický zápas. Fíni sa tešili 4:3 po predĺžení.
Na tento zápas mieri aj narážka rebríčka pri popise Švédska: "Čo by sa mohlo pokaziť?"
Na piatom mieste rebríčka je výber USA, šieste patrí Švajčiarom a siedme Lotyšsku.
Power ranking IIHF uzatvára Nemecko s Dánskom, teda celky, ktoré si zahrali o záchranu v elitnej kategórii.
Duel zvládli vďaka výhre 8:4 lepšie Nemci a pozerajú sa už na ďalší rok: "Alberta je krásna v decembri."
Práve v tejto kanadskej provincii sa v mestách Edmonton a Red Deer odohrá juniorský šampionát 2027.
Dáni tam už nebudú. Nahradí ich ďalšia severská krajina. Postup si z 1A divízie vybojovali Nóri.